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  4. Кубок 2023-2024
Страсбург
2:1
Второй тайм: 58'
Гавр
0'
17' Желтая карточка
Айю Андре
1:0
21' Гол
Баква Дилан
1:1
30' Гол
Айю Андре
31' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
2:1
36' Гол
Эмега Эмануэль
39' Желтая карточка
Н'диайе Рассул

Ход матча

17'
 
Айю Андре
21'
Баква Дилан
1:0
30'
1:1
Айю Андре
(Грандсир Самуэль)
31'
Сиссоко Ибраима
 
36'
Эмега Эмануэль
(Баква Дилан)
2:1
39'
 
Н'диайе Рассул
46'
 
Байо Мохамед
Джуджу Антуан
46'
 
Кечта Яссин
Н'диайе Рассул

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 120
Страсбург 70% (84)
X 18.3% (22)
Гавр 11.7% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Страсбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Беллаароуч
Алаа
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
4
Абакар
Силла
3
Делен
Тома
6
Мванга
Жуниор
8
Сиссоко
Ибраима
9
Баква
Дилан
7
Диарра
Хабиб
11
Габриэл
Анжело
10
Эмега
Эмануэль
1
Горжелен
Матьё
3
Эль-Хаджам
Уалид
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Сальмье
Йоанн
2
Касимир
Хосуэ
8
Н'диайе
Рассул
7
Него
Лоик
11
Джуджу
Антуан
5
Кузяев
Далер
9
Грандсир
Самуэль
10
Айю
Андре
Страсбург
4-2-3-1
Гавр
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Гавр

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
2:1
Л2
2:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
3:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баква Дилан 2 0.67
Сахи Дион 2 0.67
Гамейро Кевин 1 0.33
Эмега Эмануэль 1 0.33
Диарра Хабиб 1 0.33
Абакар Силла 1 0.33
Беших Мохамед 1 0.33
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айю Андре 1 0.33
Кузяев Далер 1 0.33
Нгура Стив 1 0.33
Джуджу Антуан 1 0.33
Грандсир Самуэль 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Андре 1 0
Н'диайе Рассул 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гавр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Страсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гавр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
2
Страсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1
Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0
Гавр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1
Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2

Результаты матчей

Страсбург
Гавр

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1/16 финала
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
1/8 финала
1 Сошо
6 Ренн
2 Лион
1 Лилль
Сен-Прист
Валансьен
Ле Пюи
Лаваль
Страсбург
Гавр
Монпелье
Ницца
ПСЖ
Брест
Руан
Монако
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 3
Весь список

Топ нарушителей
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Фабрег Рико Давид 1
Гавр Айю Андре 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Джуджу Антуан уходит с поля. Байо Мохамед выходит вместо него
  • 46'
    Rassoul Ndiaye уходит с поля. Кечта Яссин выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Rassoul Ndiaye получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Баква Дилан сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Эмега Эмануэль бьет в цель!
  • 31'
    Сиссоко Ибраима получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Грандсир Самуэль сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Айю Андре бьет в цель!
  • 21'
    Г О О О О Л - Баква Дилан бьет в цель!
  • 17'
    Айю Андре получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 120
Страсбург 70% (84)
X 18.3% (22)
Гавр 11.7% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Страсбург 2:1 Гавр

Исход игры
Страсбург
70% (84)
Ничья
18.3% (22)
Гавр
11.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
59.82% (67)
Меньше
40.18% (45)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
40% (48)
1:0 Страсбург
15% (18)
1:1 Ничья
14.2% (17)
1:2 Гавр
10.8% (13)
2:0 Страсбург
7.5% (9)
3:1 Страсбург
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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