Угловой на левом фланге хозяева разыграли, после чего последовала мягкая подача в исполнении Хакими - оборона "Бреста" надежна.

Через левый фланг добирается "Брест" до чужих владений, Сатриано классно обводит Доннарумму с 25 метров, однако штанга спасает ворота "ПСЖ"!

В следующей атаке Мунье после навеса с правого фланга пробил головой мимо створа, однако арбитр усмотрел касание защитника.

Опасен "Брест"! После розыгрыша аута мяч дошел до Мунье, тот откатил чуть назад на Маньетти, который пальнул с 18 метров - Доннарумма спасает свои ворота!

Уже шесть угловых исполнили в эти полчаса гости, пока "стандарты" угрозы не несут, но всё равно непривычно видеть мяч у ворот "ПСЖ" так часто.

После навеса Мбаппе с левого фланга Локо не смог выбить мяч из штрафной, а Дембеле с подбора пробил с хорошей позиции довольно неточно.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КИЛИАН МБАППЕ! Дембеле обокрал на правом фланге Локо и покатил в штрафную на Мбаппе, который без особых раздумий зарядил с носка точно в дальний угол!

25' Выпад "Бреста" по правому флангу завершается подачей в штрафную, Доннарумма на выходе снёс Маркиньоса, а мяч зафиксировал только со второй попытки.

24' Откровенно заскучал Кудерт в воротах, решил он пощекотать нервы поклонникам "Бреста", начав финтить в своей штрафной, но всё обошлось.

22' Пока не самый событийный матч мы наблюдаем, нет особого преимущества у "ПСЖ", голкипер гостей в игру практически не вступает.

20' Мбаппе прорывается по левому флангу и отдает передачу к линии штрафной на Дембеле, но тот попал себе в ногу, а в продолжение атаки Хакими пробил мимо створа.

19' Интересно, что эта ничья стала первой для "Бреста" против "ПСЖ" с 2011 года, после этого парижане выиграли 14 матчей подряд.

18' Отметим, что буквально полторы недели назад команды встречались в Лиге 1, тогда парижане вели к перерыву 2:0, но в итоге всё закончилось со счётом 2:2. В первом круге "ПСЖ" победил в гостях 3:2.

17' "Брест" начал свой кубковый поход домашней победой над "Анже" с минимальным счётом, а затем команда Эрика Руа на выезде одолела клуб "Треллисак" - 2:1.