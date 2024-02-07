0'
16' Желтая карточкаКрузе Давид
0:1
31' ГолЯнг Эндрю
38' Желтая карточкаЛуше Жан
1:1
40' ПенальтиMarwane Benhmida
Ход матча
16'
31'
0:1
38'
40'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
10
Потье
Морган
11
Эссими
Марко
1
Луше
Жан
11
Хамач
Ильяс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Потье МорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Эссими МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
20 Руис Одран
-
14 Мила Саша
-
-
12 Riad Tahar
-
15 Yoroma Jatta
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michael Napoletano
- Основной состав
-
1 Луше ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хамач ИльясПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ФламарионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Lassana Sy
-
-
-
Главный тренер: Ахмед Кантари
Бомбардиры внутри турнира
Сен-Прист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Потье Морган
|3
|0.5
|Эссими Марко
|2
|0.33
|Мила Саша
|2
|0.33
|Антюнес Роман
|1
|0.17
|Руис Одран
|1
|0.17
|Marwane Benhmida
|1 (1)
|0.17
Валансьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Manga Foe Ondoa
|2
|0.4
|Янг Эндрю
|1
|0.2
|Массон Жюльен
|1
|0.2
|Tidyane Diagouraga
|1
|0.2
|Басс Сулейман
|0
|0
Карточки
Сен-Прист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Валансьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луше Жан
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
Результаты матчей
Сен-Прист
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Валансьен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Сен-Прист
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Валансьен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Сен-Прист
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Валансьен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
11%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сен-Прист
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сен-Прист - Роморантен 4:1 Феурс - Сен-Прист 3:5 Сен-Прист - Домерат 3:0 ФК Рош Сен-Женест - Сен-Прист 1:2
Пластикс Валле ФК - Сен-Прист 1:7 Сен-Прист - Сет 8:2 Сен-Рафаэль - Сен-Прист 1:0 Сен-Прист - Кане-Руссийон 0:1 Мариньян Жиньяк - Сен-Прист 1:1 Сен-Прист - Тулонь 2:1 Лион-2 - Сен-Прист 3:1 Сен-Прист - Эвиан 0:2 Сен-Прист - Алес 1:1 Луан Кюизо - Сен-Прист 2:2 Сен-Прист - Грассе 2:2 Йер - Сен-Прист 2:1 Сен-Прист - Осер-2 1:2 Юра Сюд - Сен-Прист 1:0 Сен-Прист - Обань 2:0 Лион-Дюшер - Сен-Прист 1:1
Валансьен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Конкарно - Валансьен 1:0 Валансьен - Бастия 3:1 Бордо - Валансьен 3:1 Валансьен - Париж 2:1
Валансьен - Амьен 0:1 Саргемин - Валансьен 0:2 Аяччо - Валансьен 2:1 Валансьен - Париж 0:1 Мюлуз - Валансьен 1:1 По - Валансьен 3:1 Валансьен - Анси 0:0 Кевийи - Валансьен 0:0 ФК Спортс Ренис Хагно - Валансьен 0:2 Валансьен - Дюнкерк 0:1 Анже - Валансьен 2:0 Валансьен - Кан 2:2 Гренобль - Валансьен 3:3 Валансьен - Дендер 3:0 Остенде - Валансьен 2:2 Валансьен - Труа 1:1
Результаты матчей
Сен-Прист
Валансьен
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сен-Прист
Валансьен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|Ренн
|Мюинга Арно
|4
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|3
|Бержерак
|Жибоао Кристьян
|1
|Брест
|Камблан Аксель
|1
|Дюнкерк
|Маурер Айман
|1
|Фабрег
|Рико Давид
|1
|Гавр
|Айю Андре
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сен-Прист 1:1 Валансьен
Исход игры
Сен-Прист
15.3% (18)
Ничья
15.3% (18)
Валансьен
69.5% (82)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (51)
Меньше
55.26% (63)
Обе команды забьют
Да
55.26% (63)
Нет
44.74% (51)
Популярный счёт
1:2 Валансьен
34.7% (41)
0:1 Валансьен
21.2% (25)
1:1 Ничья
11% (13)
0:2 Валансьен
9.3% (11)
1:0 Сен-Прист
9.3% (11)
2:1 Сен-Прист
4.2% (5)
1:3 Валансьен
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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