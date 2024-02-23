Тур: 21. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0'
1:0
12' ГолМедвед Жан
16' Желтая карточкаИнносенти Нассим
2:0
23' ПенальтиМедвед Жан
2:1
28' ГолМоронг Адам
45' Желтая карточкаAdam Krcik
84' Желтая карточкаMartin Masik
90' Желтая карточкаПеррейра Криштиану
90'+5
Ход матча
12'
1:0
16'
23'
2:0
28'
2:1
45'
81'
84'
90'
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
37
Adam
Krcik
22
Mario
Holly
25
Гази
Адам
23
Гаша
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
-
33 Michal JonecЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хочко ДениПолузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Zyen Jones
-
Главный тренер: Козак Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
23 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
-
39 Юнас МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
19 Martin Masik
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Кошице
Скалица
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|7 (1)
|0.33
|Пачинда Эрик
|2
|0.1
|Фашко Михал
|1
|0.05
|Фабиш Лукаш
|1
|0.05
|Галлович Давид
|1
|0.05
|Лачны Милош
|1
|0.05
|Грессак Лукас
|1
|0.05
|Петрак Бернард
|1
|0.05
|Анаане Тиджани
|1
|0.05
|Marcel Vasil
|1
|0.05
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Smekal
|4
|0.19
|Гаша Роман
|2
|0.1
|Моронг Адам
|2
|0.1
|Матеёв Роберт
|2
|0.1
|Подгорин Оливер
|2
|0.1
|Яо Янн Майкл
|1
|0.05
|Martin Nagy II
|1
|0.05
|Denis Baumgartner
|1
|0.05
|Davi Alves
|1
|0.05
|Власко Ян
|1 (1)
|0.05
|Adam Krcik
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Mario Holly
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|2
|Jan Mizerak
|5
|0
|Шинделарж Мартин
|4
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Медвед Жан
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Перрейра Криштиану
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Rudzan
|5
|0
|Adam Krcik
|5
|0
|Власко Ян
|3
|1
|Martin Masik
|4
|0
|Подгорин Оливер
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Mario Holly
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Гази Адам
|2
|0
|Daniel Smekal
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Гаша Роман
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Скалица
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
7
Кошице
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Скалица
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
2
9
Кошице
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Скалица
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
25
5
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
3
27%
2
25%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
18%
4
24%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
2
12%
4
24%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Пропущено
25
8
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
7
28%
0
0%
1-15
3
12%
3
38%
16-30
4
16%
4
50%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
16%
1
13%
61-75
5
20%
0
0%
76-90
Забито
20
19
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
5
25%
4
21%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
1
5%
5
26%
46-60
4
20%
4
21%
61-75
4
20%
2
11%
76-90
Пропущено
42
25
22 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 15
10
24%
4
16%
1-15
7
17%
6
24%
16-30
5
12%
4
16%
31-45
6
14%
3
12%
46-60
7
17%
4
16%
61-75
7
17%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2
Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3
Скалица
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1
Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0
Результаты матчей
Кошице
Скалица
Точный счет
0:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
0:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 52%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Кошице
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
73
47
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
65
37
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1011
Больше Меньше
138
714
417
120
219
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (9)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6