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Ле Пюи
2:1
Конец матча
Лаваль
0'
1:0
25' Гол
Jules Meyer
32' Желтая карточка
Диав Эльхаджи Пап
79' Желтая карточка
Тома Титуан
84' Желтая карточка
Renald Xhemo
1:1
85' Гол
Тшокунте Малик
90' Желтая карточка
Ласкари Реми Лебо
90' Желтая карточка
Бальде Яссер
2:1
90' Пенальти
Jules Meyer
90'+7

Ход матча

25'
Jules Meyer
1:0
32'
 
Диав Эльхаджи Пап
46'
 
Руа Джимми
Пабло Пажис
46'
 
Гонсальвес Антони
Черни Амине
46'
 
Бальде Яссер
Адеоти Жордан
61'
 
Ласкари Реми Лебо
Кадиле Джуниор
72'
Nicolas Pays
Tommy Iva
 
79'
Jordan Alexandre
Карамоко Иссиака
 
79'
Пьешоки Виржиль
Salim Akkal
 
79'
 
Тома Титуан
80'
 
Телль Жордан
Бобишон Антонен
84'
Renald Xhemo
 
85'
1:1
Тшокунте Малик
(Тома Титуан)
90'
 
Ласкари Реми Лебо
90'
Maxence Fournel
Адинани Бриан
 
90'
 
Бальде Яссер
90'
Jules Meyer
2:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 407 Количество передач 361
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 117
Ле Пюи 16.2% (19)
X 16.2% (19)
Лаваль 67.5% (79)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карвалью
Матис
2
Sadia
Diakhabi
4
Jesah
Ayessa
5
Anthony
Civet
3
Бенеддин
Мехди
11
Tommy
Iva
6
Renald
Xhemo
8
Salim
Akkal
7
Карамоко
Иссиака
9
Адинани
Бриан
10
Jules
Meyer
1
Обуа
Максим
6
Пабло
Пажис
3
Бодри
Марвин
5
Диав
Эльхаджи
Пап
7
Варгас
Тибо
4
Адеоти
Жордан
8
Тома
Титуан
2
Черни
Амине
9
Кадиле
Джуниор
11
Тшокунте
Малик
10
Бобишон
Антонен
Ле Пюи
4-4-2
Лаваль
3-4-3

История личных встреч

Ле Пюи
Лаваль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Н
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Ле Пюи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карамоко Иссиака 3 0.5
Jules Meyer 2 (1) 0.33
Адинани Бриан 1 0.17
Лаваль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тшокунте Малик 3 0.6
Бобишон Антонен 1 0.2
Санна Сам 1 0.2
Кадиле Джуниор 1 0.2
Тома Титуан 0 0

Карточки

Ле Пюи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Renald Xhemo 1 0
Лаваль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диав Эльхаджи Пап 1 0
Бальде Яссер 1 0
Тома Титуан 1 0
Ласкари Реми Лебо 1 0

Результаты матчей

Ле Пюи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лаваль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Ле Пюи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лаваль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Ле Пюи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лаваль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ле Пюи
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ле Пюи - Андрезьё 2:1 Эвиан - Ле Пюи 0:1 Ле Пюи - Дюнкерк 2:1 Ле Пюи - Тулонь 2:2
Лион-Дюшер - Ле Пюи 1:2 Ле Пюи - Канн 1:1 Шампонне-Марен - Ле Пюи 0:3 Обань - Ле Пюи 0:0 Ле Пюи - Грассе 2:1 Сейсинс ФК - Ле Пюи 0:2 Бургуан-Жалльё - Ле Пюи 2:3 Ле Пюи - Toulouse B 3:1 Ле Пюи - Шасьё Десин 3:0 Шамальер - Ле Пюи 0:1 Ле Пюи - Сен-Рафаэль 1:2 Алес - Ле Пюи 2:1 Ле Пюи - Юра Сюд 1:1 Андрезьё - Ле Пюи 0:2 Ле Пюи - Эвиан 1:0 Йер - Ле Пюи 2:0
Лаваль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лаваль - Кевийи 2:4 Родез - Лаваль 1:2 Лаваль - Париж 1:1 Нант - Лаваль 0:1
Сент-Этьен - Лаваль 0:0 Диппе - Лаваль 0:4 Лаваль - Осер 1:3 Лаваль - По 1:1 Фильбер де Гран Лье - Лаваль 1:2 Аяччо - Лаваль 2:0 Лаваль - Гренобль 1:1 Дюнкерк - Лаваль 0:2 ЮС Провин - Лаваль 0:5 Лаваль - Конкарно 0:3 Анси - Лаваль 1:3 Амьен - Лаваль 0:0 Лаваль - Сент-Этьен 0:1 Бордо - Лаваль 0:1 Лаваль - Валансьен 1:0 Париж - Лаваль 0:1

Результаты матчей

Ле Пюи
Лаваль

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ле Пюи
Лаваль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше
2
3
1/16 финала
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
1/8 финала
1 Сошо
6 Ренн
2 Лион
1 Лилль
1 Сен-Прист
2 Валансьен
2 Ле Пюи
1 Лаваль
3 Страсбург
1 Гавр
1 Монпелье
4 Ницца
3 ПСЖ
1 Брест
Руан
Монако
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Лаваль Тшокунте Малик 3
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 1
Гавр Кузяев Далер 1
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Диав Эльхаджи Пап получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Issiaka Karamoko сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Jules Meyer бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Ле Пюи 16.2% (19)
    X 16.2% (19)
    Лаваль 67.5% (79)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Ле Пюи 2:1 Лаваль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ле Пюи 2:1 Лаваль

    Исход игры
    Ле Пюи
    16.2% (19)
    Ничья
    16.2% (19)
    Лаваль
    67.5% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    47.37% (54)
    Нет
    52.63% (60)
    Популярный счёт
    0:1 Лаваль
    35.9% (42)
    1:2 Лаваль
    25.6% (30)
    1:1 Ничья
    13.7% (16)
    1:0 Ле Пюи
    11.1% (13)
    2:1 Ле Пюи
    4.3% (5)
    0:2 Лаваль
    2.6% (3)
    1:3 Лаваль
    1.7% (2)
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