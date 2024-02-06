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Руан
 
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Монако
Прогнозы 45
Руан 0% (0)
X 0% (0)
Монако 100% (45)
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Руан
Ничья
Монако
9.00
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5.70
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5.40
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Руан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузамуша Софьян 1 0.2
Бассен Клеман 1 0.2
Беззехами Омар 1 0.2
Диа Исмаил 1 0.2
Сансон Валентин 1 (1) 0.2
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 4 (1) 2
Аклиуш Манес 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Руан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
Руан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Руан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Руан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Руан - Версаль 1:2 Ним - Руан 2:0 Руан - Тулуза 3:3 Руан - Мариньян Жиньяк 1:0
Луан Кюизо - Руан 0:2 Ньор - Руан 1:2 ГСИ Понтиви - Руан 0:1 Руан - Шоле 5:1 Нанси - Руан 1:0 Сент-Понтивьен - Руан 1:2 Руан - Вильфранш 1:1 Шатору - Руан 0:3 Барентин - Руан 0:5 Руан - Авранш 0:0 Ле Ман - Руан 0:1 Эпиналь - Руан 1:1 Руан - Мартиг 0:0 Сошо - Руан 0:1 Руан - ФК ГОАЛ 2:1 Ред Стар - Руан 3:2
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3
Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3

Результаты матчей

Руан
Монако

Точный счет

3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Руан
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
1
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
1
1
4
3.5
1
4
4.5
1/16 финала
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
1/8 финала
Сошо
Ренн
Лион
Лилль
Сен-Прист
Валансьен
Ле Пюи
Лаваль
Страсбург
Гавр
Монпелье
Ницца
ПСЖ
Брест
Руан
Монако
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3
Лилль Дэвид Джонатан 3
Родез Корредо Килиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Фабрег Рико Давид 1
ПСЖ Бералдо Лукас 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Руан - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 45
    Руан 0% (0)
    X 0% (0)
    Монако 100% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Руан
    Ничья
    Монако
    9.00
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    Прогнозы на матч Руан - Монако

    Исход игры
    Руан
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Монако
    100% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    52.38% (22)
    Нет
    47.62% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    28.9% (13)
    0:2 Монако
    26.7% (12)
    1:3 Монако
    13.3% (6)
    0:1 Монако
    11.1% (5)
    0:3 Монако
    4.4% (2)
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    Руан
    Монако
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