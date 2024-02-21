Тур: 23. Стадион: БайАрена.
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Майнц
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед
30 матчей
56.7%
13.3%
30%
17 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
30
Голов в среднем за матч
1.53
2
Среднее время на гол
58
45
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.33
1.07
Среднее время на гол
67
84
Всего голов
43
46
Голов в среднем за матч
1.43
1.53
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
62
58
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.45
|Гримальдо Алехандро
|8
|0.36
|Фримпонг Жереми
|7
|0.32
|Вирц Флориан
|5
|0.23
|Хофманн Йонас
|4
|0.18
|Телла Нейтан
|4
|0.18
|Та Джонатан
|4
|0.18
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.14
|Шик Патрик
|3 (1)
|0.14
|Адли Амин
|2
|0.09
|Инкапье Пьеро
|1
|0.05
|Гложек Адам
|1
|0.05
|Станишич Йосип
|1
|0.05
|Коссуну Одилон
|1
|0.05
|Андрих Роберт
|0
|0
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|2
|0.09
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.09
|Каси Антони
|2
|0.09
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0.09
|Баррейро Леандро
|2
|0.09
|Груда Брайан
|1
|0.05
|Видмер Сильван
|1
|0.05
|Рихтер Марко
|1
|0.05
|Баркок Аймен
|1
|0.05
|Буркардт Джонатан
|1
|0.05
|Краусс Том
|1
|0.05
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Амири Надим
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|5
|0
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Алонсо Хаби
|2
|0
|Градецки Лукаш
|2
|0
|Андрих Роберт
|2
|0
|Станишич Йосип
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Адли Амин
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|8
|0
|Ван дер Берг Сепп
|7
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Видмер Сильван
|3
|0
|Ажорк Людовик
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Центнер Робин
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Амири Надим
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Майнц
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
8
Байер Л
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Майнц
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
11
Упущенные победы
23
6
Байер Л
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Майнц
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
24
14
Голы по времени матча
Забито
31
8
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
6%
1
13%
1-15
6
19%
1
13%
16-30
5
16%
2
25%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
8
26%
2
25%
61-75
5
16%
2
25%
76-90
Пропущено
7
21
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
14%
4
19%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
2
29%
3
14%
46-60
2
29%
3
14%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Забито
23
9
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
5
22%
3
33%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
4
17%
2
22%
61-75
5
22%
2
22%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
27%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Забито
54
17
22 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 8
15 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
4
7%
1
6%
1-15
8
15%
3
18%
16-30
10
19%
5
29%
29%
31-45
10
19%
0
0%
46-60
12
22%
4
24%
61-75
10
19%
4
24%
76-90
Пропущено
18
35
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
4
22%
8
23%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
3
17%
4
11%
31-45
5
28%
6
17%
46-60
2
11%
5
14%
61-75
2
11%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2
Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5
Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1
Результаты матчей
Байер Л
Майнц
Точный счет
3:0
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:3
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:3
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
9 раз 41%
2
5 раз 23%
1
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
92
110
83
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
29
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
211
Больше Меньше
148
184
319
139
418
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|57 - 15
|58
|2.
|Заявка
|22
|16
|2
|4
|61 - 25
|50
|3.
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|51 - 28
|46
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|48 - 28
|40
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|34 - 28
|33
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 34
|29
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 40
|29
|9.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 38
|27
|11.
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|26 - 41
|25
|12.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 35
|24
|13.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|14.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|36 - 43
|22
|16.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 36
|16
|17.
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 35
|15
|18.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|23 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 18
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|25 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|8
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л - Майнц
Исход игры
Байер Л
100% (54)
Ничья
0% (0)
Майнц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52% (26)
Меньше
48% (24)
Обе команды забьют
Да
32% (16)
Нет
68% (34)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
42.6% (23)
3:0 Байер Л
18.5% (10)
2:1 Байер Л
13% (7)
3:1 Байер Л
13% (7)
4:1 Байер Л
3.7% (2)
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