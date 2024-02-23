Тур: 22. Стадион: Stadion Florian Krygier. Зрители: 17534 Главный судья: Мусял Томаш
4:2
Конец матча
0'
1:0
13' ГолКужава Рафал
1:1
47' ГолРамирес Даниэль
59' Желтая карточкаКутрис Леонардо
2:1
63' ГолГоргон Александр
3:1
70' ГолГоргон Александр
73' Желтая карточкаТехан Кай
4:1
82' ГолГросицки Камил
4:2
85' ГолAntoni Mlynarczyk
86' Желтая карточкаEngjell Hoti
90' Желтая карточкаPatryk Paryzek
90'+6
Ход матча
13'
1:0
47'
1:1
59'
63'
2:1
70'
3:1
73'
82'
4:1
85'
86'
90'
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
18
Дурмиси
Риза
10
Пируло
70
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Погонь Щецин
ЛКС Лодзь
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
105
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|10 (4)
|0.45
|Кулурис Эфтимос
|8
|0.36
|Горгон Александр
|7
|0.32
|Ульвестад Фредрик
|5
|0.23
|Бичахчян Ваан
|4
|0.18
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.09
|Захович Лука
|1
|0.05
|Кужава Рафал
|1
|0.05
|Лонкар Даниель
|1
|0.05
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.05
|Patryk Paryzek
|1
|0.05
|Вальквист Линус
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|4 (3)
|0.19
|Техан Кай
|3
|0.14
|Engjell Hoti
|2
|0.1
|Stipe Juric
|2
|0.1
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Piotr Janczukowicz
|1
|0.05
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.05
|Jedrzej Zajac
|1
|0.05
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.05
|Данковски Камиль
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|5
|0
|Кужава Рафал
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|1
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Кутрис Леонардо
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Jakub Letniowski
|5
|0
|Engjell Hoti
|3
|1
|Техан Кай
|4
|0
|Лувеу Адриен
|4
|0
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Гюлен Левент
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
7
Погонь Щецин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
17
10
Погонь Щецин
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
ЛКС Лодзь
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
25
17
Голы по времени матча
Забито
25
7
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
13 Не забивали 15
1
4%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
2
29%
31-45
5
20%
2
29%
46-60
6
24%
1
14%
61-75
4
16%
2
29%
76-90
Пропущено
20
22
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
3
15%
4
18%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
2
10%
6
27%
61-75
7
35%
4
18%
76-90
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
3
18%
3
30%
76-90
Пропущено
6
21
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
17%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
3
50%
6
29%
76-90
Забито
42
17
18 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
2
5%
0
0%
1-15
7
17%
2
12%
16-30
9
21%
5
29%
29%
31-45
8
19%
3
18%
46-60
9
21%
2
12%
61-75
7
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
26
43
10 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
4
15%
8
19%
1-15
3
12%
6
14%
16-30
3
12%
6
14%
31-45
3
12%
4
9%
46-60
3
12%
9
21%
61-75
10
38%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1
Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1
ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0
Результаты матчей
Погонь Щецин
ЛКС Лодзь
Точный счет
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
1
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
0
10 раз 48%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
83
38
56
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
55
56
19
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
1110
139
417
814
120
418
220
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 5
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8