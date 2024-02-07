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Сен-Прист
1:2
Конец матча
Валансьен
0'
16' Желтая карточка
Крузе Давид
0:1
31' Гол
Янг Эндрю
38' Желтая карточка
Луше Жан
1:1
40' Пенальти
Marwane Benhmida
60' Желтая карточка
Мурсу Жан Эрик
67' Желтая карточка
Бансе Саша
1:2
80' Гол
Дукуре Сирине
82' Желтая карточка
Valentin Hoguet
90'+6

Ход матча

16'
 
Крузе Давид
31'
0:1
Янг Эндрю
(Басс Сулейман)
38'
 
Луше Жан
40'
Marwane Benhmida
1:1
46'
 
Дукуре Сирине
Ойвуси Матиас
59'
 
Мурсу Жан Эрик
Крузе Давид
60'
 
Мурсу Жан Эрик
67'
 
Бансе Саша
69'
 
Manga Foe Ondoa
Бансе Саша
69'
 
Кноккар Антони
Бутутау Аймен
72'
Мила Саша
Marwane Benhmida
 
80'
1:2
Дукуре Сирине
82'
Valentin Hoguet
 
85'
Yoroma Jatta
Боя Наджиб
 
86'
 
Кеи Санда Жоаким
Янг Эндрю
87'
Руис Одран
Антюнес Роман
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 339 Количество передач 412
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 118
Сен-Прист 15.3% (18)
X 15.3% (18)
Валансьен 69.5% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Thierno
Dia
2
Valentin
Hoguet
4
Kenny
Oun
5
Дюма
Белони
3
Stephan
Varsovie
10
Потье
Морган
6
Naim
Dhib
8
Антюнес
Роман
7
Боя
Наджиб
9
Marwane
Benhmida
11
Эссими
Марко
1
Луше
Жан
2
Marvyn
Vialaneix
4
Мур
Тэйлор
5
Куффо
Жоффрей
3
Басс
Сулейман
10
Бутутау
Аймен
6
Бансе
Саша
8
Крузе
Давид
11
Хамач
Ильяс
7
Ойвуси
Матиас
9
Янг
Эндрю
Сен-Прист
4-3-3
Валансьен
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сен-Прист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Потье Морган 3 0.5
Эссими Марко 2 0.33
Мила Саша 2 0.33
Антюнес Роман 1 0.17
Руис Одран 1 0.17
Marwane Benhmida 1 (1) 0.17
Валансьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Manga Foe Ondoa 2 0.4
Янг Эндрю 1 0.2
Массон Жюльен 1 0.2
Дукуре Сирине 1 0.2
Tidyane Diagouraga 1 0.2
Басс Сулейман 0 0

Карточки

Сен-Прист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Valentin Hoguet 1 0
Валансьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луше Жан 1 0
Крузе Давид 1 0
Бансе Саша 1 0
Мурсу Жан Эрик 1 0

Результаты матчей

Сен-Прист
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Валансьен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Сен-Прист
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Валансьен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Сен-Прист
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Валансьен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сен-Прист
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сен-Прист - Роморантен 4:1 Феурс - Сен-Прист 3:5 Сен-Прист - Домерат 3:0 ФК Рош Сен-Женест - Сен-Прист 1:2
Пластикс Валле ФК - Сен-Прист 1:7 Сен-Прист - Сет 8:2 Сен-Рафаэль - Сен-Прист 1:0 Сен-Прист - Кане-Руссийон 0:1 Мариньян Жиньяк - Сен-Прист 1:1 Сен-Прист - Тулонь 2:1 Лион-2 - Сен-Прист 3:1 Сен-Прист - Эвиан 0:2 Сен-Прист - Алес 1:1 Луан Кюизо - Сен-Прист 2:2 Сен-Прист - Грассе 2:2 Йер - Сен-Прист 2:1 Сен-Прист - Осер-2 1:2 Юра Сюд - Сен-Прист 1:0 Сен-Прист - Обань 2:0 Лион-Дюшер - Сен-Прист 1:1
Валансьен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Конкарно - Валансьен 1:0 Валансьен - Бастия 3:1 Бордо - Валансьен 3:1 Валансьен - Париж 2:1
Валансьен - Амьен 0:1 Саргемин - Валансьен 0:2 Аяччо - Валансьен 2:1 Валансьен - Париж 0:1 Мюлуз - Валансьен 1:1 По - Валансьен 3:1 Валансьен - Анси 0:0 Кевийи - Валансьен 0:0 ФК Спортс Ренис Хагно - Валансьен 0:2 Валансьен - Дюнкерк 0:1 Анже - Валансьен 2:0 Валансьен - Кан 2:2 Гренобль - Валансьен 3:3 Валансьен - Дендер 3:0 Остенде - Валансьен 2:2 Валансьен - Труа 1:1

Результаты матчей

Сен-Прист
Валансьен

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:7
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сен-Прист
Валансьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
1
4
2
2.5
3
3
3.5
2
4
4.5
1
5
5.5
1/16 финала
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
1/8 финала
1 Сошо
6 Ренн
2 Лион
1 Лилль
1 Сен-Прист
2 Валансьен
2 Ле Пюи
1 Лаваль
3 Страсбург
1 Гавр
1 Монпелье
4 Ницца
3 ПСЖ
1 Брест
Руан
Монако
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Лаваль Тшокунте Малик 3
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 1
Гавр Кузяев Далер 1
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Г О О О О Л - Marwane Benhmida из команды Сен-Прист забивает с точки!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 118
    Сен-Прист 15.3% (18)
    X 15.3% (18)
    Валансьен 69.5% (82)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сен-Прист 1:2 Валансьен

    Исход игры
    Сен-Прист
    15.3% (18)
    Ничья
    15.3% (18)
    Валансьен
    69.5% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (63)
    Нет
    44.74% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Валансьен
    34.7% (41)
    0:1 Валансьен
    21.2% (25)
    1:1 Ничья
    11% (13)
    0:2 Валансьен
    9.3% (11)
    1:0 Сен-Прист
    9.3% (11)
    2:1 Сен-Прист
    4.2% (5)
    1:3 Валансьен
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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