  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Кубок 2023-2024
Руан
1:1
Перерыв
Монако
0'
0:1
35' Пенальти
Балогун Фоларин
45' Желтая карточка
Закария Денис
1:1
45' Гол
Бассен Клеман

Ход матча

35'
0:1
Балогун Фоларин
45'
 
Закария Денис
45'
Бассен Клеман
(Сансон Валентин)
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 148
Руан 4.1% (6)
X 2.7% (4)
Монако 93.2% (138)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Руан
Ничья
Монако
9.50
7.70
Реклама, fon.bet
5.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ажжун
Леонар
5
Сансон
Валентин
3
Бассен
Клеман
4
Бузамуша
Софьян
2
Си
Ламине
11
Мион
Матьё
6
Бензия
Мустафа
8
Алли
Ахмад
10
Абдельмула
Малик
7
Лоппи
Дэмиен
9
Бенке
Хишам
1
Маецки
Радослав
5
Керер
Тило
3
Марипан
Гильермо
4
Салису
Мохаммед
2
Вандерсон
V
8
Фофана
Юссуф
6
Закария
Денис
11
Якобс
Исмаил
10
Минамино
Такуми
9
Балогун
Фоларин
7
Головин
Александр
Руан
3-4-2-1
Монако
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Руан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузамуша Софьян 1 0.17
Бассен Клеман 1 0.17
Беззехами Омар 1 0.17
Диа Исмаил 1 0.17
Сансон Валентин 1 (1) 0.17
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 4 (1) 1.33
Аклиуш Манес 1 0.33
Балогун Фоларин 1 (1) 0.33

Карточки

Результаты матчей

Руан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
Руан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Руан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Руан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Руан - Версаль 1:2 Ним - Руан 2:0 Руан - Тулуза 3:3 Руан - Мариньян Жиньяк 1:0
Луан Кюизо - Руан 0:2 Ньор - Руан 1:2 ГСИ Понтиви - Руан 0:1 Руан - Шоле 5:1 Нанси - Руан 1:0 Сент-Понтивьен - Руан 1:2 Руан - Вильфранш 1:1 Шатору - Руан 0:3 Барентин - Руан 0:5 Руан - Авранш 0:0 Ле Ман - Руан 0:1 Эпиналь - Руан 1:1 Руан - Мартиг 0:0 Сошо - Руан 0:1 Руан - ФК ГОАЛ 2:1 Ред Стар - Руан 3:2
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3
Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3

