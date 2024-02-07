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Страсбург
3:1
Конец матча
Гавр
0'
17' Желтая карточка
Айю Андре
1:0
21' Гол
Баква Дилан
1:1
30' Гол
Айю Андре
31' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
2:1
36' Гол
Эмега Эмануэль
39' Желтая карточка
Н'диайе Рассул
81' Красная карточка
Кузяев Далер
3:1
90' Гол
Сеная Марвин
90'+5

Ход матча

17'
 
Айю Андре
21'
Баква Дилан
1:0
30'
1:1
Айю Андре
(Грандсир Самуэль)
31'
Сиссоко Ибраима
 
36'
Эмега Эмануэль
(Баква Дилан)
2:1
39'
 
Н'диайе Рассул
46'
 
Байо Мохамед
Джуджу Антуан
46'
 
Кечта Яссин
Н'диайе Рассул
72'
 
Сабби Эммануэль
Грандсир Самуэль
73'
Сеная Марвин
Делен Тома
 
80'
Деминге Джесси
Габриэл Анжело
 
81'
 
Кузяев Далер
83'
 
Нгура Стив
Айю Андре
83'
 
Конфес Алуа
Него Лоик
86'
Соу Саиду
Эмега Эмануэль
 
90'
Сеная Марвин
3:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 419 Количество передач 428
  • 49 Владение мячом, % 51
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Страсбург 70% (84)
X 18.3% (22)
Гавр 11.7% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Беллаароуч
Алаа
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
4
Абакар
Силла
3
Делен
Тома
6
Мванга
Жуниор
8
Сиссоко
Ибраима
9
Баква
Дилан
7
Диарра
Хабиб
11
Габриэл
Анжело
10
Эмега
Эмануэль
1
Горжелен
Матьё
3
Эль-Хаджам
Уалид
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Сальмье
Йоанн
2
Касимир
Хосуэ
8
Н'диайе
Рассул
7
Него
Лоик
11
Джуджу
Антуан
5
Кузяев
Далер
9
Грандсир
Самуэль
10
Айю
Андре
Страсбург
4-2-3-1
Гавр
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Гавр

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
2:1
Л2
2:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
3:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баква Дилан 2 0.67
Сахи Дион 2 0.67
Гамейро Кевин 1 0.33
Эмега Эмануэль 1 0.33
Сеная Марвин 1 0.33
Диарра Хабиб 1 0.33
Абакар Силла 1 0.33
Беших Мохамед 1 0.33
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айю Андре 1 0.33
Кузяев Далер 1 0.33
Нгура Стив 1 0.33
Джуджу Антуан 1 0.33
Грандсир Самуэль 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 0 1
Айю Андре 1 0
Н'диайе Рассул 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гавр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Страсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
2
Страсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гавр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1
Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0
Гавр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1
Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2

Результаты матчей

Страсбург
Гавр

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
1/16 финала
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
1/8 финала
1 Сошо
6 Ренн
2 Лион
1 Лилль
1 Сен-Прист
2 Валансьен
2 Ле Пюи
1 Лаваль
3 Страсбург
1 Гавр
1 Монпелье
4 Ницца
3 ПСЖ
1 Брест
Руан
Монако
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Лаваль Тшокунте Малик 3
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 1
Гавр Кузяев Далер 1
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Rassoul Ndiaye получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Баква Дилан сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Эмега Эмануэль бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 120
    Страсбург 70% (84)
    X 18.3% (22)
    Гавр 11.7% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 3:1 Гавр

    Исход игры
    Страсбург
    70% (84)
    Ничья
    18.3% (22)
    Гавр
    11.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.82% (67)
    Меньше
    40.18% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    40% (48)
    1:0 Страсбург
    15% (18)
    1:1 Ничья
    14.2% (17)
    1:2 Гавр
    10.8% (13)
    2:0 Страсбург
    7.5% (9)
    3:1 Страсбург
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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