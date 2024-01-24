Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

89' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

89' Матч возобновлен

88' Дейкс Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

86' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Халилович Ален пробил со штрафного прямо в стенку

84' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

83' Сиовас Димитрис получает желтую карточку за неспортивное поведение

82' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

81' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

81' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Катлайн Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

74' Халилович Ален навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

69' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Ферати Арианит не смог попасть в створ ударом издали

67' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали

66' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

63' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Кордоба Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

58' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновится спорным мячом

56' Ох, нехорошо это выглядит. Кордоба Иньиго получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Кордоба Иньиго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Робине Тома не смог попасть в створ ударом издали

53' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Халилович Ален выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Оратмангун Рагнар и попал в каркас ворот!

51' Пинту Иву создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

47' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника