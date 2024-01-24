Тур: 18. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Маншот Ероен
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
22
Барбе
Тео
28
Ресинк
Стейе
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланПолузащитник
- Нападающий
-
11 Китала ЯннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Алмере Сити
Фортуна Ситтард
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
11
29
Голов в среднем за матч
1.22
2.9
Среднее время на гол
73
31
Всего голов
20
36
Голов в среднем за матч
1.11
2
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
81
45
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|7 (2)
|0.41
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.12
|Якобс Йоей
|2
|0.12
|Китала Янн
|2
|0.12
|Катлайн Йоанн
|1
|0.06
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.06
|Мбе Со Лоик
|1
|0.06
|Хансен Корнелиус
|1
|0.06
|Пост Данни
|1
|0.06
|Пенья Альваро
|1
|0.06
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|5 (1)
|0.29
|Нослин Тейяни
|3
|0.18
|Халилович Ален
|2
|0.12
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.06
|Дуарте Дерой
|1
|0.06
|Розье Лорейнц
|1
|0.06
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.06
|Гут Родриго
|1
|0.06
|Робберехт Милан
|1
|0.06
|Пинту Иву
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|5
|1
|Флоранюс Шерел
|4
|0
|Копмейнерс Пер
|4
|0
|Ресинк Стейе
|4
|0
|Якобс Йоей
|3
|0
|Робине Тома
|2
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Китала Янн
|2
|0
|Барбе Тео
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|6
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Пинту Иву
|2
|0
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Кордоба Иньиго
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Фортуна Ситтард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Алмере Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
6
12
Алмере Сити
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Фортуна Ситтард
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
5
50%
3
60%
76-90
Пропущено
17
20
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
29%
29%
4
20%
61-75
7
41%
6
30%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
30%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
2
17%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
25%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
3
15%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
9
45%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
33
30
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
6
18%
1
3%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
2
6%
9
30%
31-45
2
6%
4
13%
46-60
9
27%
5
17%
61-75
11
33%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2
Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1
Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1
Результаты матчей
Алмере Сити
Фортуна Ситтард
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
26
45
17
36
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
35
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
89
413
512
116
314
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|17
|1
|0
|60 - 8
|52
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|55 - 17
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 21
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|39 - 20
|34
|5.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|45 - 38
|31
|6.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|30 - 26
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 24
|25
|8.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|36 - 31
|25
|9.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|26 - 35
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|27 - 32
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 35
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 41
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 27
|19
|16.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|19 - 37
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 42
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|13 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 15
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 20
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|21 - 23
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|20 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|12 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4