Тур: 22. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Мусял Томаш
4:2
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
13' ГолКужава Рафал
1:1
47' ГолРамирес Даниэль
59' Желтая карточкаКутрис Леонардо
2:1
63' ГолГоргон Александр
3:1
71' ГолГоргон Александр
73' Желтая карточкаТехан Кай
4:1
82' ГолГросицки Камил
4:2
85' ГолAntoni Mlynarczyk
Ход матча
13'
1:0
47'
1:1
59'
63'
2:1
71'
3:1
73'
82'
4:1
85'
87'
90'
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
18
Дурмиси
Риза
10
Пируло
70
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Погонь Щецин
ЛКС Лодзь
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
105
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|9 (4)
|0.41
|Кулурис Эфтимос
|8
|0.36
|Горгон Александр
|7
|0.32
|Ульвестад Фредрик
|5
|0.23
|Бичахчян Ваан
|4
|0.18
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.09
|Захович Лука
|1
|0.05
|Кужава Рафал
|1
|0.05
|Лонкар Даниель
|1
|0.05
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.05
|Patryk Paryzek
|1
|0.05
|Вальквист Линус
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|4 (3)
|0.19
|Техан Кай
|3
|0.14
|Engjell Hoti
|2
|0.1
|Stipe Juric
|2
|0.1
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Piotr Janczukowicz
|1
|0.05
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.05
|Jedrzej Zajac
|1
|0.05
|Данковски Камиль
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|5
|0
|Кужава Рафал
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|1
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Кутрис Леонардо
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Jakub Letniowski
|5
|0
|Лувеу Адриен
|4
|0
|Engjell Hoti
|2
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Техан Кай
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Гюлен Левент
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
5
Погонь Щецин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
17
10
Погонь Щецин
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
ЛКС Лодзь
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
25
15
Голы по времени матча
Забито
21
5
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
13 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
5
24%
2
40%
31-45
5
24%
1
20%
46-60
4
19%
1
20%
61-75
3
14%
1
20%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
3
17%
3
17%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
6
33%
3
17%
76-90
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
3
18%
3
30%
76-90
Пропущено
6
21
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
17%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
3
50%
6
29%
76-90
Забито
38
15
17 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
1
3%
0
0%
1-15
7
18%
2
13%
16-30
9
24%
5
33%
31-45
8
21%
2
13%
46-60
7
18%
2
13%
61-75
6
16%
4
27%
76-90
Пропущено
24
39
10 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 19
4
17%
7
18%
1-15
3
13%
6
15%
16-30
3
13%
6
15%
31-45
2
8%
4
10%
46-60
3
13%
7
18%
61-75
9
38%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1
Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1
ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0
Результаты матчей
Погонь Щецин
ЛКС Лодзь
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
1
3 раза 14%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
65
73
38
46
110
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
45
56
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
1010
129
317
714
119
318
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|5
|4
|49 - 30
|41
|2.
|21
|12
|5
|4
|31 - 17
|41
|3.
|21
|11
|6
|4
|36 - 26
|39
|4.
|4:2
|22
|12
|3
|7
|43 - 25
|39
|5.
|21
|10
|6
|5
|31 - 24
|36
|6.
|20
|10
|5
|5
|39 - 25
|35
|7.
|21
|9
|5
|7
|28 - 23
|32
|8.
|20
|8
|4
|8
|28 - 30
|28
|9.
|21
|7
|5
|9
|23 - 34
|26
|10.
|22
|5
|11
|6
|29 - 29
|26
|11.
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|12.
|21
|4
|13
|4
|20 - 20
|25
|13.
|21
|6
|6
|9
|24 - 33
|24
|14.
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|15.
|20
|5
|6
|9
|26 - 37
|21
|16.
|20
|4
|9
|7
|22 - 25
|21
|17.
|21
|1
|11
|9
|22 - 35
|14
|18.
|2:4
|21
|2
|4
|15
|16 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|24 - 5
|27
|2.
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|7.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|8.
|4:2
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|10.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|11.
|10
|5
|0
|5
|11 - 14
|15
|12.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|13.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|16.
|2:4
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|17.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|18.
|11
|1
|6
|4
|11 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|4:2
|11
|7
|1
|3
|18 - 5
|22
|3.
|10
|4
|4
|2
|12 - 14
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|22 - 21
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|11
|1
|8
|2
|9 - 11
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|14 - 16
|10
|14.
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|15.
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|16.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|17.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|18.
|2:4
|10
|0
|0
|10
|6 - 23
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 5
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8