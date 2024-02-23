  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Раннерс
1:0
Конец матча
Люнгбю
0'
1:0
58' Гол в свои ворота
Йенсен Магнус
80' Желтая карточка
Tobias Storm
82' Желтая карточка
Даммерс Вессель
88' Желтая карточка
Бизоза Парфе
90'+6

Ход матча

58'
Йенсен Магнус
1:0
64'
 
Амон Джонатан
Магнуссон Сайвар-Атли
73'
 
Tobias Storm
Ромер Марсель
73'
 
Бизоза Парфе
Хамалайнен Брайан
73'
 
Enock Otoo
William Kumado
76'
Даммерс Вессель
Одей Стивен
 
80'
 
Tobias Storm
82'
Копплин Бьорн
Занден Оливер
 
82'
Tammer Bany Odeh
Нордли Симен Болькан
 
82'
Даммерс Вессель
 
88'
 
Бизоза Парфе
90'
Браянац Муамер
Фусейни Мохаммед
 
90'
Ольсен Оливер
Кулибали Лассо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 459 Количество передач 381
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
5
Hugo
Andersson2
3
Хег
Даниэль
29
Занден
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
77
Фусейни
Мохаммед
II
1
Йенсен
Давид
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
3
Хамалайнен
Брайан
7
William
Kumado
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
22
Гудьонсен
Андри
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
Раннерс
4-4-2
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Раннерс
Люнгбю

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

23 матча

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

СД
1:0
ТМК
1:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
СД
0:3
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:3
СД
0:0
СД
0:2
СД
2:0
К
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
К
3:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.58
1.82

Среднее время на гол

56
49

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.82
0.67

Среднее время на гол

110
135

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.21
Одей Стивен 3 0.16
Нордли Симен Болькан 3 0.16
Копплин Бьорн 2 0.11
Бьёркенгрен Йон 1 0.05
Хег Даниэль 1 0.05
Фусейни Мохаммед II 1 0.05
Эйджийри Эрнест 1 0.05
Даммерс Вессель 1 0.05
Hugo Andersson2 1 0.05
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Ольсен Оливер 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 7 0.37
Гюткьяер Фредерик 3 (1) 0.16
Чуквуани Точи 3 0.16
Финнбогасон Альфред 2 0.11
Финнссон Кольбейн 2 0.11
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.05
Грегор Паскаль 1 0.05
Ромер Марсель 1 0.05
Йенсен Магнус 1 0.05
Винтер Каспер 1 0.05
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 4 1
Ольсен Оливер 5 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Энггаард Мэдс 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Каллесеэ Миккель 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
William Kaastrup 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньеса Марк 5 0
Финнссон Кольбейн 3 1
Винтер Каспер 3 1
Сигурдссон Гильфи 3 0
Грегор Паскаль 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Бьеллан Андреас 2 0
Ромер Марсель 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Йенсен Магнус 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Enock Otoo 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Люнгбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
7
Раннерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Люнгбю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

10
13
Раннерс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Люнгбю
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

15
17
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
5
33%
4
24%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
2
15%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90

Забито

22
24
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
5
23%
1
4%
1-15
2
9%
5
21%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
6
27%
6
25%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
3
14%
6
25%
76-90

Пропущено

32
30
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
3
9%
5
17%
1-15
7
22%
3
10%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
3
9%
6
20%
46-60
7
22%
2
7%
61-75
8
25%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0
Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0
Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1

Результаты матчей

Раннерс
Люнгбю

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

2:2
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
4
5
1.5
3
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
6
7
12
1.5
7
12
1
18
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Хьюго Андерссон выиграл воздушное противоборство у Йенсен Магнус.
    • 92'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Хьюго Андерссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Раннерс 1:0 Люнгбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный