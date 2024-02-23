Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Брайан Де Керсмакер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Фрауло Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Сильный дождь сегодня.

43' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Тоорнстра Йенс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Фрауло Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

34' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Утрехт

34' Судья начинает матч

34' Матч прерван

32' Матч остановлен

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Виллемс Джетро получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Хераклес

27' Эль-Каруани Суфьян не смог попасть в створ ударом издали

26' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Хераклес

25' Зонненберг Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Брайан Де Керсмакер ошибается в защите.

24' Удар от ворот произведет Хераклес

23' Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Ламмерс Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Оооо... вот это был удар! Ламмерс Сэм должен был забить с этой позиции.

17' Ламмерс Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Виргевер Ник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Эль-Каруани Суфьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Тер Авест Хидде . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ламмерс Сэм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

9' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Фрауло Оскар из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Хераклес

6' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ламмерс Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Утрехт

2' Хоогма Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Брюин Джорди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хераклес начинает с центра поля