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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 10000
Веен Висбаден
1:2
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
30' Гол
Ковачевич Франко
1:1
39' Гол
Костонс Кун
54' Желтая карточка
Матисен Маркус
54' Желтая карточка
Kai Klefisch
1:2
82' Гол
Бильбия Филип
84' Желтая карточка
Обермайр Рафаэль
90' Желтая карточка
Якобсен Бьярке
90'+7

Ход матча

30'
Ковачевич Франко
(Хессер Робин)
1:0
39'
1:1
Костонс Кун
(Бильбия Филип)
54'
Матисен Маркус
 
54'
 
Kai Klefisch
59'
Гоппел Теймен
Чатич Амар
 
59'
Hyun-ju Lee
Фроэзе Кианз
 
59'
 
Sirlord Conteh
Клаас Себастьян
68'
 
Ilyas Ansah
Лайпертц Роберт
68'
 
Аарон Зентер
Sirlord Conteh
74'
Айдэйл Джон
Пртайин Иван
 
74'
Аграфиотис Николас
Ковачевич Франко
 
82'
1:2
Бильбия Филип
(Аарон Зентер)
83'
 
Гримальди Адриано
Бильбия Филип
83'
Рибле Нико
Гюнтер Лассе
 
84'
 
Обермайр Рафаэль
90'
Якобсен Бьярке
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 12
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 444 Количество передач 532
  • 45 Владение мячом, % 55
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
24
Матисен
Маркус
17
Карстенс
Флориан
34
Чатич
Амар
29
Гюнтер
Лассе
19
Якобсен
Бьярке
7
Хессер
Робин
30
Фроэзе
Кианз
14
Ковачевич
Франко
18
Пртайин
Иван
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
13
Лайпертц
Роберт
8
Кинсомби
Давид
27
Kai
Klefisch
7
Бильбия
Филип
26
Клаас
Себастьян
10
Костонс
Кун
Веен Висбаден
3-4-2-1
Падерборн
3-4-2-1

История личных встреч

Веен Висбаден
Падерборн

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
2:1
ТМК
3:3
Б3
3:1
Б3
4:1
Б3
0:1
Б3
1:2
Б2
1:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.88
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 8 (1) 0.35
Ковачевич Франко 3 0.13
Hyun-ju Lee 3 0.13
Гоппел Теймен 2 0.09
Вукотич Александар 2 0.09
Айдэйл Джон 2 (1) 0.09
Хессер Робин 1 0.04
Бэтцнер Ник 1 0.04
Гюнтер Лассе 1 0.04
Фроэзе Кианз 1 0.04
Райнталер Макс 1 0.04
Чатич Амар 1 0.04
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.3
Бильбия Филип 5 0.22
Гримальди Адриано 4 0.17
Платте Феликс 3 0.13
Обермайр Рафаэль 2 0.09
Клаас Себастьян 2 0.09
Костонс Кун 2 0.09
Кинсомби Давид 2 (1) 0.09
Mattes Hansen 2 0.09
Лайпертц Роберт 1 0.04
Sirlord Conteh 1 0.04
Kai Klefisch 1 0.04
Niclas Nadj 1 0.04
Ilyas Ansah 1 0.04
Муслиу Визар 1 0.04
Хеуэр Яннис 1 0.04
Крузе Макс 0 0
Аарон Зентер 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Вукотич Александар 6 1
Фехнер Джино 6 0
Матисен Маркус 5 0
Пртайин Иван 5 0
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Фроэзе Кианз 3 0
Штритцель Флориан 2 0
Мокенхаупт Саша 2 0
Гоппел Теймен 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Якобсен Бьярке 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Хессер Робин 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 5 1
Гримальди Адриано 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Бильбия Филип 2 1
Кинсомби Давид 3 0
Обермайр Рафаэль 3 0
Клаас Себастьян 3 0
Муслия Флоран 3 0
Муслиу Визар 1 1
Marcel Hoffmeier 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Martin Ens 0 1
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Костонс Кун 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Ilyas Ansah 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Падерборн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
4
Веен Висбаден
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

9
16
Веен Висбаден
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Падерборн
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

13
18
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
3
17%
1-15
4
31%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
4
31%
4
22%
61-75
3
23%
3
17%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
7
35%
31-45
4
31%
5
25%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
31%
2
10%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
4
31%
5
28%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
6
35%
5
28%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
5
28%
76-90

Забито

26
36
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
2
8%
4
11%
1-15
6
23%
6
17%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
6
23%
7
19%
61-75
7
27%
8
22%
76-90

Пропущено

30
38
9 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
1
3%
4
11%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
4
13%
11
29%
31-45
10
33%
10
26%
46-60
3
10%
3
8%
61-75
8
27%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1
Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3
Падерборн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0
Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1

Результаты матчей

Веен Висбаден
Падерборн

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 22%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
5
6
1
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
6
6
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
19
4
6
17
1.5
11
12
2
21
2.5
5
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 23 13 9 1 43 - 22 48
2.
Хольштайн Киль
 23 13 3 7 44 - 32 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Ганновер 96
 22 10 7 5 43 - 30 37
5.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
6.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
7.
Фортуна
 22 9 6 7 46 - 32 33
8.
Герта
 22 9 5 8 42 - 36 32
9.
Эльвeрсберг
 22 9 5 8 35 - 36 32
10.
Нюрнберг
 22 8 6 8 31 - 40 30
11.
Карлсруэ
 22 7 8 7 40 - 40 29
12.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
13.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
14.
Шальке 04
 22 8 2 12 34 - 42 26
15.
Айнтрахт Бр
 22 7 2 13 21 - 34 23
16.
Кайзерслаутерн
 22 6 4 12 35 - 44 22
17.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
18.
Оснабрюк
 22 1 9 12 19 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
3.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
6.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
8.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
9.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
10.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
11.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
12.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
13.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
14.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
15.
Нюрнберг
 11 4 4 3 16 - 17 16
16.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 4 1 19 - 13 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
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    • 54'
      Матисен Маркус получил желтую карточку от судьи
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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