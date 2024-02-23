Тур: 23. Стадион: Галгенваард. Зрители: 20012 Главный судья: Камфуис Йочем
0'
41' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
74' Желтая карточкаЭль-Каруани Суфьян
1:0
79' ГолЙенсен Виктор
87' Желтая карточкаВан дер Хорн Майк
89' Желтая карточкаЗонненберг Свен
90' Желтая карточкаВейинович Марко
90'+4
Ход матча
41'
79'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
9 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
456 Количество передач 402
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Виргевер
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Реми ДевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Блейк АдрианНападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Утрехт
Хераклес
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед
34 матча
44.1%
29.4%
26.5%
15 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.1%
20.6%
35.3%
15 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.94
1.56
Среднее время на гол
46
57
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Среднее время на гол
57
96
Всего голов
59
43
Голов в среднем за матч
1.74
1.26
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|5
|0.22
|Бут Тейлор
|5
|0.22
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.13
|Бауссайд Отман
|2
|0.09
|Фрауло Оскар
|2
|0.09
|Фламинго Райан
|2
|0.09
|Ламмерс Сэм
|1
|0.04
|Лидберг Исак
|1
|0.04
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.04
|Рамселар Барт
|1
|0.04
|Боздоган Джан
|1
|0.04
|Виргевер Ник
|1
|0.04
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Ромени Оле
|1
|0.04
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.22
|Энгельс Марио
|5
|0.22
|Хорнкамп Ииц
|5
|0.22
|Санкох Мохамед
|4
|0.17
|Нанкиши Абденего
|3
|0.13
|Уахим Анас
|2
|0.09
|Хоогма Джастин
|1
|0.04
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.04
|Брюин Джорди
|1
|0.04
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.04
|Зонненберг Свен
|1
|0.04
|Роскен Рубен
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хорн Майк
|4
|0
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Азаркан Маруан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Хоогма Джастин
|2
|1
|Вейинович Марко
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Зонненберг Свен
|2
|0
|Шеперман Сэм
|2
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Роскен Рубен
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хераклес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
6
Утрехт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Хераклес
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
8
13
Утрехт
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Хераклес
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
13% (3)
57% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
18
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
20
13
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
0
0%
2
15%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
4
20%
4
31%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
5
25%
3
23%
76-90
Пропущено
20
27
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
15%
4
15%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
5
25%
4
15%
46-60
4
20%
6
22%
61-75
4
20%
5
19%
76-90
Забито
8
17
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 1
18 Не забивали 15
3
38%
1
6%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
1
13%
7
41%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
11
25
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
0
0%
4
16%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
4
36%
3
12%
31-45
2
18%
5
20%
46-60
3
27%
3
12%
61-75
2
18%
3
12%
76-90
Забито
28
30
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
3
11%
3
10%
1-15
6
21%
1
3%
16-30
4
14%
2
7%
31-45
5
18%
8
27%
46-60
5
18%
9
30%
61-75
5
18%
7
23%
76-90
Пропущено
31
52
11 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 22
3
10%
8
15%
1-15
1
3%
12
23%
16-30
7
23%
6
12%
31-45
7
23%
9
17%
46-60
7
23%
9
17%
61-75
6
19%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1
Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0
Хераклес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4
Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1
Результаты матчей
Утрехт
Хераклес
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
48
65
39
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
75
38
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
158
716
914
419
320
320
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|70 - 10
|62
|2.
|Заявка
|22
|16
|4
|2
|59 - 17
|52
|3.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|42 - 22
|44
|4.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 24
|39
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|54 - 46
|36
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|37 - 29
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|8.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|43 - 38
|30
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 31
|29
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 34
|27
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 37
|27
|12.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|13.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|22 - 39
|24
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|35 - 45
|21
|16.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 42
|18
|17.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|16 - 46
|13
|18.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|23 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|37 - 5
|29
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 22
|12
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|14.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 25
|6
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|19 (8)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6