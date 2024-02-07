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  4. Кубок 2023-2024
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 33'
Брест
0'
14' Желтая карточка
Маньетти Уго

Ход матча

14'
 
Маньетти Уго

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 138
ПСЖ 92% (127)
X 5.8% (8)
Брест 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
Ничья
Брест
5.00
5.36
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8.93
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
4
Данилу
Перейра
3
Бералдо
Лукас
6
Заир-Эмери
Уоррен
8
Фабиан
Руис
11
Витинья
II
10
Дембеле
Усман
7
Мбаппе
Килиан
9
Баркола
Бредли
1
Кудерт
Грегуар
5
Лала
Кенни
4
Ле
Кардинал
Жюльен
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
11
Камара
Махди
6
Мартен
Жонас
8
Маньетти
Уго
10
Думбия
Камори
7
Сатриано
Мартин
9
Мунье
Стив
ПСЖ
4-3-3
Брест
4-3-1-2

История личных встреч

ПСЖ
Брест

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.3%
6.3%
12.4%
13 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
6.3%
31.2%
10 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
2:3
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:4
Л1
0:2
К
0:3
Л1
3:0
Л1
1:2
К
2:5
Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
3:1

Голы

Всего голов

15
27

Голов в среднем за матч

2.14
2.7

Среднее время на гол

42
33

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.47
1.82

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
49

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 (1) 1.67
Коло-Муани Рандаль 2 0.67
Рамуш Гонсалу 2 (1) 0.67
Асенсио Марко 1 0.33
Н'Дур Шер 1 0.33
Маюлу Сенни 1 0.33
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сатриано Мартин 2 0.67
Лала Кенни 1 (1) 0.33

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камблан Аксель 0 1
Маньетти Уго 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
1
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

12
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
1
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
100%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
4
33%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2
Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3
Брест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0
Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0

Результаты матчей

ПСЖ
Брест

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:9
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
9
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:9
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
9
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
1
5.5
1/16 финала
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
1/8 финала
1 Сошо
6 Ренн
2 Лион
1 Лилль
Сен-Прист
Валансьен
Ле Пюи
Лаваль
Страсбург
Гавр
Монпелье
Ницца
ПСЖ
Брест
Руан
Монако
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 3
Весь список

