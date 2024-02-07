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Сен-Прист
1:1
Второй тайм: 55'
Валансьен
0'
16' Желтая карточка
Крузе Давид
0:1
31' Гол
Янг Эндрю
38' Желтая карточка
Луше Жан
1:1
40' Пенальти
Marwane Benhmida

Ход матча

16'
 
Крузе Давид
31'
0:1
Янг Эндрю
(Басс Сулейман)
38'
 
Луше Жан
40'
Marwane Benhmida
1:1
46'
 
Дукуре Сирине
Ойвуси Матиас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 118
Сен-Прист 15.3% (18)
X 15.3% (18)
Валансьен 69.5% (82)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сен-Прист
Ничья
Валансьен
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Thierno
Dia
2
Valentin
Hoguet
4
Kenny
Oun
5
Дюма
Белони
3
Stephan
Varsovie
10
Потье
Морган
6
Naim
Dhib
8
Антюнес
Роман
7
Боя
Наджиб
9
Marwane
Benhmida
11
Эссими
Марко
1
Луше
Жан
2
Marvyn
Vialaneix
4
Мур
Тэйлор
5
Куффо
Жоффрей
3
Басс
Сулейман
10
Бутутау
Аймен
6
Бансе
Саша
8
Крузе
Давид
11
Хамач
Ильяс
7
Ойвуси
Матиас
9
Янг
Эндрю
Сен-Прист
4-3-3
Валансьен
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сен-Прист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Потье Морган 3 0.5
Эссими Марко 2 0.33
Мила Саша 2 0.33
Антюнес Роман 1 0.17
Руис Одран 1 0.17
Marwane Benhmida 1 (1) 0.17
Валансьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Manga Foe Ondoa 2 0.4
Янг Эндрю 1 0.2
Массон Жюльен 1 0.2
Tidyane Diagouraga 1 0.2
Басс Сулейман 0 0

Карточки

Сен-Прист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валансьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луше Жан 1 0
Крузе Давид 1 0

Результаты матчей

Сен-Прист
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Валансьен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Сен-Прист
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Валансьен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Сен-Прист
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Валансьен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
11%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сен-Прист
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сен-Прист - Роморантен 4:1 Феурс - Сен-Прист 3:5 Сен-Прист - Домерат 3:0 ФК Рош Сен-Женест - Сен-Прист 1:2
Пластикс Валле ФК - Сен-Прист 1:7 Сен-Прист - Сет 8:2 Сен-Рафаэль - Сен-Прист 1:0 Сен-Прист - Кане-Руссийон 0:1 Мариньян Жиньяк - Сен-Прист 1:1 Сен-Прист - Тулонь 2:1 Лион-2 - Сен-Прист 3:1 Сен-Прист - Эвиан 0:2 Сен-Прист - Алес 1:1 Луан Кюизо - Сен-Прист 2:2 Сен-Прист - Грассе 2:2 Йер - Сен-Прист 2:1 Сен-Прист - Осер-2 1:2 Юра Сюд - Сен-Прист 1:0 Сен-Прист - Обань 2:0 Лион-Дюшер - Сен-Прист 1:1
Валансьен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Конкарно - Валансьен 1:0 Валансьен - Бастия 3:1 Бордо - Валансьен 3:1 Валансьен - Париж 2:1
Валансьен - Амьен 0:1 Саргемин - Валансьен 0:2 Аяччо - Валансьен 2:1 Валансьен - Париж 0:1 Мюлуз - Валансьен 1:1 По - Валансьен 3:1 Валансьен - Анси 0:0 Кевийи - Валансьен 0:0 ФК Спортс Ренис Хагно - Валансьен 0:2 Валансьен - Дюнкерк 0:1 Анже - Валансьен 2:0 Валансьен - Кан 2:2 Гренобль - Валансьен 3:3 Валансьен - Дендер 3:0 Остенде - Валансьен 2:2 Валансьен - Труа 1:1

Результаты матчей

Сен-Прист
Валансьен

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сен-Прист
Валансьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
3
2
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5
1/16 финала
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
1/8 финала
1 Сошо
6 Ренн
2 Лион
1 Лилль
Сен-Прист
Валансьен
Ле Пюи
Лаваль
Страсбург
Гавр
Монпелье
Ницца
ПСЖ
Брест
Руан
Монако
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 3
Весь список

Топ нарушителей
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Фабрег Рико Давид 1
Гавр Айю Андре 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Ойвуси Матиас уходит с поля. Дукуре Сирине выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Г О О О О Л - Marwane Benhmida из команды Сен-Прист забивает с точки!
  • 38'
    Луше Жан получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Басс Сулейман сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Янг Эндрю бьет в цель!
  • 16'
    Крузе Давид получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогнозы 118
Сен-Прист 15.3% (18)
X 15.3% (18)
Валансьен 69.5% (82)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Сен-Прист
Ничья
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сен-Прист 1:1 Валансьен

Исход игры
Сен-Прист
15.3% (18)
Ничья
15.3% (18)
Валансьен
69.5% (82)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (51)
Меньше
55.26% (63)
Обе команды забьют
Да
55.26% (63)
Нет
44.74% (51)
Популярный счёт
1:2 Валансьен
34.7% (41)
0:1 Валансьен
21.2% (25)
1:1 Ничья
11% (13)
0:2 Валансьен
9.3% (11)
1:0 Сен-Прист
9.3% (11)
2:1 Сен-Прист
4.2% (5)
1:3 Валансьен
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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