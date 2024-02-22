Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Лацио

86' Риччи Самуэле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Влашич Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Хорошую попытку сделал Риччи Самуэле . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Влашич Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Удар от ворот произведет Лацио

82' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Марио Хила получает вторую желтую карточку. Удаление.

76' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Лацио

73' Удар от ворот произведет Торино

72' Ловато Маттео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Линетти Кароль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Марио Хила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Лацио

69' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

66' Сапата Дуван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Марио Хила получил желтую карточку от судьи

65' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Сапата Дуван выиграл воздушное противоборство у Марио Хила.

64' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Удар от ворот произведет Лацио

63' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Кастельянос Валентин пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

60' Марио Хила выиграл воздушное противоборство у Санабрия Антонио

59' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Марио Хила ослабляет давление, выбив мяч.

58' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Г О О О О Л - Катальди Данило из команды Лацио правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

56' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Лацио

55' Белланова Рауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Г О О О О Л - Гендузи Маттео забивает с правой ноги!

50' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Матч возобновлен

50' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

50' Удар от ворот произведет Лацио

50' Влашич Никола не смог попасть в створ ударом издали

49' Удар от ворот произведет Лацио

49' Влашич Никола из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Лацио

47' Сапата Дуван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Белланова Рауль из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля