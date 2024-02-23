Тур: 27. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0:1
Второй тайм: 75'
0'
44' Желтая карточкаYoussuf Sylla
45' Желтая карточкаАрокодаре Толуваласе
0:1
71' ГолСор Коллинс
Ход матча
44'
70'
71'
0:1
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
24
Ойен
Люка
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Генк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|4
|0.15
|Даббаг Одай
|4
|0.15
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.15
|Зоргане Адем
|2
|0.07
|Драгснес Ветле
|2
|0.07
|Бернье Антуан
|2
|0.07
|Youssuf Sylla
|2
|0.07
|Мбенза Исаак
|1
|0.04
|Хейманс Дан
|1
|0.04
|Андреу Стелиос
|1
|0.04
|Дари Ашраф
|1
|0.04
|Nikola Stulic
|1
|0.04
|Багер Йонас
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|8
|0.3
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.22
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.19
|Муньос Даниэль
|5
|0.19
|Сор Коллинс
|5
|0.19
|Зекири Анди
|5
|0.19
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.11
|Фадера Алию
|3
|0.11
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Ойен Люка
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Куэста Карлос
|1
|0.04
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|Галарса Матиас
|1
|0.04
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|7
|1
|Багер Йонас
|5
|0
|Хейманс Дан
|5
|0
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Рогель Жан
|5
|0
|Марк Дамьен
|3
|1
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Камара Этьен
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Петрис Жереми
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Баджи Юссуф
|1
|0
|Youssuf Sylla
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Баа Кристофер
|4
|2
|Куэста Карлос
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Галарса Матиас
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Уади Закария
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Зекири Анди
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Генк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
7
Спортинг Шарлеруа
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Генк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
20
2
Упущенные победы
0
27
Спортинг Шарлеруа
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Генк
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
26
4
Упущенные победы
8
34
Голы по времени матча
Забито
21
19
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 16
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
2
10%
6
32%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
10
48%
4
21%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
2
10%
5
33%
61-75
7
33%
5
33%
76-90
Забито
5
27
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 5
22 Не забивали 16
1
20%
2
7%
1-15
1
20%
5
19%
16-30
1
20%
3
11%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
1
20%
4
15%
61-75
1
20%
7
26%
76-90
Пропущено
20
14
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
5%
4
29%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
8
40%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
5
25%
3
21%
76-90
Забито
26
46
9 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
4
15%
3
7%
1-15
2
8%
7
15%
16-30
3
12%
9
20%
31-45
2
8%
8
17%
46-60
4
15%
8
17%
61-75
11
42%
11
24%
76-90
Пропущено
41
29
20 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
3
7%
6
21%
1-15
8
20%
1
3%
16-30
9
22%
5
17%
31-45
6
15%
2
7%
46-60
3
7%
7
24%
61-75
12
29%
29%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1
Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Генк
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
9 раз 35%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
1
9 раз 35%
3
7 раз 27%
0
4 раза 15%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
85
310
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
121
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
224
521
1313
323
1016
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|5
|2
|57 - 28
|62
|2.
|26
|15
|9
|2
|52 - 28
|54
|3.
|26
|12
|9
|5
|54 - 24
|45
|4.
|26
|12
|8
|6
|48 - 24
|44
|5.
|26
|11
|9
|6
|43 - 31
|42
|6.
|0:0
|27
|10
|11
|6
|48 - 27
|41
|7.
|26
|12
|4
|10
|36 - 31
|40
|8.
|26
|10
|6
|10
|30 - 30
|36
|9.
|26
|8
|10
|8
|32 - 41
|34
|10.
|26
|7
|8
|11
|40 - 48
|29
|11.
|26
|6
|10
|10
|24 - 36
|28
|12.
|0:0
|27
|6
|8
|13
|25 - 42
|26
|13.
|26
|6
|7
|13
|31 - 41
|25
|14.
|26
|5
|7
|14
|28 - 56
|22
|15.
|26
|6
|3
|17
|23 - 51
|21
|16.
|26
|4
|6
|16
|18 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|29 - 12
|33
|2.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|20 - 22
|22
|9.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|14.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|26 - 14
|30
|2.
|13
|5
|6
|2
|23 - 16
|21
|3.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|21 - 13
|20
|4.
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|7.
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|9.
|13
|2
|7
|4
|20 - 23
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|17 - 28
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|0:0
|13
|0
|4
|9
|5 - 20
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (6)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8