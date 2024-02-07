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Лион
1:0
Перерыв
Лилль
0'
1:0
40' Гол
Орбан Гифт

Ход матча

40'
Орбан Гифт
(Шерки Райан)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 122
Лион 30.3% (37)
X 38.5% (47)
Лилль 31.1% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лион
Ничья
Лилль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Перри
Лукас
4
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
2
О'Брайан
Джек
5
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
8
Толиссо
Корентен
6
Какере
Максанс
7
Мангаля
Орель
10
Шерки
Райан
9
Орбан
Гифт
11
Фофана
Малик
1
Шевалье
Люка
2
Сантос
Тиаго
5
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
3
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
7
Андре
Бенжамин
10
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
11
Уна
Адам
9
Дэвид
Джонатан
Лион
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Лилль

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
64.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
78.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

36 матчей

25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
55.6%
27.7%
6 побед 20 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
3:3
К
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
2:0
К
3:2
Л1
2:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.32
1.12

Среднее время на гол

68
80

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.37

Среднее время на гол

58
65

Всего голов

51
45

Голов в среднем за матч

1.42
1.25

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шерки Райан 1 0.33
Ляказетт Александр 1 0.33
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.33
Какере Максанс 1 0.33
Фофана Малик 1 0.33
Орбан Гифт 1 0.33
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жегрова Эдон 3 1
Дэвид Джонатан 3 1
Харальдссон Хакон-Арнар 3 (1) 1
Языджи Юсуф 2 0.67
Сантос Тиаго 1 0.33
Мессусса Амине 1 0.33

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Лион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
12
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
5
42%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
6
46%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
2
15%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1
Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4
Лилль
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0
Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0

Результаты матчей

Лион
Лилль

Точный счет

12:0
1 раз 100%

Точное количество голов

12
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
12:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
12
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лион
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1/16 финала
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
1/8 финала
1 Сошо
6 Ренн
Лион
Лилль
Сен-Прист
Валансьен
Ле Пюи
Лаваль
Страсбург
Гавр
Монпелье
Ницца
ПСЖ
Брест
Руан
Монако
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3
Лилль Дэвид Джонатан 3
Весь список

Топ нарушителей
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Фабрег Рико Давид 1
Ренн Матусива Азор 1
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  • Первый тайм
  • 40'
    Шерки Райан сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Орбан Гифт бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 122
Лион 30.3% (37)
X 38.5% (47)
Лилль 31.1% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лион 1:0 Лилль

Исход игры
Лион
30.3% (37)
Ничья
38.5% (47)
Лилль
31.1% (38)
Тотал 2.5
Больше
39.47% (45)
Меньше
60.53% (69)
Обе команды забьют
Да
74.56% (85)
Нет
25.44% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (40)
1:2 Лилль
18.9% (23)
2:1 Лион
13.9% (17)
1:0 Лион
10.7% (13)
0:1 Лилль
9.8% (12)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Лион
2.5% (3)
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