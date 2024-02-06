Бомбардиры внутри турнира
Руан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузамуша Софьян
|1
|0.2
|Бассен Клеман
|1
|0.2
|Беззехами Омар
|1
|0.2
|Диа Исмаил
|1
|0.2
|Сансон Валентин
|1 (1)
|0.2
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (1)
|2
|Аклиуш Манес
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Руан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
0
Руан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Руан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Руан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Руан - Версаль 1:2 Ним - Руан 2:0 Руан - Тулуза 3:3 Руан - Мариньян Жиньяк 1:0
Луан Кюизо - Руан 0:2 Ньор - Руан 1:2 ГСИ Понтиви - Руан 0:1 Руан - Шоле 5:1 Нанси - Руан 1:0 Сент-Понтивьен - Руан 1:2 Руан - Вильфранш 1:1 Шатору - Руан 0:3 Барентин - Руан 0:5 Руан - Авранш 0:0 Ле Ман - Руан 0:1 Эпиналь - Руан 1:1 Руан - Мартиг 0:0 Сошо - Руан 0:1 Руан - ФК ГОАЛ 2:1 Ред Стар - Руан 3:2
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3
Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3
Результаты матчей
Руан
Монако
Точный счет
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Руан
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
11
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
11
14
14
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|3
|Родез
|Корредо Килиан
|3
|Бержерак
|Жибоао Кристьян
|1
|Брест
|Камблан Аксель
|1
|Дюнкерк
|Маурер Айман
|1
|Фабрег
|Рико Давид
|1
|ПСЖ
|Бералдо Лукас
|1
Прогнозы на матч Руан - Монако
Исход игры
Руан
0% (0)
Ничья
0% (0)
Монако
100% (45)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (25)
Меньше
40.48% (17)
Обе команды забьют
Да
52.38% (22)
Нет
47.62% (20)
Популярный счёт
1:2 Монако
28.9% (13)
0:2 Монако
26.7% (12)
1:3 Монако
13.3% (6)
0:1 Монако
11.1% (5)
0:3 Монако
4.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!