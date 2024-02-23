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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:1
Конец матча
Генк
0'
44' Желтая карточка
Youssuf Sylla
45' Желтая карточка
Арокодаре Толуваласе
0:1
71' Гол
Сор Коллинс
78' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
90' Желтая карточка
Эль-Ханнус Билаль
90'+7
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
4
Ван
Клеемпут
Жюль
98
Петрис
Жереми
26
Илаймахаритра
Марко
25
Марк
Дамьен
17
Бернье
Антуан
15
Драгснес
Ветле
9
Даббаг
Одай
80
Youssuf
Sylla
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
90
Баа
Кристофер
10
Эль-Ханнус
Билаль
24
Ойен
Люка
99
Арокодаре
Толуваласе
Спортинг Шарлеруа
3-5-2
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Генк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 4 0.15
Даббаг Одай 4 0.15
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.15
Зоргане Адем 2 0.07
Драгснес Ветле 2 0.07
Бернье Антуан 2 0.07
Youssuf Sylla 2 0.07
Мбенза Исаак 1 0.04
Хейманс Дан 1 0.04
Андреу Стелиос 1 0.04
Дари Ашраф 1 0.04
Nikola Stulic 1 0.04
Багер Йонас 0 0
Рогель Жан 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 8 0.3
Пейнтсил Джозеф 6 0.22
Сор Коллинс 6 0.22
Хейнен Бриан 5 (2) 0.19
Муньос Даниэль 5 0.19
Зекири Анди 5 0.19
Эль-Ханнус Билаль 3 0.11
Фадера Алию 3 0.11
Кайембе Йорис 1 0.04
Ойен Люка 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Куэста Карлос 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Галарса Матиас 1 0.04
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Эль-Уади Закария 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 8 1
Багер Йонас 5 0
Хейманс Дан 5 0
Андреу Стелиос 5 0
Рогель Жан 5 0
Марк Дамьен 3 1
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Камара Этьен 1 1
Зоргане Адем 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Коффи Херве 1 0
Петрис Жереми 1 0
Даббаг Одай 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Youssuf Sylla 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнтсил Джозеф 6 1
Баа Кристофер 4 2
Куэста Карлос 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Галарса Матиас 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Эль-Ханнус Билаль 4 0
Артеага Херардо 2 1
Кайембе Йорис 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Уади Закария 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Зекири Анди 2 0
Маккензи Марк 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Сор Коллинс 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
Ойен Люка 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Генк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
7
Спортинг Шарлеруа
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Генк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

0
27
Спортинг Шарлеруа
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Генк
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

26
4

Упущенные победы

8
34

Голы по времени матча

Забито

21
20
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
14 Не забивали 16
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
10
48%
4
20%
76-90

Пропущено

22
15
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
3
14%
5
33%
61-75
7
32%
5
33%
76-90

Забито

5
27
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 5
23 Не забивали 17
1
20%
2
7%
1-15
1
20%
5
19%
16-30
1
20%
3
11%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
1
20%
4
15%
61-75
1
20%
7
26%
76-90

Пропущено

20
14
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
5%
4
29%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
8
40%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
5
25%
3
21%
76-90

Забито

26
47
9 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 15
10 Не забивали 6
4
15%
3
6%
1-15
2
8%
7
15%
16-30
3
12%
9
19%
31-45
2
8%
8
17%
46-60
4
15%
9
19%
61-75
11
42%
11
23%
76-90

Пропущено

42
29
20 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
3
7%
6
21%
1-15
8
19%
1
3%
16-30
9
21%
5
17%
31-45
6
14%
2
7%
46-60
4
10%
7
24%
61-75
12
29%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1
Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Генк

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:1
4 раза 15%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
10 раз 37%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
1
10 раз 37%
3
7 раз 26%
0
4 раза 15%
2
3 раза 11%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
8
5
3
11
2.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
0.5
Больше Меньше
13
1
1
12
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
23
4
5
22
1.5
13
14
3
24
2.5
10
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 26 19 5 2 57 - 28 62
2.
Андерлехт
 26 15 9 2 52 - 28 54
3.
Брюгге
 26 12 9 5 54 - 24 45
4.
Антверпен
 26 12 8 6 48 - 24 44
5.
Генк
 27 11 10 6 49 - 27 43
6.
Гент
 26 11 9 6 43 - 31 42
7.
Серкль Брюгге
 26 12 4 10 36 - 31 40
8.
Мехелен
 26 10 6 10 30 - 30 36
9.
Сент-Трейден
 26 8 10 8 32 - 41 34
10.
Вестерло
 26 7 8 11 40 - 48 29
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 26 6 7 13 31 - 41 25
13.
Спортинг Шарлеруа
 27 6 7 14 25 - 43 25
14.
РВДМ 47
 26 5 7 14 28 - 56 22
15.
Эйпен
 26 6 3 17 23 - 51 21
16.
Кортрейк
 26 4 6 16 18 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Серкль Брюгге
 13 7 2 4 21 - 15 23
6.
Гент
 13 6 5 2 27 - 16 23
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
9.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
10.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 13 3 2 8 14 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 9 3 1 26 - 14 30
2.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
3.
Андерлехт
 13 5 6 2 23 - 16 21
4.
Гент
 13 5 4 4 16 - 15 19
5.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
6.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
7.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
8.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (6)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Арокодаре Толуваласе получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Юссуф Силла получил желтую карточку от судьи
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