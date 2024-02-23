Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

54' Команда Болонья имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Ндой Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Хорошую попытку сделал Ндой Дан . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Дуда Ондрей получил желтую карточку от судьи

51' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

46' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Суслов Томаш из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Болонья

38' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Орсолини Риккардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Орсолини Риккардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Болонья

31' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

30' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Болонья будет все-таки засчитан.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Болонья

27' Орсолини Риккардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Ндой Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Ндой Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Болонья

21' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Фройлер Ремо получил желтую карточку от судьи

20' Зиркзее Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Дуда Ондрей бьет со штрафного в створ, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

15' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Болонья

13' Удар от ворот произведет Верона

13' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновится спорным мячом

11' Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр

5' Игра остановлена из-за технических проблем.

4' Суслов Томаш пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

2' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Верона начинает с центра поля