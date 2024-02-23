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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Хольштайн Киль
3:4
Второй тайм: 90'
Санкт-Паули

Ход матча

11'
0:1
Афолайян Оладапо
(Треу Филипп)
34'
0:2
Хартель Марсель
(Меткалф Коннор)
36'
0:3
Афолайян Оладапо
(Хартель Марсель)
45'
Шульц Марвин
 
46'
Меес Джошуа
Скрибски Стивен
 
46'
Зандер Филипп
Шульц Марвин
 
53'
Матино Сюто
(Порат Финн)
1:3
57'
1:4
Меткалф Коннор
(Ирвайн Джексон)
65'
Меес Джошуа
(Матино Сюто)
2:4
70'
Бернхардссон Александер
Холтби Льюис
 
72'
 
Бухальфа Карло
Меткалф Коннор
77'
 
Рицка Ларс
Афолайян Оладапо
82'
Бернхардссон Александер
(Беккер Тимо)
3:4
84'
Niklas Niehoff
Матино Сюто
 
85'
 
Джигала Адам
Кемляйн Алеша

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Санкт-Паули
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Все Коэффициенты
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
8
Порат
Финн
18
Роте
Том
15
Шульц
Марвин
22
Nicolai
Remberg
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
7
Скрибски
Стивен
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
36
Кемляйн
Алеша
23
Треу
Филипп
24
Меткалф
Коннор
10
Хартель
Марсель
17
Афолайян
Оладапо
Хольштайн Киль
3-4-1-2
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Хольштайн Киль
Санкт-Паули

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
5:1
Б2
3:4
Б2
0:0
ТМК
2:0
Б2
3:0
Б2
3:0
Б2
4:0
Б2
1:1
ТМС
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
3:2
Б2
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

2.11
0.86

Среднее время на гол

42
105

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

2.06
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

43
96

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 8 (3) 0.35
Пихлер Бенедикт 7 0.3
Арп Янн-Фите 5 0.22
Беккер Тимо 4 0.17
Порат Финн 3 0.13
Матино Сюто 3 (1) 0.13
Холтби Льюис 2 0.09
Роте Том 2 0.09
Стернер Йонас 2 0.09
Шульц Марвин 1 0.04
Зандер Филипп 1 0.04
Меес Джошуа 1 0.04
Фридьонссон Хольмберт 1 0.04
Эррас Патрик 1 0.04
Nicolai Remberg 1 0.04
Niklas Niehoff 1 0.04
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 12 (3) 0.52
Эггештайн Йоханнес 6 0.26
Афолайян Оладапо 6 0.26
Саад Элиас 6 0.26
Ирвайн Джексон 3 0.13
Меткалф Коннор 3 0.13
Смит Эрик 1 0.04
Аменийдо Этьенн 1 0.04
Салиакас Манолис 1 0.04
Треу Филипп 1 0.04
Рицка Ларс 1 0.04
Бухальфа Карло 1 0.04
Кемляйн Алеша 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 6 0
Роте Том 5 0
Шульц Марвин 3 1
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 4 0
Nicolai Remberg 4 0
Беккер Тимо 3 0
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Эррас Патрик 1 0
Меес Джошуа 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Стернер Йонас 1 0
Marko Ivezic 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саад Элиас 5 1
Ирвайн Джексон 6 0
Смит Эрик 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Салиакас Манолис 3 0
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Валь Хауке 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Санкт-Паули
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

6
4
Хольштайн Киль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Санкт-Паули
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

18
23
Хольштайн Киль
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)
Санкт-Паули
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

24
27

Голы по времени матча

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
1
5%
2
13%
1-15
4
19%
6
40%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
6
29%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
2
10%
1
7%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
2
20%
61-75
6
33%
6
60%
76-90

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 13
1
5%
4
17%
1-15
6
30%
2
9%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
3
15%
7
30%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

41
38
20 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 14
1 Не забивали 5
2
5%
6
16%
1-15
10
24%
8
21%
16-30
8
20%
5
13%
31-45
12
29%
29%
7
18%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
5
12%
8
21%
76-90

Пропущено

28
20
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 15
4
14%
2
10%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
3
11%
4
20%
46-60
7
25%
2
10%
61-75
8
29%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2
Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Санкт-Паули

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
5:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
2
8 раз 36%
0
5 раз 23%
1
4 раза 18%
3
3 раза 14%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
7
4
1.5
7
5
3
8
2.5
4
8
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
1.5
Больше Меньше
6
4
3
8
2.5
1
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
1
0.5
Больше Меньше
17
5
12
10
1.5
13
9
6
16
2.5
5
17
2
20
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 4:3 23 13 9 1 43 - 22 48
2.
Хольштайн Киль
 3:4 23 13 3 7 44 - 32 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Ганновер 96
 22 10 7 5 43 - 30 37
5.
Падерборн
 2:1 23 11 4 8 36 - 38 37
6.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
7.
Фортуна
 22 9 6 7 46 - 32 33
8.
Герта
 22 9 5 8 42 - 36 32
9.
Эльвeрсберг
 22 9 5 8 35 - 36 32
10.
Нюрнберг
 22 8 6 8 31 - 40 30
11.
Карлсруэ
 22 7 8 7 40 - 40 29
12.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
13.
Веен Висбаден
 1:2 23 7 6 10 26 - 30 27
14.
Шальке 04
 22 8 2 12 34 - 42 26
15.
Айнтрахт Бр
 22 7 2 13 21 - 34 23
16.
Кайзерслаутерн
 22 6 4 12 35 - 44 22
17.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
18.
Оснабрюк
 22 1 9 12 19 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 4:3 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
3.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
6.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Хольштайн Киль
 3:4 12 6 1 5 24 - 22 19
8.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
9.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
10.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
11.
Падерборн
 2:1 11 5 2 4 18 - 18 17
12.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
13.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
14.
Веен Висбаден
 1:2 11 4 4 3 13 - 13 16
15.
Нюрнберг
 11 4 4 3 16 - 17 16
16.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 3:4 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 4:3 11 6 4 1 19 - 13 22
3.
Падерборн
 2:1 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Веен Висбаден
 1:2 12 3 2 7 13 - 17 11
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Хольштайн Киль
    Ничья
    Санкт-Паули
    66.00
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    2.35
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