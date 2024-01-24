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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Алмере Сити
0:0
Первый тайм: 1'
Фортуна Ситтард
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Алмере Сити
Ничья
Фортуна Ситтард
2.55
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3.45
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3.21
Все Коэффициенты
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
2
Флоранюс
Шерел
19
Катлайн
Йоанн
15
Копмейнерс
Пер
28
Ресинк
Стейе
9
Робине
Тома
27
Ван
ла
Парра
Райив
17
Хансен
Корнелиус
1
Копманс
Люк
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
19
Ферати
Арианит
32
Розье
Лорейнц
34
Оратмангун
Рагнар
10
Халилович
Ален
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
Алмере Сити
3-4-1-2
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
Фортуна Ситтард

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:2
Э
2:1
ТМК
0:13
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

11
29

Голов в среднем за матч

1.22
2.9

Среднее время на гол

73
31

Всего голов

20
36

Голов в среднем за матч

1.11
2

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

81
45

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 7 (2) 0.41
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.12
Якобс Йоей 2 0.12
Китала Янн 2 0.12
Катлайн Йоанн 1 0.06
Ван ла Парра Райив 1 0.06
Мбе Со Лоик 1 0.06
Хансен Корнелиус 1 0.06
Пост Данни 1 0.06
Пенья Альваро 1 0.06
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 5 (1) 0.29
Нослин Тейяни 3 0.18
Халилович Ален 2 0.12
Озьякуп Огузхан 1 0.06
Дуарте Дерой 1 0.06
Розье Лорейнц 1 0.06
Бельхейр Мухамед 1 0.06
Гут Родриго 1 0.06
Робберехт Милан 1 0.06
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Ферати Арианит 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 5 1
Флоранюс Шерел 4 0
Копмейнерс Пер 4 0
Ресинк Стейе 4 0
Якобс Йоей 3 0
Робине Тома 2 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Китала Янн 2 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 6 0
Дейкс Митчелл 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Сиовас Димитрис 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Пинту Иву 2 0
Озьякуп Огузхан 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Фортуна Ситтард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Алмере Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

6
12
Алмере Сити
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Фортуна Ситтард
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
5
50%
3
60%
76-90

Пропущено

17
20
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
29%
29%
4
20%
61-75
7
41%
6
30%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
30%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
25%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
3
15%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
9
45%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

33
30
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
6
18%
1
3%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
2
6%
9
30%
31-45
2
6%
4
13%
46-60
9
27%
5
17%
61-75
11
33%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2
Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1
Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1

Результаты матчей

Алмере Сити
Фортуна Ситтард

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
4
5
1
7
2.5
3
6
1
7
3.5
1
8
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
5
2
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
8
9
4
13
1.5
5
12
1
16
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 18 17 1 0 60 - 8 52
2.
Фейеноорд
 Заявка 18 13 3 2 55 - 17 42
3.
Твенте
 Заявка 18 11 4 3 36 - 21 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 18 10 4 4 39 - 20 34
5.
Аякс
 Заявка 18 9 4 5 45 - 38 31
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 18 7 5 6 30 - 26 26
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 18 7 4 7 24 - 24 25
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 18 6 7 5 36 - 31 25
9.
Херенвен
 Заявка 18 6 2 10 26 - 35 20
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 18 5 5 8 27 - 32 20
11.
Эксельсиор
 Заявка 18 4 8 6 31 - 35 20
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
13.
Алмере Сити
 Заявка 17 5 4 8 19 - 34 19
14.
Хераклес
 Заявка 18 5 4 9 23 - 41 19
15.
Утрехт
 Заявка 18 4 7 7 18 - 27 19
16.
Валвейк
 Заявка 18 4 2 12 19 - 37 14
17.
Волендам
 Заявка 18 3 3 12 19 - 42 12
18.
Витесс
 Заявка 18 3 3 12 13 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
10.
Хераклес
 Заявка 9 3 2 4 11 - 20 11
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 5 2 15 - 15 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
13.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
7.
Аякс
 Заявка 9 3 3 3 21 - 23 12
8.
Утрехт
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Алмере Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 17 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 20 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 15 (7)
Аякс Бробби Брайан 12 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Фортуна Ситтард начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanmar Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Алмере Сити
Ничья
Фортуна Ситтард
2.55
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3.45
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3.21
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Алмере Сити
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