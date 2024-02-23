Тур: 19. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Aydin Uslu
Ход матча
59'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
236 Количество передач 147
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Sabil Hansen
-
53 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Tobias Storm
-
-
33 Enock Otoo
-
Главный тренер: Хосет Магне
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Раннерс
Люнгбю
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
23 матча
65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.58
1.82
Среднее время на гол
56
49
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.82
0.67
Среднее время на гол
110
135
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.21
|Одей Стивен
|3
|0.16
|Нордли Симен Болькан
|3
|0.16
|Копплин Бьорн
|2
|0.11
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|Хег Даниэль
|1
|0.05
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.05
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.05
|Даммерс Вессель
|1
|0.05
|Hugo Andersson2
|1
|0.05
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Ольсен Оливер
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|7
|0.37
|Гюткьяер Фредерик
|3 (1)
|0.16
|Чуквуани Точи
|3
|0.16
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.11
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.11
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.05
|Грегор Паскаль
|1
|0.05
|Ромер Марсель
|1
|0.05
|Йенсен Магнус
|1
|0.05
|Винтер Каспер
|1
|0.05
|William Kumado
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|5
|0
|Даммерс Вессель
|3
|1
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Энггаард Мэдс
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Кулибали Лассо
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Каллесеэ Миккель
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньеса Марк
|5
|0
|Финнссон Кольбейн
|3
|1
|Винтер Каспер
|3
|1
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Грегор Паскаль
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|Йенсен Магнус
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Tobias Storm
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Люнгбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
6
Раннерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Люнгбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
10
13
Раннерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Люнгбю
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
5
36%
4
24%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
2
17%
4
29%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
2
15%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90
Забито
22
23
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
5
23%
1
4%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
6
27%
5
22%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
3
14%
6
26%
76-90
Пропущено
31
30
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
3
10%
5
17%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
2
6%
6
20%
46-60
7
23%
2
7%
61-75
8
26%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0
Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0
Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1
Результаты матчей
Раннерс
Люнгбю
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
2:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
711
711
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|34 - 20
|36
|2.
|17
|10
|4
|3
|33 - 17
|34
|3.
|17
|10
|3
|4
|34 - 21
|33
|4.
|17
|7
|7
|3
|21 - 17
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|7.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|0:0
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|17
|1
|4
|12
|9 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|12.
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6