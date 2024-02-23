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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 17534 Главный судья: Мусял Томаш
Погонь Щецин
4:2
Конец матча
ЛКС Лодзь
0'
1:0
13' Гол
Кужава Рафал
1:1
47' Гол
Рамирес Даниэль
59' Желтая карточка
Кутрис Леонардо
2:1
63' Гол
Горгон Александр
3:1
70' Гол
Горгон Александр
73' Желтая карточка
Техан Кай
4:1
82' Гол
Гросицки Камил
4:2
85' Гол
Antoni Mlynarczyk
86' Желтая карточка
Engjell Hoti
90' Желтая карточка
Patryk Paryzek
90'+6
81
Клебанюк
Бартош
28
Вальквист
Линус
68
Лонкар
Даниель
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
73
Пшиборек
Адриан
21
Гамбоа
Жоау
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Alexander
Bobek
26
Шелига
Бартош
4
Мамедов
Рахиль
5
Флис
Марцин
18
Дурмиси
Риза
6
Thiago
Ceijas
10
Пируло
16
Рамирес
Даниэль
14
Michal
Mokrzycki
70
Балик
Гусейн
9
Техан
Кай
Погонь Щецин
4-1-4-1
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Погонь Щецин
ЛКС Лодзь

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
Э
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
105

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 10 (4) 0.45
Кулурис Эфтимос 8 0.36
Горгон Александр 7 0.32
Ульвестад Фредрик 5 0.23
Бичахчян Ваан 4 0.18
Форнальчик Мариуш 2 0.09
Захович Лука 1 0.05
Кужава Рафал 1 0.05
Лонкар Даниель 1 0.05
Смолиньски Кацпер 1 0.05
Patryk Paryzek 1 0.05
Вальквист Линус 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Малец Мариуш 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Корчаковски Олаф 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 4 (3) 0.19
Техан Кай 3 0.14
Engjell Hoti 2 0.1
Stipe Juric 2 0.1
Балик Гусейн 1 0.05
Piotr Janczukowicz 1 0.05
Тутышкинас Артемиюс 1 0.05
Jedrzej Zajac 1 0.05
Antoni Mlynarczyk 1 0.05
Данковски Камиль 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Лувеу Адриен 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 5 0
Кужава Рафал 5 0
Бичахчян Ваан 5 0
Ульвестад Фредрик 3 1
Гамбоа Жоау 4 0
Гросицки Камил 3 0
Вальквист Линус 3 0
Захович Лука 2 0
Кутрис Леонардо 2 0
Малец Мариуш 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Patryk Paryzek 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Jakub Letniowski 5 0
Engjell Hoti 3 1
Техан Кай 4 0
Лувеу Адриен 4 0
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Пируло 3 0
Stipe Juric 1 1
Монсальве Начо 2 0
Alexander Bobek 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Гюлен Левент 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Piotr Janczukowicz 1 0
Jedrzej Zajac 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
7
Погонь Щецин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

17
10
Погонь Щецин
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
ЛКС Лодзь
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

25
17

Голы по времени матча

Забито

25
7
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
13 Не забивали 15
1
4%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
2
29%
31-45
5
20%
2
29%
46-60
6
24%
1
14%
61-75
4
16%
2
29%
76-90

Пропущено

20
22
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
3
15%
4
18%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
2
10%
6
27%
61-75
7
35%
4
18%
76-90

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
3
18%
3
30%
76-90

Пропущено

6
21
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
17%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
3
50%
6
29%
76-90

Забито

42
17
18 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
2
5%
0
0%
1-15
7
17%
2
12%
16-30
9
21%
5
29%
29%
31-45
8
19%
3
18%
46-60
9
21%
2
12%
61-75
7
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

26
43
10 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
4
15%
8
19%
1-15
3
12%
6
14%
16-30
3
12%
6
14%
31-45
3
12%
4
9%
46-60
3
12%
9
21%
61-75
10
38%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1
Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1
ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0

Результаты матчей

Погонь Щецин
ЛКС Лодзь

Точный счет

0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
1
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
0
10 раз 48%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
8
3
1.5
3
8
5
6
2.5
1
10
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
5
5
6
1.5
1
9
3
8
2.5
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
11
10
13
9
1.5
4
17
8
14
2.5
1
20
4
18
3.5
2
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 21 12 5 4 49 - 30 41
2.
Шленск Вроцлав
 21 12 5 4 31 - 17 41
3.
Лех
 21 11 6 4 36 - 26 39
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Легия
 21 10 6 5 31 - 24 36
6.
Ракув
 20 10 5 5 39 - 25 35
7.
Гурник Забже
 21 9 5 7 28 - 23 32
8.
Сталь Мелец
 20 8 4 8 28 - 30 28
9.
Заглембе Любин
 21 7 5 9 23 - 34 26
10.
Краковия
 22 5 11 6 29 - 29 26
11.
Видзев Лодзь
 21 7 4 10 25 - 30 25
12.
Пяст
 21 4 13 4 20 - 20 25
13.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
14.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
15.
Пуща Неполомице
 20 5 6 9 26 - 37 21
16.
Корона Кельце
 20 4 9 7 22 - 25 21
17.
Рух Хожув
 21 1 11 9 22 - 35 14
18.
ЛКС Лодзь
 21 2 4 15 16 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 10 8 1 1 27 - 9 25
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Гурник Забже
 10 6 2 2 12 - 7 20
6.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
8.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
9.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
10.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
11.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
12.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
13.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
14.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Видзев Лодзь
 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
17.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
18.
ЛКС Лодзь
 10 0 0 10 6 - 23 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Енджейчик Артур 2 5
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Пшиборек Адриан сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Кужава Рафал бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Погонь Щецин 4:2 ЛКС Лодзь онлайн

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