Тур: 18. Стадион: МЕВА Арена. Зрители: 26200 Главный судья: Петерсен Мартин
1:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаАжорк Людовик
1:0
45' ГолБуркардт Джонатан
1:1
45' ГолГосенс Робин
53' Желтая карточкаФогт Кевин
79' Желтая карточкаЛейте Диогу
84' Желтая карточкаХаберер Яник
89' Желтая карточкаДухи Данило
89' Желтая карточкаКор Доминик
90'+5
Ход матча
15'
45'
1:0
45'
1:1
53'
79'
84'
89'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
252 Количество передач 333
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
14
Краусс
Том
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
13
Шефер
Андраш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Майнц
Унион Берлин
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.8
1.25
Среднее время на гол
32
72
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.1
|Каси Антони
|2
|0.1
|Баррейро Леандро
|2
|0.1
|Груда Брайан
|1
|0.05
|Видмер Сильван
|1
|0.05
|Ажорк Людовик
|1
|0.05
|Рихтер Марко
|1
|0.05
|Баркок Аймен
|1
|0.05
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.05
|Буркардт Джонатан
|1
|0.05
|Краусс Том
|1
|0.05
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
|Амири Надим
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|5
|0.25
|Бехренс Кевин
|4
|0.2
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.15
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.1
|Пантович Милош
|1
|0.05
|Духи Данило
|1
|0.05
|Кауфманн Миккель
|1
|0.05
|Фофана Датро
|1
|0.05
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.05
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
|Шефер Андраш
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|7
|0
|Ван дер Берг Сепп
|6
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Видмер Сильван
|3
|0
|Ажорк Людовик
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Центнер Робин
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Амири Надим
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаберер Яник
|5
|0
|Госенс Робин
|4
|0
|Лейте Диогу
|4
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Фогт Кевин
|3
|0
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Белица Ненад
|1
|1
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Хедира Рани
|1
|1
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Тусар Люка
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Руссийон Жером
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Духи Данило
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Унион Берлин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
5
Майнц
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Унион Берлин
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
5
11
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Унион Берлин
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
20% (4)
60% (12)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
29%
3
15%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
3
21%
7
35%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
3
21%
2
10%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
22%
2
14%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
5
28%
6
43%
76-90
Забито
15
20
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
1
7%
4
20%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
4
27%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
27%
4
20%
61-75
3
20%
3
15%
76-90
Пропущено
32
34
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
8
25%
5
15%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
2
6%
4
12%
31-45
6
19%
8
24%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
8
25%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2
Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0
Унион Берлин
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0
Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3
Результаты матчей
Майнц
Унион Берлин
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:3
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:3
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
2
3 раза 15%
0
11 раз 55%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Майнц
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
54
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
47
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
911
317
515
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|52 - 14
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|59 - 19
|50
|3.
|Заявка
|20
|13
|1
|6
|46 - 26
|40
|4.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 26
|37
|5.
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|44 - 26
|36
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|30 - 24
|31
|7.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 34
|28
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|37 - 39
|26
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 32
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 35
|24
|11.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|29 - 37
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|36 - 41
|21
|14.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|22 - 38
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|19 - 35
|18
|16.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|14 - 34
|15
|17.
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|15 - 32
|12
|18.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 49
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 15
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 27
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 26
|5
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|14 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|13 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|11 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Унион Берлин
Исход игры
Майнц
35.5% (44)
Ничья
43.5% (54)
Унион Берлин
21% (26)
Тотал 2.5
Больше
32.46% (37)
Меньше
67.54% (77)
Обе команды забьют
Да
74.56% (85)
Нет
25.44% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (48)
1:0 Майнц
13.7% (17)
2:1 Майнц
12.9% (16)
1:2 Унион Берлин
10.5% (13)
0:1 Унион Берлин
5.6% (7)
2:0 Майнц
4% (5)
3:2 Майнц
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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