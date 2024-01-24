Тур: 21. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
0'
23' Желтая карточкаЛе Жонкур Флориан
36' Желтая карточкаЛамбер Борис
49' Желтая карточкаСампайо Филипе
0:1
58' ГолЭмон Рено
90' Желтая карточкаМёхвальд Кевин
90' Желтая карточкаСлонина Габриел
90'+3973
Ход матча
36'
49'
58'
0:1
69'
90'
90'
33
Дефурни
Тео
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
89
Вела
Карлос
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
14
Деом
Жером
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосНападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Theo Gece
-
-
43 David Sousa
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Полузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
РВДМ 47
Эйпен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
9
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
3.67
1
Среднее время на гол
24
90
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
2.2
2.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
40
40
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.36
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.14
|Мерсье Ксавье
|2
|0.09
|Ilay Camara
|2
|0.09
|Да Сильва Флоран
|2
|0.09
|Абе Суто
|1
|0.05
|Двомо Пьер
|1
|0.05
|Мбуп Пате
|1
|0.05
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.05
|Romildo
|1
|0.05
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.18
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.14
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.09
|Пантович Милош
|2
|0.09
|Палссон Виктор
|2
|0.09
|Эмон Рено
|2
|0.09
|Yentil van Genechten
|2
|0.09
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.05
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.05
|Деом Жером
|1
|0.05
|Кейта Амаду
|1
|0.05
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.05
|Jan Kral
|1
|0.05
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ilay Camara
|4
|1
|Гейе Махтар
|3
|1
|Abner II
|4
|0
|Двомо Пьер
|4
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Абе Суто
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Ле Жонкур Флориан
|2
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Дэвидсон Джейсон
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Кейта Амаду
|3
|0
|Rune Paeshuyse
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Финнбогасон Альфред
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Эйпен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
6
РВДМ 47
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Эйпен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
18
18
Упущенные победы
6
8
РВДМ 47
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (4)
68% (15)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Эйпен
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
14% (3)
45% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
19
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
19
18
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
21%
2
11%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
2
11%
5
28%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
5
42%
2
14%
76-90
Пропущено
21
22
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
10%
2
9%
1-15
4
19%
4
18%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
8
38%
6
27%
76-90
Забито
24
26
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
0
0%
2
8%
1-15
5
21%
5
19%
16-30
6
25%
2
8%
31-45
3
13%
7
27%
46-60
5
21%
5
19%
61-75
5
21%
5
19%
76-90
Пропущено
40
40
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
6
15%
4
10%
1-15
7
18%
6
15%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
4
10%
4
10%
46-60
7
18%
9
23%
61-75
10
25%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0
РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1
Эйпен
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3
Результаты матчей
РВДМ 47
Эйпен
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:3
4 раза 40%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:3
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
13 раз 59%
0
5 раз 23%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
91
39
37
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
84
28
111
19
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
175
517
418
220
220
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4