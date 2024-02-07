  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Майнц
1:1
Второй тайм: 59'
Унион Берлин
0'
15' Желтая карточка
Ажорк Людовик
1:0
45' Гол
Буркардт Джонатан
1:1
45' Гол
Госенс Робин
53' Желтая карточка
Фогт Кевин

Ход матча

15'
Ажорк Людовик
 
45'
Буркардт Джонатан
(Амири Надим)
1:0
45'
1:1
Госенс Робин
(Хаберер Яник)
46'
Видмер Сильван
Да Коста Данни
 
53'
 
Фогт Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 125 Количество передач 196
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 124
Майнц 35.5% (44)
X 43.5% (54)
Унион Берлин 21% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Унион Берлин
3.20
3.85
Реклама, betboom.ru
3.85
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
21
Да
Коста
Данни
20
Фернандес
Эдимилсон
3
Ван
дер
Берг
Сепп
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
14
Краусс
Том
29
Буркардт
Джонатан
17
Ажорк
Людовик
9
Онисиво
Карим
1
Рённов
Фредерик
31
Кнохе
Робин
2
Фогт
Кевин
5
Духи
Данило
19
Хаберер
Яник
20
Лайдуни
Аисса
8
Хедира
Рани
13
Шефер
Андраш
6
Госенс
Робин
10
Фолланд
Кевин
16
Холлербах
Бенедикт
Майнц
4-3-3
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Майнц
Унион Берлин

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.8
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.1
Каси Антони 2 0.1
Баррейро Леандро 2 0.1
Груда Брайан 1 0.05
Видмер Сильван 1 0.05
Ажорк Людовик 1 0.05
Рихтер Марко 1 0.05
Баркок Аймен 1 0.05
Ван дер Берг Сепп 1 0.05
Буркардт Джонатан 1 0.05
Краусс Том 1 0.05
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Амири Надим 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 5 0.25
Бехренс Кевин 4 0.2
Холлербах Бенедикт 3 0.15
Фолланд Кевин 2 (1) 0.1
Пантович Милош 1 0.05
Духи Данило 1 0.05
Кауфманн Миккель 1 0.05
Фофана Датро 1 0.05
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.05
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0
Шефер Андраш 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 0
Ван дер Берг Сепп 6 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Каси Антони 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Краусс Том 4 0
Бель Штефан 3 0
Видмер Сильван 3 0
Ажорк Людовик 3 0
Рихтер Марко 3 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Центнер Робин 2 0
Баркок Аймен 2 0
Да Коста Данни 1 0
Амири Надим 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 4 0
Хаберер Яник 4 0
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Лейте Диогу 3 0
Белица Ненад 1 1
Триммель Кристофер 1 1
Хедира Рани 1 1
Фогт Кевин 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Тусар Люка 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Руссийон Жером 1 0
Юранович Йосип 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Шефер Андраш 1 0

Результаты матчей

Майнц
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Унион Берлин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
4
Майнц
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Унион Берлин
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

5
11
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Унион Берлин
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
31%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
23%
7
37%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
3
23%
2
11%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
22%
2
14%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
5
28%
6
43%
76-90

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
1
7%
4
21%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
29%
4
21%
61-75
3
21%
3
16%
76-90

Пропущено

31
33
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
8
26%
5
15%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
1
3%
3
9%
31-45
6
19%
8
24%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
8
26%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2
Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0
Унион Берлин
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0
Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3

Результаты матчей

Майнц
Унион Берлин

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:3
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
7 раз 70%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:3
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
3 раза 16%
0
11 раз 58%
1
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Майнц
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
2
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
8
11
3
16
1.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 Заявка 20 16 2 2 59 - 19 50
3.
Штутгарт
 Заявка 20 13 1 6 46 - 26 40
4.
Боруссия Д
 Заявка 20 10 7 3 40 - 26 37
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 20 11 3 6 44 - 26 36
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 20 8 7 5 30 - 24 31
7.
Фрайбург
 Заявка 20 8 4 8 26 - 34 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 20 7 5 8 37 - 39 26
9.
Вердер
 Заявка 20 7 5 8 29 - 32 26
10.
Хайденхайм
 Заявка 20 6 6 8 28 - 35 24
11.
Вольфсбург
 Заявка 20 6 5 9 25 - 32 23
12.
Аугсбург
 Заявка 20 5 7 8 29 - 37 22
13.
Боруссия М
 Заявка 20 5 6 9 36 - 41 21
14.
Бохум
 Заявка 20 4 9 7 22 - 38 21
15.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 20 5 3 12 19 - 35 18
16.
Кёльн
 Заявка 20 3 6 11 14 - 34 15
17.
Майнц
 1:1 Заявка 20 1 9 10 15 - 32 12
18.
Дармштадт
 Заявка 20 2 5 13 22 - 49 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
2.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 2 2 19 - 15 20
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Майнц
 1:1 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Вердер
 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 Заявка 10 1 3 6 7 - 27 6
16.
Майнц
 1:1 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 1:1 Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 14 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
  • 57'
    Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 56'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 56'
    Хедира Рани из команды Унион Берлин перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 56'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 55'
    Контроль мяча: Майнц: 43%, Унион Берлин: 57%.
  • 55'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 54'
    Амири Надим бьет со штрафного в створ, но Фредерик Реннов держит все под контролем
  • 53'
    Фогт Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 124
    Майнц 35.5% (44)
    X 43.5% (54)
    Унион Берлин 21% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Унион Берлин
    3.20
    3.85
    Реклама, betboom.ru
    3.85
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Майнц 1:1 Унион Берлин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 1:1 Унион Берлин

    Исход игры
    Майнц
    35.5% (44)
    Ничья
    43.5% (54)
    Унион Берлин
    21% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.46% (37)
    Меньше
    67.54% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.7% (48)
    1:0 Майнц
    13.7% (17)
    2:1 Майнц
    12.9% (16)
    1:2 Унион Берлин
    10.5% (13)
    0:1 Унион Берлин
    5.6% (7)
    2:0 Майнц
    4% (5)
    3:2 Майнц
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Майнц
    Унион Берлин
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный