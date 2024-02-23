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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Пяст
0:0
Конец матча
Краковия
0'
21' Желтая карточка
Michael Ameyaw
60' Желтая карточка
Битри Энео
90'+7
33
Шиманьски
Кароль
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
20
Томашевич
Гжегож
6
Храпек
Михал
11
Кадзиор
Дамиан
7
Феликс
Хорхе
19
Michael
Ameyaw
9
Пясецки
Фабиан
13
Sebastian
Madejski
22
Хосконен
Артту
3
Сковгор
Андреас
33
Битри
Энео
25
Какабадзе
Отар
4
Ярошински
Павел
88
Соколовски
Патрик
6
Атанасов
Яни
10
Ракочи
Михал
7
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
Пяст
4-2-3-1
Краковия
3-4-1-2

История личных встреч

Пяст
Краковия

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

34 матча

41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

20.6%
38.2%
41.2%
7 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:4
Э
2:0
Э
1:0
ЭГА
1:1
Э
1:0
Э
2:0
ЭГА
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
ЭГБ
0:1
Э
2:2
Э
5:1
ЭГА
1:1
Э
2:2
Э
1:2
ЭГБ
0:3
Э
3:1
Э
4:2
Э
1:5
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:1
Э
3:2
OE
1:0
КЛ
1:1
КЛ
1:2
OE
2:0

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.65
1.29

Среднее время на гол

54
69

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.29

Среднее время на гол

58
69

Всего голов

54
44

Голов в среднем за матч

1.59
1.29

Тотал матчей

2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 6 (6) 0.29
Serhij Krykun 3 0.14
Феликс Хорхе 2 0.1
Michael Ameyaw 2 0.1
Кадзиор Дамиан 2 0.1
Томашевич Гжегож 1 0.05
Мосур Ариэль 1 0.05
Гук Томаш 1 0.05
Храпек Михал 1 (1) 0.05
Пырка Аркадиуш 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 6 0.27
Patryk Makuch 4 0.18
Karol Knap 4 (2) 0.18
Гицэ Вирджил 4 0.18
Ракочи Михал 3 0.14
Атанасов Яни 3 (1) 0.14
Ярошински Павел 3 0.14
Глик Камил 1 0.05
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 8 0
Пырка Аркадиуш 5 1
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Гук Томаш 4 0
Томашевич Гжегож 4 0
Червински Якуб 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Пясецки Фабиан 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Голубек Якуб 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 6 0
Какабадзе Отар 3 1
Сковгор Андреас 4 0
Гицэ Вирджил 4 0
Ракочи Михал 4 0
Ярошински Павел 3 0
Атанасов Яни 3 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Битри Энео 1 0
Мишор Якуб 1 0

Результаты матчей

Пяст
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6
Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

8
17
Пяст
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (6)
62% (13)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Краковия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

11
23

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
4
36%
3
33%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
1
11%
4
20%
46-60
2
22%
3
15%
61-75
2
22%
6
30%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
9%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
36%
4
20%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
3
27%
6
30%
76-90

Забито

20
29
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
1
5%
3
10%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
4
20%
2
7%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
6
30%
6
21%
61-75
3
15%
7
24%
76-90

Пропущено

20
29
6 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
2
10%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
20%
8
28%
31-45
5
25%
4
14%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
6
30%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2
Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1
Краковия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0
Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1

Результаты матчей

Пяст
Краковия

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
7 раз 33%
1:1
5 раз 24%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Пяст
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
6
5
2
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
1
10
1.5
2
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
15
7
4
17
1.5
8
14
3
18
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 21 12 5 4 49 - 30 41
2.
Шленск Вроцлав
 21 12 5 4 31 - 17 41
3.
Лех
 21 11 6 4 36 - 26 39
4.
Погонь Щецин
 21 11 3 7 39 - 23 36
5.
Легия
 21 10 6 5 31 - 24 36
6.
Ракув
 20 10 5 5 39 - 25 35
7.
Гурник Забже
 21 9 5 7 28 - 23 32
8.
Сталь Мелец
 20 8 4 8 28 - 30 28
9.
Заглембе Любин
 21 7 5 9 23 - 34 26
10.
Краковия
 22 5 11 6 29 - 29 26
11.
Видзев Лодзь
 21 7 4 10 25 - 30 25
12.
Пяст
 21 4 13 4 20 - 20 25
13.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
14.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
15.
Пуща Неполомице
 20 5 6 9 26 - 37 21
16.
Корона Кельце
 20 4 9 7 22 - 25 21
17.
Рух Хожув
 21 1 11 9 22 - 35 14
18.
ЛКС Лодзь
 20 2 4 14 14 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 10 8 1 1 27 - 9 25
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Гурник Забже
 10 6 2 2 12 - 7 20
6.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
10.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
13.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
14.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Видзев Лодзь
 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
17.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
18.
ЛКС Лодзь
 9 0 0 9 4 - 19 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Енджейчик Артур 2 5
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Весь список
  • 71'
    Соколовски Патрик уходит с поля. Takuto Oshima выходит вместо него
  • 60'
    Битри Энео получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Michael Ameyaw получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Пяст 0:0 Краковия онлайн

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