Тур: 23. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 15000
3:4
Конец матча
0'
0:1
11' ГолАфолайян Оладапо
0:2
34' ГолХартель Марсель
0:3
36' ГолАфолайян Оладапо
45' Желтая карточкаШульц Марвин
1:3
53' ГолМатино Сюто
1:4
57' ГолМеткалф Коннор
2:4
65' ГолМеес Джошуа
3:4
82' ГолБернхардссон Александер
90' Желтая карточкаСалиакас Манолис
90' Желтая карточкаFabian Huerzeler
90'+6
Ход матча
11'
0:1
34'
36'
45'
53'
1:3
57'
1:4
65'
2:4
82'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
711 Количество передач 438
-
60 Владение мячом, % 40
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
15
Шульц
Марвин
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
23
Треу
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Меес ДжошуаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хольштайн Киль
Санкт-Паули
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
2.11
0.86
Среднее время на гол
42
105
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
2.06
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
43
96
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|8 (3)
|0.35
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.3
|Арп Янн-Фите
|5
|0.22
|Беккер Тимо
|4
|0.17
|Порат Финн
|3
|0.13
|Матино Сюто
|3 (1)
|0.13
|Холтби Льюис
|2
|0.09
|Роте Том
|2
|0.09
|Стернер Йонас
|2
|0.09
|Шульц Марвин
|1
|0.04
|Зандер Филипп
|1
|0.04
|Меес Джошуа
|1
|0.04
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.04
|Эррас Патрик
|1
|0.04
|Бернхардссон Александер
|1
|0.04
|Nicolai Remberg
|1
|0.04
|Niklas Niehoff
|1
|0.04
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|12 (3)
|0.52
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.26
|Афолайян Оладапо
|6
|0.26
|Саад Элиас
|6
|0.26
|Ирвайн Джексон
|3
|0.13
|Меткалф Коннор
|3
|0.13
|Смит Эрик
|1
|0.04
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.04
|Салиакас Манолис
|1
|0.04
|Треу Филипп
|1
|0.04
|Рицка Ларс
|1
|0.04
|Бухальфа Карло
|1
|0.04
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|6
|0
|Роте Том
|5
|0
|Шульц Марвин
|3
|1
|Порат Финн
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Эррас Патрик
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саад Элиас
|5
|1
|Ирвайн Джексон
|6
|0
|Салиакас Манолис
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Афолайян Оладапо
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Валь Хауке
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Fabian Huerzeler
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Санкт-Паули
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
9
4
Хольштайн Киль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Санкт-Паули
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
18
23
Хольштайн Киль
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
17% (4)
43% (10)
Санкт-Паули
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
27
27
Голы по времени матча
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
1
4%
3
16%
1-15
4
17%
6
32%
16-30
5
21%
3
16%
31-45
7
29%
29%
4
21%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
3
13%
1
5%
76-90
Пропущено
22
13
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
14%
2
15%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
5
23%
3
23%
61-75
6
27%
7
54%
76-90
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
1
5%
4
17%
1-15
6
30%
2
9%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
3
15%
7
30%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Забито
44
42
20 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 15
1 Не забивали 5
2
5%
7
17%
1-15
10
23%
8
19%
16-30
8
18%
7
17%
31-45
13
30%
30%
8
19%
46-60
5
11%
4
10%
61-75
6
14%
8
19%
76-90
Пропущено
32
23
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 16
5
16%
2
9%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
5
16%
2
9%
31-45
4
13%
5
22%
46-60
7
22%
3
13%
61-75
8
25%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2
Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Санкт-Паули
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
5:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
84
75
48
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
74
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
185
1310
149
716
617
221
320
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8