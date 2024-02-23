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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Кошице
2:1
Первый тайм: 34'
Скалица
0'
1:0
12' Гол
Медвед Жан
16' Желтая карточка
Инносенти Нассим
2:0
23' Пенальти
Медвед Жан
2:1
28' Гол
Моронг Адам

Ход матча

12'
Медвед Жан
(Фашко Михал)
1:0
16'
Инносенти Нассим
 
23'
Медвед Жан
2:0
28'
2:1
Моронг Адам
(Гаша Роман)
Лучшие коэффициенты
Кошице
Ничья
Скалица
3.25
4.10
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Все Коэффициенты
13
Перрейра
Криштиану
18
Шинделарж
Мартин
24
Кружляк
Доминик
90
Инносенти
Нассим
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
23
Фашко
Михал
34
Грессак
Лукас
8
Галлович
Давид
77
Oбуне
Жереми
Суссанго
55
Медвед
Жан
1
Matej
Luksch
37
Adam
Krcik
4
Градецки
Матей
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
11
Daniel
Smekal
25
Гази
Адам
23
Гаша
Роман
Кошице
5-3-2
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Кошице
Скалица

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
ВЛ
1:0
ВЛПВК
1:0
ВЛПВК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 7 (1) 0.33
Пачинда Эрик 2 0.1
Фашко Михал 1 0.05
Фабиш Лукаш 1 0.05
Галлович Давид 1 0.05
Лачны Милош 1 0.05
Грессак Лукас 1 0.05
Петрак Бернард 1 0.05
Анаане Тиджани 1 0.05
Marcel Vasil 1 0.05
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Smekal 4 0.19
Гаша Роман 2 0.1
Моронг Адам 2 0.1
Матеёв Роберт 2 0.1
Подгорин Оливер 2 0.1
Яо Янн Майкл 1 0.05
Martin Nagy II 1 0.05
Denis Baumgartner 1 0.05
Davi Alves 1 0.05
Власко Ян 1 (1) 0.05
Adam Krcik 0 0
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Mario Holly 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 2
Jan Mizerak 5 0
Шинделарж Мартин 4 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Медвед Жан 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Miroslav Sovic 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Rudzan 5 0
Власко Ян 3 1
Adam Krcik 4 0
Подгорин Оливер 3 0
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Mario Holly 3 0
Martin Masik 3 0
Алвес Дани 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Гази Адам 2 0
Daniel Smekal 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Гаша Роман 1 0
Собчик Алекс 1 0
Юнас Мартин 1 0
Davi Alves 1 0

Результаты матчей

Кошице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Скалица
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
6
Кошице
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Скалица
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

2
9
Кошице
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Скалица
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
40% (8)
50% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
22%
2
29%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
19%
3
20%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
3
20%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Пропущено

25
8
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
7
28%
0
0%
1-15
3
12%
3
38%
16-30
4
16%
4
50%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
16%
1
13%
61-75
5
20%
0
0%
76-90

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
4
22%
4
22%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
4
22%
2
11%
76-90

Пропущено

41
23
21 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
10
24%
3
13%
1-15
6
15%
5
22%
16-30
5
12%
4
17%
31-45
6
15%
3
13%
46-60
7
17%
4
17%
61-75
7
17%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2
Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3
Скалица
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1
Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0

Результаты матчей

Кошице
Скалица

Точный счет

0:3
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 55%
2
5 раз 25%
1
3 раза 15%
3
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Кошице
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
11
0.5
Больше Меньше
12
8
6
14
1.5
4
16
1
19
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 20 16 3 1 53 - 16 51
2.
Жилина
 20 12 3 5 38 - 28 39
3.
Спартак Трнава
 20 11 3 6 29 - 20 36
4.
ДАК
 20 10 5 5 30 - 20 35
5.
Железярне Подбрезова
 20 10 3 7 39 - 32 33
6.
Тренчин
 20 9 6 5 31 - 21 33
7.
Дукла Банска-Бистрица
 20 9 6 5 37 - 27 33
8.
Ружомберок
 20 7 7 6 22 - 28 28
9.
Скалица
 1:2 21 6 4 11 19 - 25 22
10.
Кошице
 2:1 21 4 4 13 18 - 44 16
11.
Михаловце
 20 0 6 14 14 - 40 6
12.
Злате Моравце
 20 0 4 16 11 - 40 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 2 0 27 - 9 26
2.
Жилина
 10 8 0 2 26 - 18 24
3.
Тренчин
 10 6 2 2 19 - 8 20
4.
ДАК
 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Железярне Подбрезова
 10 6 2 2 21 - 16 20
6.
Ружомберок
 10 6 2 2 11 - 7 20
7.
Скалица
 1:2 10 5 2 3 11 - 8 17
8.
Спартак Трнава
 10 5 1 4 14 - 10 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 10 3 4 3 14 - 16 13
10.
Кошице
 2:1 11 3 3 5 9 - 19 12
11.
Михаловце
 10 0 4 6 6 - 19 4
12.
Злате Моравце
 10 0 3 7 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Дукла Банска-Бистрица
 10 6 2 2 23 - 11 20
3.
Спартак Трнава
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Жилина
 10 4 3 3 12 - 10 15
5.
ДАК
 10 4 3 3 11 - 10 15
6.
Железярне Подбрезова
 10 4 1 5 18 - 16 13
7.
Тренчин
 10 3 4 3 12 - 13 13
8.
Ружомберок
 10 1 5 4 11 - 21 8
9.
Скалица
 1:2 11 1 2 8 8 - 17 5
10.
Кошице
 2:1 10 1 1 8 9 - 25 4
11.
Михаловце
 10 0 2 8 8 - 21 2
12.
Злате Моравце
 10 0 1 9 5 - 22 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (9)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
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Ничья
Скалица
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