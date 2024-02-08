Головин получает по ногам на чужой половине поля, штрафной гости разыграли накоротке.

После навеса с левого фланга Маецки на выходе до мяча не добирается, Бенке на подборе пяткой оставляет мяч Бензия, который с 18 метров пробивает мимо створа.

Минамино перехватил мяч в центр и разогнал контратаку "Монако", однако Фофана с линии штрафной пробивает в руки Ажжуну.

3 минуты добавляет Рудди Буке к основному времени первого тайма.

Теряет мяч "Монако" в центре поля, а Закария за срыв атаки получает предупреждение. Представители "Руана" хотят красную карточку для швейцарца.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! КЛЕМАН БАССЕН! После заброса со штрафного Сансон подобрал мяч и отдал короткий пас на Бассена, а лучший снайпер "Руана" с шести метров расстрелял ворота Маецки!

Головин разыгрывает угловой на левом фланге атаки, после чего подает в штрафную, но оборона "Руана" справляется с угрозой.

Пенальти в ворота "Руана"! Балогун врывается в штрафную хозяев, где его срубает голкипер хозяев Ажжун!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ФОЛАРИН БАЛОГУН! Сам заработал - сам забил! Балогун с "точки" не оставляет шансов голкиперу хозяев, разводя мяч и вратаря по разным углам!

Делает "Монако" широкий шаг к победе в сегодняшнем матче, хотя хозяева наверняка не будут сдаваться раньше времени.

Падение игрока "Руана" в штрафной "Монако" арбитр оставляет без внимания, на отскоке первым был Абдельмула, но его удар с 18 метров оказывается неточным.

Головин задумал "стенку" с Фофана, но ответный пас не прошел. отбивается "Руан" в этом моменте.

"Руан" в своей истории добирался даже до финала Кубка Франции, тогда в двухматчевом противостоянии они уступили футбольному клубу "Париж".

Второй день подряд во Франции идет сильный ливень, "ПСЖ" это не помешало пройти "Брест", "Монако" пока задачу-минимум также выполняет.

31' Головин после разговора с Ади Хюттером оказался в центральной зоне и пробил из-за пределов штрафной - мяч проходит мимо створа.

29' По ударам хозяева сегодня пока впереди - 3:2 по общему количеству и 2:0 по ударам в створ. Хотя владение за "Монако".

27' По-прежнему спокойный темп в нашей встрече, "Руан" уверенно сдерживает статусного соперника.

25' Медицинская пауза у нас, Мион, боровшийся за мяч в чужой штрафной, получил повреждение.

24' Лоппи врывается в штрафную "Монако" с левого края и пробивает по воротам, штанга спасает монегасков, а Салису накрывает добивание от одного из игроков "Руана"!

23' По-прежнему "Монако" ничего опасного у чужих ворот создать не может, есть риск завести эту игру в нервную концовку.

20' Фофана вступает в отбор на чужой половине поля, но арбитр фиксирует нарушение правил со стороны "Монако".

19' Якобс после прострела с фланга крайне неудачно обрабатывает мяч, Абдельмула с подбора стреляет первым касанием, но снаряд летит выше створа!

17' "Монако" в прошлом раунде Кубка Франции сумел обыграть на выезде "Родез" со счётом 3:1, хотя год назад монегаски проиграли тому же сопернику по пенальти.