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  4. Кубок 2023-2024
Ле Пюи
1:0
Второй тайм: 57'
Лаваль
0'
1:0
25' Гол
Jules Meyer
32' Желтая карточка
Диав Эльхаджи Пап

Ход матча

25'
Jules Meyer
1:0
32'
 
Диав Эльхаджи Пап
46'
 
Руа Джимми
Пабло Пажис
46'
 
Гонсальвес Антони
Черни Амине
46'
 
Бальде Яссер
Адеоти Жордан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 117
Ле Пюи 16.2% (19)
X 16.2% (19)
Лаваль 67.5% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ле Пюи
Ничья
Лаваль
4.40
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7.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карвалью
Матис
2
Sadia
Diakhabi
4
Jesah
Ayessa
5
Anthony
Civet
3
Бенеддин
Мехди
11
Tommy
Iva
6
Renald
Xhemo
8
Salim
Akkal
7
Карамоко
Иссиака
9
Адинани
Бриан
10
Jules
Meyer
1
Обуа
Максим
6
Пабло
Пажис
3
Бодри
Марвин
5
Диав
Эльхаджи
Пап
7
Варгас
Тибо
4
Адеоти
Жордан
8
Тома
Титуан
2
Черни
Амине
9
Кадиле
Джуниор
11
Тшокунте
Малик
10
Бобишон
Антонен
Ле Пюи
4-4-2
Лаваль
3-4-3

История личных встреч

Ле Пюи
Лаваль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Н
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Ле Пюи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карамоко Иссиака 3 0.5
Адинани Бриан 1 0.17
Jules Meyer 1 0.17
Лаваль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тшокунте Малик 2 0.4
Бобишон Антонен 1 0.2
Санна Сам 1 0.2
Кадиле Джуниор 1 0.2

Карточки

Ле Пюи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаваль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диав Эльхаджи Пап 1 0

Результаты матчей

Ле Пюи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лаваль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ле Пюи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лаваль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Ле Пюи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лаваль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ле Пюи
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ле Пюи - Андрезьё 2:1 Эвиан - Ле Пюи 0:1 Ле Пюи - Дюнкерк 2:1 Ле Пюи - Тулонь 2:2
Лион-Дюшер - Ле Пюи 1:2 Ле Пюи - Канн 1:1 Шампонне-Марен - Ле Пюи 0:3 Обань - Ле Пюи 0:0 Ле Пюи - Грассе 2:1 Сейсинс ФК - Ле Пюи 0:2 Бургуан-Жалльё - Ле Пюи 2:3 Ле Пюи - Toulouse B 3:1 Ле Пюи - Шасьё Десин 3:0 Шамальер - Ле Пюи 0:1 Ле Пюи - Сен-Рафаэль 1:2 Алес - Ле Пюи 2:1 Ле Пюи - Юра Сюд 1:1 Андрезьё - Ле Пюи 0:2 Ле Пюи - Эвиан 1:0 Йер - Ле Пюи 2:0
Лаваль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лаваль - Кевийи 2:4 Родез - Лаваль 1:2 Лаваль - Париж 1:1 Нант - Лаваль 0:1
Сент-Этьен - Лаваль 0:0 Диппе - Лаваль 0:4 Лаваль - Осер 1:3 Лаваль - По 1:1 Фильбер де Гран Лье - Лаваль 1:2 Аяччо - Лаваль 2:0 Лаваль - Гренобль 1:1 Дюнкерк - Лаваль 0:2 ЮС Провин - Лаваль 0:5 Лаваль - Конкарно 0:3 Анси - Лаваль 1:3 Амьен - Лаваль 0:0 Лаваль - Сент-Этьен 0:1 Бордо - Лаваль 0:1 Лаваль - Валансьен 1:0 Париж - Лаваль 0:1

Результаты матчей

Ле Пюи
Лаваль

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ле Пюи
Лаваль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
2
2
1/16 финала
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
1/8 финала
1 Сошо
6 Ренн
2 Лион
1 Лилль
Сен-Прист
Валансьен
Ле Пюи
Лаваль
Страсбург
Гавр
Монпелье
Ницца
ПСЖ
Брест
Руан
Монако
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 3
Весь список

Топ нарушителей
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Фабрег Рико Давид 1
Гавр Айю Андре 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Диав Эльхаджи Пап получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Issiaka Karamoko сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Jules Meyer бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:1 – на это поставили 35.9% пользователей.
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Прогнозы 117
Ле Пюи 16.2% (19)
X 16.2% (19)
Лаваль 67.5% (79)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ле Пюи
Ничья
Лаваль
4.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ле Пюи 1:0 Лаваль

Исход игры
Ле Пюи
16.2% (19)
Ничья
16.2% (19)
Лаваль
67.5% (79)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (39)
Меньше
65.79% (75)
Обе команды забьют
Да
47.37% (54)
Нет
52.63% (60)
Популярный счёт
0:1 Лаваль
35.9% (42)
1:2 Лаваль
25.6% (30)
1:1 Ничья
13.7% (16)
1:0 Ле Пюи
11.1% (13)
2:1 Ле Пюи
4.3% (5)
0:2 Лаваль
2.6% (3)
1:3 Лаваль
1.7% (2)
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