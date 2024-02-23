Тур: 22. Стадион: Пяст. Главный судья: Karol Arys
Ход матча
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Karol Knap
-
23 Fabian Bzdyl
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Пяст
Краковия
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
34 матча
41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
20.6%
38.2%
41.2%
7 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.65
1.29
Среднее время на гол
54
69
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.29
Среднее время на гол
58
69
Всего голов
54
44
Голов в среднем за матч
1.59
1.29
Тотал матчей
2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|6 (6)
|0.29
|Serhij Krykun
|3
|0.14
|Феликс Хорхе
|2
|0.1
|Michael Ameyaw
|2
|0.1
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.1
|Томашевич Гжегож
|1
|0.05
|Мосур Ариэль
|1
|0.05
|Гук Томаш
|1
|0.05
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.05
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|6
|0.27
|Patryk Makuch
|4
|0.18
|Karol Knap
|4 (2)
|0.18
|Гицэ Вирджил
|4
|0.18
|Ракочи Михал
|3
|0.14
|Атанасов Яни
|3 (1)
|0.14
|Ярошински Павел
|3
|0.14
|Глик Камил
|1
|0.05
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|8
|0
|Пырка Аркадиуш
|5
|1
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Гук Томаш
|4
|0
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|6
|0
|Какабадзе Отар
|3
|1
|Сковгор Андреас
|4
|0
|Гицэ Вирджил
|4
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Ярошински Павел
|3
|0
|Атанасов Яни
|3
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
8
17
Пяст
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (6)
62% (13)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Краковия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
11
23
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
4
36%
3
33%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
1
11%
4
20%
46-60
2
22%
3
15%
61-75
2
22%
6
30%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
9%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
36%
4
20%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
3
27%
6
30%
76-90
Забито
20
29
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
1
5%
3
10%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
4
20%
2
7%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
6
30%
6
21%
61-75
3
15%
7
24%
76-90
Пропущено
20
29
6 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
2
10%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
20%
8
28%
31-45
5
25%
4
14%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
6
30%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2
Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1
Краковия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0
Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1
Результаты матчей
Пяст
Краковия
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:0
7 раз 33%
1:1
5 раз 24%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Пяст
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
37
65
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
157
417
814
318
220
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 5
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8