Тур: 26. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Абиссо Росарио
0'
20' Желтая карточкаФройлер Ремо
1:0
27' ГолФаббьян Джованни
45' Желтая карточкаДуда Ондрей
2:0
65' ГолФройлер Ремо
Ход матча
20'
27'
45'
65'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
219 Количество передач 124
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
11
Ндой
Дан
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Одгор ЙенсПолузащитник
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Болонья
Верона
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Среднее время на гол
62
73
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.78
Среднее время на гол
90
115
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|9 (1)
|0.35
|Орсолини Риккардо
|9 (2)
|0.35
|Фергюсон Льюис
|5
|0.19
|Фаббьян Джованни
|4
|0.15
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.08
|Одгор Йенс
|2
|0.08
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.04
|Бёкема Сэм
|1
|0.04
|Салемакерс Алексис
|1
|0.04
|Эль-Аззузи Уссама
|1
|0.04
|Моро Никола
|1
|0.04
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.27
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.19
|Фолоруншо Майкл
|3
|0.12
|Анри Тома
|3
|0.12
|Дуда Ондрей
|1
|0.04
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.04
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.04
|Коппола Диего
|1
|0.04
|Нослин Тейяни
|1
|0.04
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фройлер Ремо
|6
|0
|Фергюсон Льюис
|6
|0
|Эбишер Мишель
|6
|0
|Пош Штефан
|6
|0
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Зиркзее Джошуа
|5
|0
|Калафьори Рикардо
|4
|0
|Кристиансен Виктор
|4
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|3
|0
|Фаббьян Джованни
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|8
|2
|Коппола Диего
|6
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Суслов Томаш
|5
|0
|Давидович Павел
|4
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Марко Барони
|4
|0
|Дойг Джош
|3
|0
|Хиен Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Сердар Суат
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Анри Тома
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кабаль Хуан
|1
|0
|Тчатчуа Джексон
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
8
Болонья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Верона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
11
12
Болонья
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (15)
28% (7)
12% (3)
Верона
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
22
9
7 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
4
18%
1
11%
46-60
2
9%
4
44%
61-75
9
41%
3
33%
76-90
Пропущено
9
18
7 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
2
22%
3
17%
1-15
4
44%
4
22%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Забито
14
14
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
14%
3
21%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
5
31%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
20%
1
6%
76-90
Забито
36
23
16 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
4
11%
3
13%
1-15
9
25%
0
0%
16-30
3
8%
4
17%
31-45
5
14%
5
22%
46-60
4
11%
5
22%
61-75
11
31%
6
26%
76-90
Пропущено
24
34
15 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
4
17%
4
12%
1-15
7
29%
29%
8
24%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
3
13%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2
Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1
Верона
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1
Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0
Результаты матчей
Болонья
Верона
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Болонья
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
85
57
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
76
48
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
169
1213
619
322
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|59 - 12
|63
|2.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|38 - 17
|54
|3.
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|49 - 31
|52
|4.
|1:0 Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 23
|48
|5.
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|47 - 23
|45
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|45 - 30
|41
|7.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|9.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|10.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 22
|36
|11.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|25 - 30
|33
|12.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|26 - 31
|30
|13.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|24 - 39
|24
|14.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|32 - 52
|23
|15.
|Заявка
|25
|3
|14
|8
|25 - 38
|23
|16.
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|19 - 38
|22
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|29 - 45
|20
|18.
|0:1 Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 35
|20
|19.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|23 - 46
|19
|20.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|20 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|11
|2
|1
|25 - 7
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|13.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|0:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|11.
|1:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 18
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|0:1 Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 19
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|13 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 2:0 Верона
Исход игры
Болонья
87.2% (116)
Ничья
8.3% (11)
Верона
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (55)
Меньше
54.17% (65)
Обе команды забьют
Да
51.67% (62)
Нет
48.33% (58)
Популярный счёт
2:1 Болонья
34.6% (46)
2:0 Болонья
21.8% (29)
1:0 Болонья
20.3% (27)
1:1 Ничья
6% (8)
3:1 Болонья
2.3% (3)
1:2 Верона
2.3% (3)
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