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Лион
2:1
Конец матча
Лилль
0'
1:0
40' Гол
Орбан Гифт
2:0
47' Гол
Шерки Райан
2:1
53' Гол
Рибейро Александро
67' Желтая карточка
Тальяфико Николас
68' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
90'+7

Ход матча

40'
Орбан Гифт
(Шерки Райан)
1:0
47'
Шерки Райан
2:0
53'
2:1
Рибейро Александро
(Жегрова Эдон)
64'
Матич Неманья
Мангаля Орель
 
64'
Нуама Эрнест
Шерки Райан
 
67'
Тальяфико Николас
 
68'
Чалета-Цар Дуе
 
69'
Ляказетт Александр
Орбан Гифт
 
69'
Мата Клинтон
Тальяфико Николас
 
71'
 
Мораиш Тиагу
Жегрова Эдон
77'
 
Илич Андрей
Дэвид Джонатан
77'
 
Языджи Юсуф
Бенталеб Набиль
84'
 
Буадди Айюб
Илич Андрей
84'
 
Гудмундссон Габриэль
Исмаили Гонсалвес
90'
Бальде Мама
Фофана Малик
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 5 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 394 Количество передач 542
  • 42 Владение мячом, % 58
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Лион 30.3% (37)
X 38.5% (47)
Лилль 31.1% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Перри
Лукас
4
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
2
О'Брайан
Джек
5
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
8
Толиссо
Корентен
6
Какере
Максанс
7
Мангаля
Орель
10
Шерки
Райан
9
Орбан
Гифт
11
Фофана
Малик
1
Шевалье
Люка
2
Сантос
Тиаго
5
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
3
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
7
Андре
Бенжамин
10
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
11
Уна
Адам
9
Дэвид
Джонатан
Лион
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Лилль

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
64.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
78.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

36 матчей

25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
55.6%
27.7%
6 побед 20 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
3:3
К
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
2:0
К
3:2
Л1
2:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.32
1.12

Среднее время на гол

68
80

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.37

Среднее время на гол

58
65

Всего голов

51
45

Голов в среднем за матч

1.42
1.25

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шерки Райан 2 0.67
Ляказетт Александр 1 0.33
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.33
Какере Максанс 1 0.33
Фофана Малик 1 0.33
Орбан Гифт 1 0.33
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жегрова Эдон 3 1
Дэвид Джонатан 3 1
Харальдссон Хакон-Арнар 3 (1) 1
Языджи Юсуф 2 0.67
Сантос Тиаго 1 0.33
Рибейро Александро 1 0.33
Мессусса Амине 1 0.33

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
12
Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
5
42%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
6
43%
31-45
3
43%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1
Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4
Лилль
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0
Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0

Результаты матчей

Лион
Лилль

Точный счет

2:1
1 раз 100%
12:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
12
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
12:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
12
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лион
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1/16 финала
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
1/8 финала
1 Сошо
6 Ренн
2 Лион
1 Лилль
Сен-Прист
Валансьен
Ле Пюи
Лаваль
Страсбург
Гавр
Монпелье
Ницца
ПСЖ
Брест
Руан
Монако
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 3
Весь список

Топ нарушителей
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Фабрег Рико Давид 1
Гавр Айю Андре 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Шерки Райан сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Орбан Гифт бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Лион 30.3% (37)
    X 38.5% (47)
    Лилль 31.1% (38)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 2:1 Лилль

    Исход игры
    Лион
    30.3% (37)
    Ничья
    38.5% (47)
    Лилль
    31.1% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (45)
    Меньше
    60.53% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.8% (40)
    1:2 Лилль
    18.9% (23)
    2:1 Лион
    13.9% (17)
    1:0 Лион
    10.7% (13)
    0:1 Лилль
    9.8% (12)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Лион
    2.5% (3)
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