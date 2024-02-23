Тур: 19. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Aydin Uslu
0'
1:0
58' Гол в свои воротаЙенсен Магнус
80' Желтая карточкаTobias Storm
82' Желтая карточкаДаммерс Вессель
88' Желтая карточкаБизоза Парфе
90'+6
Ход матча
58'
1:0
80'
82'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
459 Количество передач 381
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Sabil Hansen
-
53 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Tobias Storm
-
-
33 Enock Otoo
-
Главный тренер: Хосет Магне
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Раннерс
Люнгбю
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
23 матча
65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.58
1.82
Среднее время на гол
56
49
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.82
0.67
Среднее время на гол
110
135
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.21
|Одей Стивен
|3
|0.16
|Нордли Симен Болькан
|3
|0.16
|Копплин Бьорн
|2
|0.11
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|Хег Даниэль
|1
|0.05
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.05
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.05
|Даммерс Вессель
|1
|0.05
|Hugo Andersson2
|1
|0.05
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Ольсен Оливер
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|7
|0.37
|Гюткьяер Фредерик
|3 (1)
|0.16
|Чуквуани Точи
|3
|0.16
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.11
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.11
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.05
|Грегор Паскаль
|1
|0.05
|Ромер Марсель
|1
|0.05
|Йенсен Магнус
|1
|0.05
|Винтер Каспер
|1
|0.05
|William Kumado
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даммерс Вессель
|4
|1
|Ольсен Оливер
|5
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Энггаард Мэдс
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Кулибали Лассо
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Каллесеэ Миккель
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньеса Марк
|5
|0
|Финнссон Кольбейн
|3
|1
|Винтер Каспер
|3
|1
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Грегор Паскаль
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|Йенсен Магнус
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Люнгбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
7
Раннерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Люнгбю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
10
13
Раннерс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Люнгбю
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
15
17
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
5
33%
4
24%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
2
17%
4
29%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
2
15%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90
Забито
22
24
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
5
23%
1
4%
1-15
2
9%
5
21%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
6
27%
6
25%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
3
14%
6
25%
76-90
Пропущено
32
30
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
3
9%
5
17%
1-15
7
22%
3
10%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
3
9%
6
20%
46-60
7
22%
2
7%
61-75
8
25%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0
Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0
Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1
Результаты матчей
Раннерс
Люнгбю
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
2:2
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
37
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
55
45
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
136
712
712
118
217
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6