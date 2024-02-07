0'
17' Желтая карточкаАйю Андре
1:0
21' ГолБаква Дилан
1:1
30' ГолАйю Андре
31' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
2:1
36' ГолЭмега Эмануэль
39' Желтая карточкаН'диайе Рассул
81' Красная карточкаКузяев Далер
3:1
90' ГолСеная Марвин
90'+5
Ход матча
17'
21'
1:0
30'
1:1
31'
36'
2:1
39'
81'
83'
83'
90'
3:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
419 Количество передач 428
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Сеная МарвинЗащитник
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
15 Басея СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
-
16 Десма АртурВратарь
-
19 Гомис ЙониЗащитник
- Полузащитник
-
18 Кечта ЯссинПолузащитник
-
15 Конфес АлуаПолузащитник
-
17 Траоре АлиуПолузащитник
-
14 Байо МохамедНападающий
-
13 Нгура СтивНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Страсбург
Гавр
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
150
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баква Дилан
|2
|0.67
|Сахи Дион
|2
|0.67
|Гамейро Кевин
|1
|0.33
|Эмега Эмануэль
|1
|0.33
|Сеная Марвин
|1
|0.33
|Диарра Хабиб
|1
|0.33
|Абакар Силла
|1
|0.33
|Беших Мохамед
|1
|0.33
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айю Андре
|1
|0.33
|Кузяев Далер
|1
|0.33
|Нгура Стив
|1
|0.33
|Джуджу Антуан
|1
|0.33
|Грандсир Самуэль
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|0
|1
|Айю Андре
|1
|0
|Н'диайе Рассул
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гавр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Страсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
2
Страсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гавр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1
Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0
Гавр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1
Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2
Результаты матчей
Страсбург
Гавр
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|Ренн
|Мюинга Арно
|4
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|Лаваль
|Тшокунте Малик
|3
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 1
|Гавр
|Кузяев Далер
|1
|Бержерак
|Жибоао Кристьян
|1
|Брест
|Камблан Аксель
|1
|Дюнкерк
|Маурер Айман
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 3:1 Гавр
Исход игры
Страсбург
70% (84)
Ничья
18.3% (22)
Гавр
11.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
59.82% (67)
Меньше
40.18% (45)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
40% (48)
1:0 Страсбург
15% (18)
1:1 Ничья
14.2% (17)
1:2 Гавр
10.8% (13)
2:0 Страсбург
7.5% (9)
3:1 Страсбург
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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