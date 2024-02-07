0'
1:0
40' ГолОрбан Гифт
2:0
47' ГолШерки Райан
2:1
53' ГолРибейро Александро
67' Желтая карточкаТальяфико Николас
68' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
90'+7
Ход матча
40'
1:0
47'
2:0
53'
68'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
394 Количество передач 542
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
10
Шерки
Райан
11
Фофана
Малик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лопеш АнтониВратарь
-
14 АдриэлсонЗащитник
-
15 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
12 Акуоку ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуама ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
-
19 Бальде МамаНападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
13 Буадди АйюбПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
20 Илич АндрейНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
История личных встреч
Лион
Лилль
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
64.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
78.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
36 матчей
25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
55.6%
27.7%
6 побед 20 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.32
1.12
Среднее время на гол
68
80
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.53
1.37
Среднее время на гол
58
65
Всего голов
51
45
Голов в среднем за матч
1.42
1.25
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
63
72
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шерки Райан
|2
|0.67
|Ляказетт Александр
|1
|0.33
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.33
|Какере Максанс
|1
|0.33
|Фофана Малик
|1
|0.33
|Орбан Гифт
|1
|0.33
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жегрова Эдон
|3
|1
|Дэвид Джонатан
|3
|1
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3 (1)
|1
|Языджи Юсуф
|2
|0.67
|Сантос Тиаго
|1
|0.33
|Рибейро Александро
|1
|0.33
|Мессусса Амине
|1
|0.33
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
12
Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
5
42%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
6
43%
31-45
3
43%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1
Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4
Лилль
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0
Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0
Результаты матчей
Лион
Лилль
Точный счет
2:1
1 раз 100%
12:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
12
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
12:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
12
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лион
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|Ренн
|Мюинга Арно
|4
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|3
|Бержерак
|Жибоао Кристьян
|1
|Брест
|Камблан Аксель
|1
|Дюнкерк
|Маурер Айман
|1
|Фабрег
|Рико Давид
|1
|Гавр
|Айю Андре
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 2:1 Лилль
Исход игры
Лион
30.3% (37)
Ничья
38.5% (47)
Лилль
31.1% (38)
Тотал 2.5
Больше
39.47% (45)
Меньше
60.53% (69)
Обе команды забьют
Да
74.56% (85)
Нет
25.44% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (40)
1:2 Лилль
18.9% (23)
2:1 Лион
13.9% (17)
1:0 Лион
10.7% (13)
0:1 Лилль
9.8% (12)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Лион
2.5% (3)
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