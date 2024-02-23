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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 20012 Главный судья: Камфуис Йочем
Утрехт
1:0
Конец матча
Хераклес
0'
41' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
74' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
1:0
79' Гол
Йенсен Виктор
87' Желтая карточка
Ван дер Хорн Майк
89' Желтая карточка
Зонненберг Свен
90' Желтая карточка
Вейинович Марко
90'+4

Ход матча

41'
Тоорнстра Йенс
 
56'
 
Вейинович Марко
Брюин Джорди
65'
Оккельс Йеппе
Азаркан Маруан
 
65'
Йенсен Виктор
Тоорнстра Йенс
 
74'
Эль-Каруани Суфьян
 
77'
 
Леердам Келвин
Виекхофф Яннес
79'
Йенсен Виктор
(Эль-Каруани Суфьян)
1:0
80'
Вестерлунн Никлас
Тер Авест Хидде
 
80'
Боздоган Джан
Фрауло Оскар
 
82'
 
Санкох Мохамед
Энгельс Марио
82'
 
Шеперман Сэм
Виллемс Джетро
87'
Ван дер Хорн Майк
 
89'
 
Зонненберг Свен
90'
Икбал Зидан
Бауссайд Отман
 
90'
 
Вейинович Марко

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 456 Количество передач 402
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Брандерхорст
Маттейс
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
34
Фламинго
Райан
8
Фрауло
Оскар
11
Азаркан
Маруан
18
Тоорнстра
Йенс
26
Бауссайд
Отман
9
Ламмерс
Сэм
1
Браувер
Микаэль
4
Зонненберг
Свен
21
Хоогма
Джастин
15
Виллемс
Джетро
3
Виекхофф
Яннес
22
Оппегорд
Фредрик
5
Брюин
Джорди
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
8
Энгельс
Марио
20
Хрустич
Айдин
9
Хорнкамп
Ииц
Утрехт
4-2-3-1
Хераклес
5-4-1

История личных встреч

Утрехт
Хераклес

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед

34 матча

44.1%
29.4%
26.5%
15 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.1%
20.6%
35.3%
15 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:3
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:5
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
ЛЕ
0:2
ЛЕ
1:1
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.94
1.56

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Среднее время на гол

57
96

Всего голов

59
43

Голов в среднем за матч

1.74
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 5 0.22
Бут Тейлор 5 0.22
Тоорнстра Йенс 3 0.13
Бауссайд Отман 2 0.09
Фрауло Оскар 2 0.09
Фламинго Райан 2 0.09
Ламмерс Сэм 1 0.04
Лидберг Исак 1 0.04
Сёнтьенс Матс 1 0.04
Рамселар Барт 1 0.04
Боздоган Джан 1 0.04
Виргевер Ник 1 0.04
Ван дер Хорн Майк 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Ромени Оле 1 0.04
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.22
Энгельс Марио 5 0.22
Хорнкамп Ииц 5 0.22
Санкох Мохамед 4 0.17
Нанкиши Абденего 3 0.13
Уахим Анас 2 0.09
Хоогма Джастин 1 0.04
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.04
Брюин Джорди 1 0.04
Лимбомбе Брайан 1 0.04
Зонненберг Свен 1 0.04
Роскен Рубен 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Бультман Стив 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 4 0
Фрауло Оскар 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Лидберг Исак 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 5 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Хоогма Джастин 2 1
Вейинович Марко 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Де Кеерсмакер Брайан 3 0
Виекхофф Яннес 3 0
Лимбомбе Брайан 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Зонненберг Свен 2 0
Шеперман Сэм 2 0
Хрустич Айдин 1 0
Брюин Джорди 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Роскен Рубен 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Бультман Стив 1 0

Результаты матчей

Утрехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хераклес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
6
Утрехт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Хераклес
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

8
13
Утрехт
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Хераклес
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
13% (3)
57% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
18

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

20
13
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
0
0%
2
15%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
4
20%
4
31%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
5
25%
3
23%
76-90

Пропущено

20
27
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
15%
4
15%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
5
25%
4
15%
46-60
4
20%
6
22%
61-75
4
20%
5
19%
76-90

Забито

8
17
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 1
18 Не забивали 15
3
38%
1
6%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
1
13%
7
41%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

11
25
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
0
0%
4
16%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
4
36%
3
12%
31-45
2
18%
5
20%
46-60
3
27%
3
12%
61-75
2
18%
3
12%
76-90

Забито

28
30
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
3
11%
3
10%
1-15
6
21%
1
3%
16-30
4
14%
2
7%
31-45
5
18%
8
27%
46-60
5
18%
9
30%
61-75
5
18%
7
23%
76-90

Пропущено

31
52
11 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 22
3
10%
8
15%
1-15
1
3%
12
23%
16-30
7
23%
6
12%
31-45
7
23%
9
17%
46-60
7
23%
9
17%
61-75
6
19%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1
Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0
Хераклес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4
Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1

Результаты матчей

Утрехт
Хераклес

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
6
5
3
9
2.5
2
9
3
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
5
3
8
1.5
3
9
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
15
8
7
16
1.5
9
14
4
19
2.5
3
20
3
20
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 22 20 2 0 70 - 10 62
2.
Фейеноорд
 Заявка 22 16 4 2 59 - 17 52
3.
Твенте
 Заявка 22 13 5 4 42 - 22 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 Заявка 22 10 6 6 54 - 46 36
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 22 9 7 6 37 - 29 34
7.
Утрехт
 Заявка 23 8 8 7 29 - 30 32
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 22 7 9 6 43 - 38 30
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 22 8 5 9 29 - 31 29
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 22 7 6 9 31 - 34 27
11.
Алмере Сити
 Заявка 22 7 6 9 22 - 37 27
12.
Херенвен
 Заявка 22 7 4 11 34 - 44 25
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 22 6 6 10 22 - 39 24
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 22 4 9 9 35 - 45 21
16.
Валвейк
 Заявка 22 5 3 14 22 - 42 18
17.
Витесс
 Заявка 22 3 4 15 16 - 46 13
18.
Волендам
 Заявка 22 3 4 15 23 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
3.
Твенте
 Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
4.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 3 2 6 10 - 16 11
16.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 9 2 0 37 - 5 29
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
8.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
9.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 6 3 19 - 22 12
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
14.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
15.
Валвейк
 Заявка 11 2 1 8 7 - 20 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 19 (8)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
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