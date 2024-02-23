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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:1
Второй тайм: 75'
Генк
0'
44' Желтая карточка
Youssuf Sylla
45' Желтая карточка
Арокодаре Толуваласе
0:1
71' Гол
Сор Коллинс

Ход матча

35'
Кнежевич Стефан
Ван Клеемпут Жюль
 
44'
Youssuf Sylla
 
45'
 
Арокодаре Толуваласе
57'
Mehdi Boukamir
Кнежевич Стефан
 
57'
Мбенза Исаак
Даббаг Одай
 
70'
 
Сор Коллинс
Ойен Люка
71'
0:1
Сор Коллинс
(Эль-Уади Закария)
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Спортинг Шарлеруа
Ничья
Генк
4.86
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Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
4
Ван
Клеемпут
Жюль
98
Петрис
Жереми
26
Илаймахаритра
Марко
25
Марк
Дамьен
17
Бернье
Антуан
15
Драгснес
Ветле
9
Даббаг
Одай
80
Youssuf
Sylla
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
90
Баа
Кристофер
10
Эль-Ханнус
Билаль
24
Ойен
Люка
99
Арокодаре
Толуваласе
Спортинг Шарлеруа
3-5-2
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Генк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 4 0.15
Даббаг Одай 4 0.15
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.15
Зоргане Адем 2 0.07
Драгснес Ветле 2 0.07
Бернье Антуан 2 0.07
Youssuf Sylla 2 0.07
Мбенза Исаак 1 0.04
Хейманс Дан 1 0.04
Андреу Стелиос 1 0.04
Дари Ашраф 1 0.04
Nikola Stulic 1 0.04
Багер Йонас 0 0
Рогель Жан 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 8 0.3
Пейнтсил Джозеф 6 0.22
Хейнен Бриан 5 (2) 0.19
Муньос Даниэль 5 0.19
Сор Коллинс 5 0.19
Зекири Анди 5 0.19
Эль-Ханнус Билаль 3 0.11
Фадера Алию 3 0.11
Кайембе Йорис 1 0.04
Ойен Люка 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Куэста Карлос 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Галарса Матиас 1 0.04
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Эль-Уади Закария 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 7 1
Багер Йонас 5 0
Хейманс Дан 5 0
Андреу Стелиос 5 0
Рогель Жан 5 0
Марк Дамьен 3 1
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Камара Этьен 1 1
Зоргане Адем 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Коффи Херве 1 0
Петрис Жереми 1 0
Даббаг Одай 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Youssuf Sylla 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнтсил Джозеф 6 1
Баа Кристофер 4 2
Куэста Карлос 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Галарса Матиас 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Артеага Херардо 2 1
Кайембе Йорис 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Уади Закария 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Зекири Анди 2 0
Маккензи Марк 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Сор Коллинс 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
Ойен Люка 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Генк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
7
Спортинг Шарлеруа
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Генк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

0
27
Спортинг Шарлеруа
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Генк
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

26
4

Упущенные победы

8
34

Голы по времени матча

Забито

21
19
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 16
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
2
10%
6
32%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
10
48%
4
21%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
2
10%
5
33%
61-75
7
33%
5
33%
76-90

Забито

5
27
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 5
22 Не забивали 16
1
20%
2
7%
1-15
1
20%
5
19%
16-30
1
20%
3
11%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
1
20%
4
15%
61-75
1
20%
7
26%
76-90

Пропущено

20
14
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
5%
4
29%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
8
40%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
5
25%
3
21%
76-90

Забито

26
46
9 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
4
15%
3
7%
1-15
2
8%
7
15%
16-30
3
12%
9
20%
31-45
2
8%
8
17%
46-60
4
15%
8
17%
61-75
11
42%
11
24%
76-90

Пропущено

41
29
20 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
3
7%
6
21%
1-15
8
20%
1
3%
16-30
9
22%
5
17%
31-45
6
15%
2
7%
46-60
3
7%
7
24%
61-75
12
29%
29%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1
Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Генк

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
9 раз 35%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
1
9 раз 35%
3
7 раз 27%
0
4 раза 15%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
1.5
Больше Меньше
8
5
3
10
2.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
0.5
Больше Меньше
12
1
1
12
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
22
4
5
21
1.5
13
13
3
23
2.5
10
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 26 19 5 2 57 - 28 62
2.
Андерлехт
 26 15 9 2 52 - 28 54
3.
Брюгге
 26 12 9 5 54 - 24 45
4.
Антверпен
 26 12 8 6 48 - 24 44
5.
Гент
 26 11 9 6 43 - 31 42
6.
Генк
 0:0 27 10 11 6 48 - 27 41
7.
Серкль Брюгге
 26 12 4 10 36 - 31 40
8.
Мехелен
 26 10 6 10 30 - 30 36
9.
Сент-Трейден
 26 8 10 8 32 - 41 34
10.
Вестерло
 26 7 8 11 40 - 48 29
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 27 6 8 13 25 - 42 26
13.
АХ Лёвен
 26 6 7 13 31 - 41 25
14.
РВДМ 47
 26 5 7 14 28 - 56 22
15.
Эйпен
 26 6 3 17 23 - 51 21
16.
Кортрейк
 26 4 6 16 18 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Серкль Брюгге
 13 7 2 4 21 - 15 23
6.
Гент
 13 6 5 2 27 - 16 23
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 14 6 4 4 20 - 22 22
9.
Генк
 0:0 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 13 3 2 8 14 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 9 3 1 26 - 14 30
2.
Андерлехт
 13 5 6 2 23 - 16 21
3.
Генк
 0:0 14 5 5 4 21 - 13 20
4.
Гент
 13 5 4 4 16 - 15 19
5.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
6.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
7.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
8.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (6)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Генк
4.86
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6.30
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1.96
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Спортинг Шарлеруа
Генк
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