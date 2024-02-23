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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Раннерс
1:0
Второй тайм: 59'
Люнгбю
0'
1:0
59' Гол

Ход матча

59'
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 236 Количество передач 147
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Люнгбю
3.40
3.65
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5.10
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Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
5
Hugo
Andersson2
3
Хег
Даниэль
29
Занден
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
77
Фусейни
Мохаммед
II
1
Йенсен
Давид
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
3
Хамалайнен
Брайан
7
William
Kumado
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
22
Гудьонсен
Андри
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
Раннерс
4-4-2
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Раннерс
Люнгбю

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

23 матча

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

СД
1:0
ТМК
1:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
СД
0:3
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:3
СД
0:0
СД
0:2
СД
2:0
К
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
К
3:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.58
1.82

Среднее время на гол

56
49

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.82
0.67

Среднее время на гол

110
135

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.21
Одей Стивен 3 0.16
Нордли Симен Болькан 3 0.16
Копплин Бьорн 2 0.11
Бьёркенгрен Йон 1 0.05
Хег Даниэль 1 0.05
Фусейни Мохаммед II 1 0.05
Эйджийри Эрнест 1 0.05
Даммерс Вессель 1 0.05
Hugo Andersson2 1 0.05
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Ольсен Оливер 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 7 0.37
Гюткьяер Фредерик 3 (1) 0.16
Чуквуани Точи 3 0.16
Финнбогасон Альфред 2 0.11
Финнссон Кольбейн 2 0.11
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.05
Грегор Паскаль 1 0.05
Ромер Марсель 1 0.05
Йенсен Магнус 1 0.05
Винтер Каспер 1 0.05
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 5 0
Даммерс Вессель 3 1
Бьёркенгрен Йон 3 0
Энггаард Мэдс 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Каллесеэ Миккель 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
William Kaastrup 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньеса Марк 5 0
Финнссон Кольбейн 3 1
Винтер Каспер 3 1
Сигурдссон Гильфи 3 0
Грегор Паскаль 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Бьеллан Андреас 2 0
Ромер Марсель 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Йенсен Магнус 2 0
William Kumado 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Tobias Storm 1 0
Enock Otoo 1 0

Результаты матчей

Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Люнгбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6
Раннерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Люнгбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

10
13
Раннерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Люнгбю
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
5
36%
4
24%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
2
15%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90

Забито

22
23
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
5
23%
1
4%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
6
27%
5
22%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
3
14%
6
26%
76-90

Пропущено

31
30
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
3
10%
5
17%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
2
6%
6
20%
46-60
7
23%
2
7%
61-75
8
26%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0
Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0
Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1

Результаты матчей

Раннерс
Люнгбю

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

2:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
7
11
1
17
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 0:0 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 0:0 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 0:0 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 0:0 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 0:0 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 0:0 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Люнгбю
    3.40
    3.65
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    5.10
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