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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Болонья
2:0
Конец матча
Верона
0'
20' Желтая карточка
Фройлер Ремо
1:0
27' Гол
Фаббьян Джованни
45' Желтая карточка
Дуда Ондрей
2:0
65' Гол
Фройлер Ремо
69' Желтая карточка
Фергюсон Льюис
79' Желтая карточка
Хуан Кабаль
90'+4

Ход матча

20'
Фройлер Ремо
 
27'
Фаббьян Джованни
(Орсолини Риккардо)
1:0
45'
 
Дуда Ондрей
58'
 
Митрович Стефан
Свидерски Кароль
58'
 
Тчатчуа Джексон
Сентонз Фабьен
65'
Фройлер Ремо
(Фаббьян Джованни)
2:0
69'
Фергюсон Льюис
 
75'
Де Сильвестри Лоренцо
Пош Штефан
 
75'
Ликояннис Хараламбос
Орсолини Риккардо
 
79'
 
Хуан Кабаль
81'
Эбишер Мишель
Фаббьян Джованни
 
82'
Карлссон Йеспер
Ндой Дан
 
82'
Эль-Аззузи Уссама
Фройлер Ремо
 
82'
 
Силва Даниэл
Дуда Ондрей
82'
 
Анри Тома
Нослин Тейяни
87'
 
Лазович Дарко
Фолоруншо Майкл

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 434 Количество передач 327
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 133
Болонья 87.2% (116)
X 8.3% (11)
Верона 4.5% (6)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
15
Кристиансен
Виктор
80
Фаббьян
Джованни
8
Фройлер
Ремо
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
11
Ндой
Дан
9
Зиркзее
Джошуа
1
Монтипо
Лоренцо
18
Сентонз
Фабьен
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
17
Нослин
Тейяни
31
Суслов
Томаш
90
Фолоруншо
Майкл
11
Свидерски
Кароль
Болонья
4-2-3-1
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Верона

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:0
СA
0:0
СA
2:1
ТМК
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
К
4:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:4

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Среднее время на гол

62
73

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Среднее время на гол

90
115

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 9 (1) 0.35
Орсолини Риккардо 9 (2) 0.35
Фергюсон Льюис 5 0.19
Фаббьян Джованни 4 0.15
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.08
Одгор Йенс 2 0.08
Ликояннис Хараламбос 1 0.04
Бёкема Сэм 1 0.04
Салемакерс Алексис 1 0.04
Эль-Аззузи Уссама 1 0.04
Фройлер Ремо 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Кристиансен Виктор 0 0
Пош Штефан 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.27
Джурич Милан II 5 (1) 0.19
Фолоруншо Майкл 3 0.12
Анри Тома 3 0.12
Дуда Ондрей 1 0.04
Суслов Томаш 1 (1) 0.04
Лазович Дарко 1 0.04
Бонаццоли Федерико 1 0.04
Коппола Диего 1 0.04
Нослин Тейяни 1 0.04
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фергюсон Льюис 7 0
Фройлер Ремо 6 0
Эбишер Мишель 6 0
Пош Штефан 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Салемакерс Алексис 4 1
Зиркзее Джошуа 5 0
Калафьори Рикардо 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Фаббьян Джованни 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 8 2
Коппола Диего 6 0
Фараони Марко 5 0
Суслов Томаш 5 0
Давидович Павел 4 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Марко Барони 4 0
Дойг Джош 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сердар Суат 2 0
Кабаль Хуан 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Анри Тома 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0

Результаты матчей

Болонья
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
8
Болонья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Верона
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

11
12
Болонья
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (16)
27% (7)
12% (3)
Верона
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

24
9
8 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
1
4%
1
11%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
3
13%
4
44%
61-75
9
38%
3
33%
76-90

Пропущено

9
20
7 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
2
22%
3
15%
1-15
4
44%
5
25%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
5
25%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Забито

14
14
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
14%
3
21%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
5
31%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
20%
1
6%
76-90

Забито

38
23
17 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
4
11%
3
13%
1-15
10
26%
0
0%
16-30
3
8%
4
17%
31-45
5
13%
5
22%
46-60
5
13%
5
22%
61-75
11
29%
6
26%
76-90

Пропущено

24
36
15 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
4
17%
4
11%
1-15
7
29%
29%
9
25%
16-30
4
17%
4
11%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
2
8%
8
22%
61-75
3
13%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2
Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1
Верона
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1
Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0

Результаты матчей

Болонья
Верона

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Болонья
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
3
9
5
1.5
5
7
3
11
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
7
4
8
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
16
10
13
13
1.5
6
20
3
23
2.5
1
25
2
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 25 16 4 5 49 - 31 52
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Лацио
 Заявка 25 12 4 9 31 - 26 40
8.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 25 9 9 7 23 - 22 36
11.
Монца
 Заявка 25 8 9 8 25 - 30 33
12.
Дженоа
 Заявка 25 7 9 9 26 - 31 30
13.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 25 6 5 14 32 - 52 23
15.
Удинезе
 Заявка 25 3 14 8 25 - 38 23
16.
Эмполи
 Заявка 25 5 7 13 19 - 38 22
17.
Сассуоло
 Заявка 24 5 5 14 29 - 45 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 25 4 7 14 23 - 46 19
20.
Салернитана
 Заявка 25 2 7 16 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
13.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
5.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
6.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
7.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
8.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
9.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
14.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Болонья заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Болонья: 58%, Верона: 42%.
  • 94'
    Болонья пытается что-то создать.
  • 93'
    Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Даниэль Силва из команды Верона поставил подножку. Пострадал Эль-Аззузи Уссама
  • 93'
    Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 133
    Болонья 87.2% (116)
    X 8.3% (11)
    Верона 4.5% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 2:0 Верона

    Исход игры
    Болонья
    87.2% (116)
    Ничья
    8.3% (11)
    Верона
    4.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.83% (55)
    Меньше
    54.17% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    51.67% (62)
    Нет
    48.33% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    34.6% (46)
    2:0 Болонья
    21.8% (29)
    1:0 Болонья
    20.3% (27)
    1:1 Ничья
    6% (8)
    3:1 Болонья
    2.3% (3)
    1:2 Верона
    2.3% (3)
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