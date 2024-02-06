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Сошо
0:5
Второй тайм: 64'
Ренн
0'
0:1
24' Гол
Гуйри Амин
0:2
29' Гол
Салах Ибрагим
0:3
35' Гол
Мюинга Арно
0:4
41' Гол
Мюинга Арно
45' Желтая карточка
Матусива Азор
0:5
47' Гол
Гуйри Амин

Ход матча

5'
 
Сантамария Батист
Ле Фе Энцо
24'
0:1
Гуйри Амин
(Трюффер Адриен)
29'
0:2
Салах Ибрагим
35'
0:3
Мюинга Арно
(Трюффер Адриен)
41'
0:4
Мюинга Арно
(Буриго Бенжамен)
45'
 
Матусива Азор
46'
 
Блас Людовик
Мюинга Арно
46'
Зохи Кевин
Коффи Н'Дри Филиппе
 
46'
Фатар Ноа
Сильва Амилькар
 
46'
Оггас Кевин
Де Са Роли Перейра
 
46'
Льенар Димитри
Мишель Диего
 
47'
0:5
Гуйри Амин
57'
 
Нагида Махамаду
Трюффер Адриен
57'
 
Дуэ Дезире
Сантамария Батист

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 11
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 131
Сошо 2.3% (3)
X 10.7% (14)
Ренн 87% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сошо
Ничья
Ренн
6.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патуйе
Матье
4
Arthur
Vitelli
6
Фонтен
Тома
5
Dalangunypole
Gomis
2
Да
Коста
Жульен
8
Мишель
Диего
10
Де
Са
Роли
Перейра
7
Вилтард
Малкольм
3
Сильва
Амилькар
9
Коффи
Н'Дри
Филиппе
11
Дахо
Алекс
1
Галлон
Готье
2
Дуэ
Гела
4
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
7
Буриго
Бенжамен
8
Ле
Фе
Энцо
6
Матусива
Азор
11
Салах
Ибрагим
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
Сошо
3-5-2
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Сошо
Ренн

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:6
ТМС
0:2
Л1
5:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
2:0
КЛ
2:1
Л1
3:0
К
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Сошо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дахо Алекс 2 (1) 0.33
Мишель Диего 1 0.17
Макалу Иссуф 1 (1) 0.17
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 4 1.33
Гуйри Амин 2 0.67
Салах Ибрагим 1 0.33
Террье Мартен 1 0.33
Трюффер Адриен 0 0
Буриго Бенжамен 0 0

Карточки

Сошо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матусива Азор 1 0

Результаты матчей

Сошо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Сошо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Сошо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Ренн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сошо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сошо - Ред Стар 2:2 Сошо - Реймс 2:2 Сошо - Ним 1:0 Сошо - Лорьян 2:1
Дижон - Сошо 0:3 Гайспольсайм - Сошо 0:4 Сошо - Мариньян Жиньяк 4:0 Ньор - Сошо 4:2 Сошо - Юра Сюд 2:1 Сошо - Шоле 2:0 Нанси - Сошо 1:1 Гранвиллар - Сошо 0:1 Сошо - Орлеан 4:2 Сошо - Вильфранш 3:3 Шатору - Сошо 1:1 Сошо - Авранш 2:1 Версаль - Сошо 1:1 Ле Ман - Сошо 2:1 Сошо - Руан 0:1 Мартиг - Сошо 1:2
Ренн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0
Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0

Результаты матчей

Сошо
Ренн

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сошо
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
4
2.5
1
4
3.5
1/16 финала
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
1/8 финала
Сошо
Ренн
Лион
Лилль
Сен-Прист
Валансьен
Ле Пюи
Лаваль
Страсбург
Гавр
Монпелье
Ницца
ПСЖ
Брест
Руан
Монако
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3
Лилль Дэвид Джонатан 3
Весь список

Топ нарушителей
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Фабрег Рико Давид 1
Ренн Матусива Азор 1
Весь список
  • 46'
    Мюинга Арно уходит с поля. Блас Людовик выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Г О О О О Л - Салах Ибрагим бьет в цель!
    • 24'
      Трюффер Адриен сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Гуйри Амин бьет в цель!
    • 5'
      Ле Фе Энцо уходит с поля. Сантамария Батист выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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    Прогнозы 131
    Сошо 2.3% (3)
    X 10.7% (14)
    Ренн 87% (114)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Сошо
    Ничья
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    6.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сошо 0:5 Ренн

    Исход игры
    Сошо
    2.3% (3)
    Ничья
    10.7% (14)
    Ренн
    87% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (70)
    Нет
    38.6% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    41.2% (54)
    0:1 Ренн
    19.1% (25)
    0:2 Ренн
    13% (17)
    1:1 Ничья
    6.9% (9)
    1:3 Ренн
    2.3% (3)
    2:1 Сошо
    1.5% (2)
    0:3 Ренн
    1.5% (2)
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