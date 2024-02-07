Ход матча
25'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
11
Tommy
Iva
10
Jules
Meyer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Tommy IvaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Jules MeyerНападающий
- Запасные игроки
-
16 Маронн ЯнисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Mathis Royet
-
-
-
18 Elie Maurin
-
19 Nicolas Pays
-
Главный тренер: Stephane Dief
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Уане ПетерЗащитник
-
18 Бальде ЯссерЗащитник
-
20 Ломами ИрвинЗащитник
-
12 Руа ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Телль ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Noa Mupemba
-
Главный тренер: Olivier Frapolli
История личных встреч
Ле Пюи
Лаваль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Ле Пюи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карамоко Иссиака
|3
|0.5
|Адинани Бриан
|1
|0.17
|Jules Meyer
|1
|0.17
Лаваль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тшокунте Малик
|2
|0.4
|Бобишон Антонен
|1
|0.2
|Санна Сам
|1
|0.2
|Кадиле Джуниор
|1
|0.2
Карточки
Ле Пюи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Лаваль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диав Эльхаджи Пап
|1
|0
Результаты матчей
Ле Пюи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лаваль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Ле Пюи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лаваль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Ле Пюи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лаваль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ле Пюи
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ле Пюи - Андрезьё 2:1 Эвиан - Ле Пюи 0:1 Ле Пюи - Дюнкерк 2:1 Ле Пюи - Тулонь 2:2
Лион-Дюшер - Ле Пюи 1:2 Ле Пюи - Канн 1:1 Шампонне-Марен - Ле Пюи 0:3 Обань - Ле Пюи 0:0 Ле Пюи - Грассе 2:1 Сейсинс ФК - Ле Пюи 0:2 Бургуан-Жалльё - Ле Пюи 2:3 Ле Пюи - Toulouse B 3:1 Ле Пюи - Шасьё Десин 3:0 Шамальер - Ле Пюи 0:1 Ле Пюи - Сен-Рафаэль 1:2 Алес - Ле Пюи 2:1 Ле Пюи - Юра Сюд 1:1 Андрезьё - Ле Пюи 0:2 Ле Пюи - Эвиан 1:0 Йер - Ле Пюи 2:0
Лаваль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лаваль - Кевийи 2:4 Родез - Лаваль 1:2 Лаваль - Париж 1:1 Нант - Лаваль 0:1
Сент-Этьен - Лаваль 0:0 Диппе - Лаваль 0:4 Лаваль - Осер 1:3 Лаваль - По 1:1 Фильбер де Гран Лье - Лаваль 1:2 Аяччо - Лаваль 2:0 Лаваль - Гренобль 1:1 Дюнкерк - Лаваль 0:2 ЮС Провин - Лаваль 0:5 Лаваль - Конкарно 0:3 Анси - Лаваль 1:3 Амьен - Лаваль 0:0 Лаваль - Сент-Этьен 0:1 Бордо - Лаваль 0:1 Лаваль - Валансьен 1:0 Париж - Лаваль 0:1
Результаты матчей
Ле Пюи
Лаваль
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ле Пюи
Лаваль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|Ренн
|Мюинга Арно
|4
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|3
|Бержерак
|Жибоао Кристьян
|1
|Брест
|Камблан Аксель
|1
|Дюнкерк
|Маурер Айман
|1
|Фабрег
|Рико Давид
|1
|Гавр
|Айю Андре
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ле Пюи 1:0 Лаваль
Исход игры
Ле Пюи
16.2% (19)
Ничья
16.2% (19)
Лаваль
67.5% (79)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (39)
Меньше
65.79% (75)
Обе команды забьют
Да
47.37% (54)
Нет
52.63% (60)
Популярный счёт
0:1 Лаваль
35.9% (42)
1:2 Лаваль
25.6% (30)
1:1 Ничья
13.7% (16)
1:0 Ле Пюи
11.1% (13)
2:1 Ле Пюи
4.3% (5)
0:2 Лаваль
2.6% (3)
1:3 Лаваль
1.7% (2)
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