Результаты матчей

Руан
Монако

Точный счет

3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Руан
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
1
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
1
1
4
3.5
1
4
4.5
1/16 финала
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
1/8 финала
1 Сошо
6 Ренн
2 Лион
1 Лилль
1 Сен-Прист
2 Валансьен
2 Ле Пюи
1 Лаваль
3 Страсбург
1 Гавр
1 Монпелье
4 Ницца
3 ПСЖ
1 Брест
Руан
Монако
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Лаваль Тшокунте Малик 3
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 1
Гавр Кузяев Далер 1
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! КЛЕМАН БАССЕН!
    После заброса со штрафного Сансон подобрал мяч и отдал короткий пас на Бассена, а лучший снайпер "Руана" с шести метров расстрелял ворота Маецки!
  • Желтая карточка
    45'
    Теряет мяч "Монако" в центре поля, а Закария за срыв атаки получает предупреждение. Представители "Руана" хотят красную карточку для швейцарца.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет Рудди Буке к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Минамино перехватил мяч в центр и разогнал контратаку "Монако", однако Фофана с линии штрафной пробивает в руки Ажжуну.
  • 43'
    После навеса с левого фланга Маецки на выходе до мяча не добирается, Бенке на подборе пяткой оставляет мяч Бензия, который с 18 метров пробивает мимо створа.
  • Фол, нарушение
    42'
    Головин получает по ногам на чужой половине поля, штрафной гости разыграли накоротке.
  • 40'
    Второй день подряд во Франции идет сильный ливень, "ПСЖ" это не помешало пройти "Брест", "Монако" пока задачу-минимум также выполняет.
  • 39'
    "Руан" в своей истории добирался даже до финала Кубка Франции, тогда в двухматчевом противостоянии они уступили футбольному клубу "Париж".
  • 38'
    Головин задумал "стенку" с Фофана, но ответный пас не прошел. отбивается "Руан" в этом моменте.
  • 37'
    Падение игрока "Руана" в штрафной "Монако" арбитр оставляет без внимания, на отскоке первым был Абдельмула, но его удар с 18 метров оказывается неточным.
  • 36'
    Делает "Монако" широкий шаг к победе в сегодняшнем матче, хотя хозяева наверняка не будут сдаваться раньше времени.
  • Пенальти
    35'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ФОЛАРИН БАЛОГУН!
    Сам заработал - сам забил! Балогун с "точки" не оставляет шансов голкиперу хозяев, разводя мяч и вратаря по разным углам!
  • Пенальти!
    33'
    Пенальти в ворота "Руана"! Балогун врывается в штрафную хозяев, где его срубает голкипер хозяев Ажжун!
  • Угловой
    32'
    Головин разыгрывает угловой на левом фланге атаки, после чего подает в штрафную, но оборона "Руана" справляется с угрозой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Головин после разговора с Ади Хюттером оказался в центральной зоне и пробил из-за пределов штрафной - мяч проходит мимо створа.
    • 29'
      По ударам хозяева сегодня пока впереди - 3:2 по общему количеству и 2:0 по ударам в створ. Хотя владение за "Монако".
    • 27'
      По-прежнему спокойный темп в нашей встрече, "Руан" уверенно сдерживает статусного соперника.
    • Травма, повреждение
      25'
      Медицинская пауза у нас, Мион, боровшийся за мяч в чужой штрафной, получил повреждение.
    • Опасный момент
      24'
      Лоппи врывается в штрафную "Монако" с левого края и пробивает по воротам, штанга спасает монегасков, а Салису накрывает добивание от одного из игроков "Руана"!
    • 23'
      По-прежнему "Монако" ничего опасного у чужих ворот создать не может, есть риск завести эту игру в нервную концовку.
    • Фол, нарушение
      20'
      Фофана вступает в отбор на чужой половине поля, но арбитр фиксирует нарушение правил со стороны "Монако".
    • Опасный момент
      19'
      Якобс после прострела с фланга крайне неудачно обрабатывает мяч, Абдельмула с подбора стреляет первым касанием, но снаряд летит выше створа!
    • 17'
      "Монако" в прошлом раунде Кубка Франции сумел обыграть на выезде "Родез" со счётом 3:1, хотя год назад монегаски проиграли тому же сопернику по пенальти.
    • 15'
      Марипан остался в чужой штрафной после "стандарта" монегасков, однако удар чилийца головой после навеса с фланга получился неточным.
    • Угловой
      14'
      Первый свой угловой сегодня исполняет "Монако", но с подачей Головина оборона "Руана" справляется.
    • Угловой
      12'
      Угловой с левого фланга исполняют хозяева поля, но оборона "Монако" справляется, а затем у "Руана" зафиксирован офсайд.
    • Судья
      10'
      Есть вопросы у судьи сегодняшнего матча, ракетницы летят на поле, что мешает проведению матча.
    • Опасный момент
      9'
      Головин прорывается по центру и катит на ход Балогуну, который обыграл вратаря, но с острого угла не попадает в створ ворот!
    • 8'
      Лоппи оказывается на газоне на левом фланге атаки, но свистка арбитра не звучит, к негодованию местной публики.
    • 7'
      Ажжун вынужден финтить под прессингом монегасков, но всё же голкипер хозяев ошибки не допускает.
    • Офсайд
      5'
      Головин выводит Минамино на рандеву с голкипером "Руана", японец посылает мяч в ворота, однако офсайд зафиксирован у Такуми.
    • Угловой
      4'
      Первый угловой сегодня исполняют хозяева поля, однако оборона "Монако" справляется с угрозой.
    • 2'
      Напомним, что "Руан" в прошлом раунде Кубка прошел участника Лиги Европы "Тулузы", обыграв грозного соперника в серии пенальти.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался!
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Сансон Валентин сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Бассен Клеман бьет в цель!
    • 48'
      Закария Денис получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Г О О О О Л - Фоларин Балогун из команды Монако забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.31. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.31 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Руан 1:1 Монако онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Руан 1:1 Монако

    Исход игры
    Руан
    4.1% (6)
    Ничья
    2.7% (4)
    Монако
    93.2% (138)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.21% (71)
    Меньше
    38.79% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    50.86% (59)
    Нет
    49.14% (57)
    Популярный счёт
    0:2 Монако
    24.3% (36)
    1:2 Монако
    21.6% (32)
    1:3 Монако
    13.5% (20)
    0:3 Монако
    7.4% (11)
    0:1 Монако
    4.7% (7)
    0:4 Монако
    2% (3)
    1:5 Монако
    1.4% (2)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Руан
    Монако
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный