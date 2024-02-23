Тур: 23. Стадион: Брита-Арена. Зрители: 10000
1:2
Конец матча
0'
1:0
30' ГолКовачевич Франко
1:1
39' ГолКостонс Кун
54' Желтая карточкаМатисен Маркус
54' Желтая карточкаKai Klefisch
1:2
82' ГолБильбия Филип
84' Желтая карточкаОбермайр Рафаэль
90' Желтая карточкаЯкобсен Бьярке
90'+7
Ход матча
30'
1:0
39'
1:1
54'
54'
82'
1:2
84'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 12
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
444 Количество передач 532
-
45 Владение мячом, % 55
34
Чатич
Амар
29
Гюнтер
Лассе
30
Фроэзе
Кианз
18
Пртайин
Иван
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
10
Костонс
Кун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
-
20 Hyun-ju Lee
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костонс КунНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Ilyas Ansah
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Веен Висбаден
Падерборн
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.88
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
65
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|8 (1)
|0.35
|Ковачевич Франко
|3
|0.13
|Hyun-ju Lee
|3
|0.13
|Гоппел Теймен
|2
|0.09
|Вукотич Александар
|2
|0.09
|Айдэйл Джон
|2 (1)
|0.09
|Хессер Робин
|1
|0.04
|Бэтцнер Ник
|1
|0.04
|Гюнтер Лассе
|1
|0.04
|Фроэзе Кианз
|1
|0.04
|Райнталер Макс
|1
|0.04
|Чатич Амар
|1
|0.04
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.3
|Бильбия Филип
|5
|0.22
|Гримальди Адриано
|4
|0.17
|Платте Феликс
|3
|0.13
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.09
|Клаас Себастьян
|2
|0.09
|Костонс Кун
|2
|0.09
|Кинсомби Давид
|2 (1)
|0.09
|Mattes Hansen
|2
|0.09
|Лайпертц Роберт
|1
|0.04
|Sirlord Conteh
|1
|0.04
|Kai Klefisch
|1
|0.04
|Niclas Nadj
|1
|0.04
|Ilyas Ansah
|1
|0.04
|Муслиу Визар
|1
|0.04
|Хеуэр Яннис
|1
|0.04
|Крузе Макс
|0
|0
|Аарон Зентер
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|6
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Матисен Маркус
|5
|0
|Пртайин Иван
|5
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Мокенхаупт Саша
|2
|0
|Гоппел Теймен
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|5
|1
|Гримальди Адриано
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Бильбия Филип
|2
|1
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Обермайр Рафаэль
|3
|0
|Клаас Себастьян
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Martin Ens
|0
|1
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Костонс Кун
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
|Ilyas Ansah
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Падерборн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
4
Веен Висбаден
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
9
16
Веен Висбаден
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Падерборн
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
3
17%
1-15
4
31%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
4
31%
4
22%
61-75
3
23%
3
17%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
7
35%
31-45
4
31%
5
25%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
31%
2
10%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
4
31%
5
28%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
6
35%
5
28%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
5
28%
76-90
Забито
26
36
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
2
8%
4
11%
1-15
6
23%
6
17%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
6
23%
7
19%
61-75
7
27%
8
22%
76-90
Пропущено
30
38
9 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
1
3%
4
11%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
4
13%
11
29%
31-45
10
33%
10
26%
46-60
3
10%
3
8%
61-75
8
27%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1
Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3
Падерборн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0
Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1
Результаты матчей
Веен Висбаден
Падерборн
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 22%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
29
56
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
48
66
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
194
617
1112
221
518
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8