Топ нарушителей
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Фабрег Рико Давид 1
Гавр Айю Андре 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КИЛИАН МБАППЕ!
    Дембеле обокрал на правом фланге Локо и покатил в штрафную на Мбаппе, который без особых раздумий зарядил с носка точно в дальний угол!
  • 32'
    После навеса Мбаппе с левого фланга Локо не смог выбить мяч из штрафной, а Дембеле с подбора пробил с хорошей позиции довольно неточно.
  • Угловой
    31'
    Уже шесть угловых исполнили в эти полчаса гости, пока "стандарты" угрозы не несут, но всё равно непривычно видеть мяч у ворот "ПСЖ" так часто.
  • Опасный момент
    30'
    Опасен "Брест"! После розыгрыша аута мяч дошел до Мунье, тот откатил чуть назад на Маньетти, который пальнул с 18 метров - Доннарумма спасает свои ворота!
  • 29'
    В следующей атаке Мунье после навеса с правого фланга пробил головой мимо створа, однако арбитр усмотрел касание защитника.
  • Штанга
    28'
    Через левый фланг добирается "Брест" до чужих владений, Сатриано классно обводит Доннарумму с 25 метров, однако штанга спасает ворота "ПСЖ"!
  • Угловой
    27'
    Угловой на левом фланге хозяева разыграли, после чего последовала мягкая подача в исполнении Хакими - оборона "Бреста" надежна.
  • 25'
    Выпад "Бреста" по правому флангу завершается подачей в штрафную, Доннарумма на выходе снёс Маркиньоса, а мяч зафиксировал только со второй попытки.
  • 24'
    Откровенно заскучал Кудерт в воротах, решил он пощекотать нервы поклонникам "Бреста", начав финтить в своей штрафной, но всё обошлось.
  • 22'
    Пока не самый событийный матч мы наблюдаем, нет особого преимущества у "ПСЖ", голкипер гостей в игру практически не вступает.
  • 20'
    Мбаппе прорывается по левому флангу и отдает передачу к линии штрафной на Дембеле, но тот попал себе в ногу, а в продолжение атаки Хакими пробил мимо створа.
  • 19'
    Интересно, что эта ничья стала первой для "Бреста" против "ПСЖ" с 2011 года, после этого парижане выиграли 14 матчей подряд.
  • 18'
    Отметим, что буквально полторы недели назад команды встречались в Лиге 1, тогда парижане вели к перерыву 2:0, но в итоге всё закончилось со счётом 2:2. В первом круге "ПСЖ" победил в гостях 3:2.
  • 17'
    "Брест" начал свой кубковый поход домашней победой над "Анже" с минимальным счётом, а затем команда Эрика Руа на выезде одолела клуб "Треллисак" - 2:1.
  • Судья
    16'
    Баркола оказывается на газоне в штрафной площади "Бреста" после контакта с защитником, однако арбитр уверенно разводит руки  стороны.
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    • 15'
      Мбаппе входит в штрафную с левого края и от лицевой исполняет передачу в центр, однако оборона "Бреста" перехватывает мяч.
    • Желтая карточка
      14'
      Маньетти получает желтую карточку за срыв атаки, которую по флангу разгонял Баркола.
    • Угловой
      13'
      Позиционная атака "Бреста" приводит к очередному угловому, однако с навесом Думбия оборона "ПСЖ" справляется.
    • Офсайд
      12'
      Острая атака парижан завершается острым прострелом Дембеле, с которым справился Кудерт, плюс арбитр определил у Усмана офсайд.
    • 11'
      Напомним, что "ПСЖ" пока не встречался в Кубке Франции с командами Лиги 1 - ранее парижане обыграли клубы из низших дивизионов "Ревель" (9:0) и "Орлеан" (4:1),
    • 10'
      Хакими со штрафного пробивает низом, мяч застревает в "стенке", также блокируется и удар Фабиана Руиса с подбора.
    • Фол, нарушение
      9'
      Дембеле зарабатывает крайне опасный штрафной на линии, хотя повторы показывают, что нарушение было в границах штрафной площади. Но ВАР не вмешивается.
    • Угловой
      8'
      Баркола после навеса с углового добирается до верхового мяча с нарушением правил, да и в створ Бредли всё равно не попадает.
    • Угловой
      7'
      Дембеле подает угловой с правого фланга, однако Сатриано помогает своей обороне. Вторым темпом Мбаппе подает с правого фланга, мяч от головы Данилу летит выше ворот, но рефери почему-то назначает еще один корнер.
    • 6'
      Дембеле с правого фланга исполняет передачу в чужую штрафную, однако мяч защитники выбивают. Затем гости привозят себе угловой.
    • 5'
      Мбаппе после заброса Бералдо ворвался в штрафную гостей, однако Брассье сумел догнать лидера парижан и сыграл удачно, организовав удар от ворот.
    • Угловой
      4'
      В итоге два угловых добавили в свою копилку гости, территориальное преимущество "Бреста" на первых минутах довольно серьезно.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой в исполнении "Бреста" не привел к опасному моменту, вторая фаза атаки приводит к киксу от Маркиньоса и еще одному корнеру у ворот хозяев.
    • 2'
      Ошибаются парижане около своей штрафной, Мунье был готов пробивать после передачи Сатриано, однако Витинья выбил мяч на угловой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 14'
      Маньетти Уго получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Брест

    Исход игры
    ПСЖ
    91.4% (128)
    Ничья
    6.4% (9)
    Брест
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.18% (68)
    Меньше
    39.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    55.75% (63)
    Нет
    44.25% (50)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    25.7% (36)
    2:1 ПСЖ
    24.3% (34)
    3:1 ПСЖ
    12.9% (18)
    3:0 ПСЖ
    5% (7)
    1:0 ПСЖ
    3.6% (5)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
    4:1 ПСЖ
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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