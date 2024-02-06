0'
0:1
24' ГолГуйри Амин
0:2
29' ГолСалах Ибрагим
0:3
35' ГолМюинга Арно
0:4
41' ГолМюинга Арно
45' Желтая карточкаМатусива Азор
0:5
47' ГолГуйри Амин
Ход матча
24'
0:1
29'
0:2
35'
0:3
41'
0:4
45'
47'
0:5
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 11
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
11
Дахо
Алекс
2
Дуэ
Гела
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дахо АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Оггас КевинПолузащитник
-
12 Зохи КевинПолузащитник
-
17 Фатар НоаНападающий
-
14 Nolan Galves
-
20 Allan Ackra
-
18 Макалу Иссуф
-
Главный тренер: Oswald Tanchot
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Сейду АлидуЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Полузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
20 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
История личных встреч
Сошо
Ренн
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Сошо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дахо Алекс
|2 (1)
|0.33
|Мишель Диего
|1
|0.17
|Макалу Иссуф
|1 (1)
|0.17
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|4
|1.33
|Гуйри Амин
|2
|0.67
|Салах Ибрагим
|1
|0.33
|Террье Мартен
|1
|0.33
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
Карточки
Сошо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матусива Азор
|1
|0
Результаты матчей
Сошо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Сошо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Сошо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Ренн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сошо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сошо - Ред Стар 2:2 Сошо - Реймс 2:2 Сошо - Ним 1:0 Сошо - Лорьян 2:1
Дижон - Сошо 0:3 Гайспольсайм - Сошо 0:4 Сошо - Мариньян Жиньяк 4:0 Ньор - Сошо 4:2 Сошо - Юра Сюд 2:1 Сошо - Шоле 2:0 Нанси - Сошо 1:1 Гранвиллар - Сошо 0:1 Сошо - Орлеан 4:2 Сошо - Вильфранш 3:3 Шатору - Сошо 1:1 Сошо - Авранш 2:1 Версаль - Сошо 1:1 Ле Ман - Сошо 2:1 Сошо - Руан 0:1 Мартиг - Сошо 1:2
Ренн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0
Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0
Результаты матчей
Сошо
Ренн
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сошо
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
11
14
14
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|Ренн
|Мюинга Арно
|4
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|3
|Бержерак
|Жибоао Кристьян
|1
|Брест
|Камблан Аксель
|1
|Дюнкерк
|Маурер Айман
|1
|Фабрег
|Рико Давид
|1
|Ренн
|Матусива Азор
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сошо 0:5 Ренн
Исход игры
Сошо
2.3% (3)
Ничья
10.7% (14)
Ренн
87% (114)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
1:2 Ренн
41.2% (54)
0:1 Ренн
19.1% (25)
0:2 Ренн
13% (17)
1:1 Ничья
6.9% (9)
1:3 Ренн
2.3% (3)
2:1 Сошо
1.5% (2)
0:3 Ренн
1.5% (2)
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