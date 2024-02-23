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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Герач Тимо
Байер Л
 
Позже
Майнц
Прогнозы 148
Байер Л 94.6% (140)
X 2% (3)
Майнц 3.4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
8
Андрих
Роберт
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
21
Адли
Амин
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Ван
дер
Берг
Сепп
19
Каси
Антони
30
Видмер
Сильван
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
9
Онисиво
Карим
Байер Л
3-4-2-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Байер Л
Майнц

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

56.7%
13.3%
30%
17 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:3
Б
2:3
Б
0:3
Б
3:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:2
Б
3:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
2:2
К
4:1

Голы

Всего голов

23
30

Голов в среднем за матч

1.53
2

Среднее время на гол

58
45

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.07

Среднее время на гол

67
84

Всего голов

43
46

Голов в среднем за матч

1.43
1.53

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

62
58

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.45
Гримальдо Алехандро 8 0.36
Фримпонг Жереми 7 0.32
Вирц Флориан 5 0.23
Хофманн Йонас 4 0.18
Телла Нейтан 4 0.18
Та Джонатан 4 0.18
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.14
Шик Патрик 3 (1) 0.14
Адли Амин 2 0.09
Инкапье Пьеро 1 0.05
Гложек Адам 1 0.05
Станишич Йосип 1 0.05
Коссуну Одилон 1 0.05
Андрих Роберт 0 0
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 2 0.09
Чхэ-Сон Ли II 2 0.09
Каси Антони 2 0.09
Ван дер Берг Сепп 2 0.09
Баррейро Леандро 2 0.09
Груда Брайан 1 0.05
Видмер Сильван 1 0.05
Рихтер Марко 1 0.05
Баркок Аймен 1 0.05
Буркардт Джонатан 1 0.05
Краусс Том 1 0.05
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Амири Надим 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 5 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Хофманн Йонас 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Алонсо Хаби 2 0
Градецки Лукаш 2 0
Андрих Роберт 2 0
Станишич Йосип 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Адли Амин 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Вирц Флориан 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 8 0
Ван дер Берг Сепп 7 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Чхэ-Сон Ли II 4 0
Каси Антони 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Краусс Том 4 0
Бель Штефан 3 0
Видмер Сильван 3 0
Ажорк Людовик 3 0
Рихтер Марко 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Центнер Робин 2 0
Баркок Аймен 2 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Амири Надим 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Майнц
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
8
Байер Л
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Майнц
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

23
6
Байер Л
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Майнц
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

24
14

Голы по времени матча

Забито

31
8
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
6%
1
13%
1-15
6
19%
1
13%
16-30
5
16%
2
25%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
8
26%
2
25%
61-75
5
16%
2
25%
76-90

Пропущено

7
21
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
14%
4
19%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
2
29%
3
14%
46-60
2
29%
3
14%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Забито

23
9
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
5
22%
3
33%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
4
17%
2
22%
61-75
5
22%
2
22%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
27%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Забито

54
17
22 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 8
15 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
4
7%
1
6%
1-15
8
15%
3
18%
16-30
10
19%
5
29%
29%
31-45
10
19%
0
0%
46-60
12
22%
4
24%
61-75
10
19%
4
24%
76-90

Пропущено

18
35
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
4
22%
8
23%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
3
17%
4
11%
31-45
5
28%
6
17%
46-60
2
11%
5
14%
61-75
2
11%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2
Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5
Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1

Результаты матчей

Байер Л
Майнц

Точный счет

3:0
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:3
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:3
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
9 раз 41%
2
5 раз 23%
1
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
9
2
1.5
1
10
8
3
2.5
4
7
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
2
9
5
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
1
0.5
Больше Меньше
14
8
18
4
1.5
3
19
13
9
2.5
4
18
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 22 18 4 0 57 - 15 58
2.
Бавария
 Заявка 22 16 2 4 61 - 25 50
3.
Штутгарт
 Заявка 22 15 1 6 51 - 28 46
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 22 12 4 6 48 - 28 40
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 22 8 9 5 34 - 28 33
7.
Вердер
 Заявка 22 8 5 9 31 - 34 29
8.
Фрайбург
 Заявка 22 8 5 9 29 - 40 29
9.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
10.
Хайденхайм
 Заявка 22 7 6 9 31 - 38 27
11.
Бохум
 Заявка 22 5 10 7 26 - 41 25
12.
Унион Берлин
 Заявка 22 7 3 12 21 - 35 24
13.
Вольфсбург
 Заявка 22 6 6 10 26 - 34 24
14.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
15.
Боруссия М
 Заявка 22 5 7 10 36 - 43 22
16.
Кёльн
 Заявка 22 3 7 12 15 - 36 16
17.
Майнц
 Заявка 22 2 9 11 17 - 35 15
18.
Дармштадт
 Заявка 22 2 6 14 23 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Бохум
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
10.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
11.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
13.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 11 7 1 3 24 - 18 22
3.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
15.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
16.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
18.
Майнц
 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 25 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Майнц Кор Доминик 8
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Майнц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 февраля 2024, осталось 13 минут.

    Главный судья: Герач Тимо

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    • Прогнозы 148
    Байер Л 94.6% (140)
    X 2% (3)
    Майнц 3.4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Майнц
    13.00
    6.60
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    6.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л - Майнц

    Исход игры
    Байер Л
    94.6% (141)
    Ничья
    2% (3)
    Майнц
    3.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (63)
    Меньше
    47.5% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (40)
    Нет
    66.67% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    35.6% (53)
    3:0 Байер Л
    15.4% (23)
    2:1 Байер Л
    13.4% (20)
    3:1 Байер Л
    11.4% (17)
    1:0 Байер Л
    2% (3)
    4:1 Байер Л
    1.3% (2)
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