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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Лидс
0:1
Перерыв
Лестер
0'
0:1
15' Гол
Фас Ваут
19' Желтая карточка
Рикарду Перейра
45' Желтая карточка
Родон Джо

Ход матча

15'
0:1
Фас Ваут
(Дака Патсон)
19'
 
Рикарду Перейра
45'
Родон Джо
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 125
Лидс 39.2% (49)
X 42.4% (53)
Лестер 18.4% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Лестер
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
22
Грэй
Арчи
14
Родон
Джо
4
Ампаду
Этан
3
Фирпо
Жуниор
44
Груев
Илия
8
Камара
Глен
29
Ньонто
Вильфред
24
Рюттер
Жоржиньо
10
Саммервилл
Крисенсио
7
Пиру
Йоэл
30
Хермансен
Мадс
21
Рикарду
Перейра
II
3
Фас
Ваут
23
Вестергор
Янник
2
Джастин
Джеймс
8
Уинкс
Гарри
17
Чодури
Хамза
10
Мавидиди
Стефи
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
18
Фатаву
Абдул
20
Дака
Патсон
Лидс
4-2-3-1
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Лидс
Лестер

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

19 матчей

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

Ч
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:4
КЛ
3:1
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:2
КC
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
0.9

Среднее время на гол

101
100

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.56

Среднее время на гол

81
57

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

90
74

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 15 (2) 0.44
Пиру Йоэл 11 (2) 0.32
Джеймс Дэниэл 10 0.29
Рюттер Жоржиньо 6 0.18
Ньонто Вильфред 5 0.15
Бэмфорд Патрик 4 0.12
Стрёйк Паскаль 3 (1) 0.09
Эйлинг Люк 1 0.03
Байрам Сэм 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Синистерра Луис 1 0.03
Энтони Джейдон 1 0.03
Фирпо Жуниор 0 0
Камара Глен 0 0
Грэй Арчи 0 0
Ампаду Этан 0 0
Шеклтон Джейми 0 0
Груев Илия 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюсбери-Холл Кирнан 10 (1) 0.29
Мавидиди Стефи 10 (2) 0.29
Варди Джейми 10 (3) 0.29
Дака Патсон 7 (3) 0.21
Ихеаначо Келечи 5 (2) 0.15
Макатир Кейси 5 0.15
Фатаву Абдул 3 0.09
Рикарду Перейра II 3 0.09
Ндиди Уилфред 2 0.06
Джастин Джеймс 2 0.06
Кэннон Томас 2 0.06
Вестергор Янник 2 0.06
Уинкс Гарри 2 0.06
Фас Ваут 2 0.06
Казадеи Чезаре 2 0.06
Акгюн Юнус 1 0.03
Маркал-Мадивадуа Ванья 1 0.03
Прат Деннис 0 0
Дойл Каллум 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родон Джо 5 1
Ампаду Этан 6 0
Саммервилл Крисенсио 6 0
Рюттер Жоржиньо 5 0
Джеймс Дэниэл 4 0
Мелье Иллан 2 1
Эйлинг Люк 3 0
Груев Илия 3 0
Байрам Сэм 2 0
Фирпо Жуниор 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Грэй Арчи 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Камара Глен 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Пиру Йоэл 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Ньонто Вильфред 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 9 0
Рикарду Перейра II 8 0
Уинкс Гарри 8 0
Фатаву Абдул 5 1
Мавидиди Стефи 5 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 5 0
Варди Джейми 3 0
Фас Ваут 3 0
Джастин Джеймс 3 0
Ндиди Уилфред 2 0
Чодури Хамза 2 0
Макатир Кейси 2 0
Мареска Энцо 1 0
Коуди Конор 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Нельсон Бен 1 0
Дойл Каллум 1 0
Казадеи Чезаре 1 0
Кэннон Томас 1 0

Результаты матчей

Лидс
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Лестер
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

4
4
Лидс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Лестер
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
31% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

24
32
Лидс
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Лестер
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
18% (6)
48% (16)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

28
36

Голы по времени матча

Забито

34
36
20 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
18 Не забивали 18
7
21%
5
14%
1-15
4
12%
9
25%
16-30
9
26%
4
11%
31-45
6
18%
3
8%
46-60
5
15%
6
17%
61-75
3
9%
9
25%
76-90

Пропущено

12
14
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 11
3
25%
2
14%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
1
8%
6
43%
76-90

Забито

27
33
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
9
33%
4
12%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
2
7%
3
9%
31-45
3
11%
8
24%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
7
26%
11
33%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
43%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Забито

61
69
33 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 43
20 Забивали первыми 25
5 Не забивали 4
16
26%
9
13%
1-15
6
10%
10
14%
16-30
11
18%
7
10%
31-45
9
15%
11
16%
46-60
9
15%
12
17%
61-75
10
16%
20
29%
76-90

Пропущено

26
26
16 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 20
5
19%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
9
35%
4
15%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
5
19%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4
Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1 Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3 Лидс - Бирмингем 3:0 Вест Бромвич - Лидс 1:0 Престон Норт Энд - Лидс 2:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Лидс - Ковентри 1:1 Сандерленд - Лидс 1:0 Блэкберн - Лидс 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Лидс - Суонси 3:1 Ротерхэм - Лидс 1:1
Лестер
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2 Сток Сити - Лестер 0:5
Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Кардифф Сити - Лестер 0:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2 Лестер - Плимут 4:0 Вест Бромвич - Лестер 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Лестер - Уотфорд 2:0 Мидлсбро - Лестер 1:0

Результаты матчей

Лидс
Лестер

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 27%
3
8 раз 24%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
4 раза 12%
2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
3
6 раз 18%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лидс
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
2
11
5
1.5
11
6
7
9
2.5
6
11
2
14
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
1
7
10
1.5
11
5
5
12
2.5
5
11
2
15
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
30
3
18
15
1.5
22
11
12
21
2.5
11
22
4
29
3.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 1:0 Заявка 34 26 3 5 70 - 26 81
2.
Ипсвич
 Заявка 33 20 9 4 65 - 44 69
3.
Лидс
 0:1 Заявка 34 21 6 7 61 - 27 69
4.
Саутгемптон
 Заявка 33 20 7 6 64 - 40 67
5.
Вест Бромвич
 Заявка 33 16 7 10 48 - 31 55
6.
Халл Сити
 Заявка 33 16 6 11 49 - 42 54
7.
Престон Норт Энд
 3:0 Заявка 34 15 7 12 47 - 52 52
8.
Норвич
 Заявка 33 15 6 12 58 - 50 51
9.
Ковентри
 0:3 Заявка 34 13 12 9 51 - 40 51
10.
Сандерленд
 Заявка 33 14 5 14 45 - 37 47
11.
Мидлсбро
 Заявка 32 13 5 14 47 - 47 44
12.
Бристоль Сити
 Заявка 33 12 8 13 38 - 37 44
13.
Уотфорд
 Заявка 33 11 11 11 49 - 45 44
14.
Кардифф Сити
 Заявка 33 12 5 16 37 - 47 41
15.
Бирмингем
 Заявка 32 10 8 14 37 - 48 38
16.
Блэкберн
 Заявка 33 11 5 17 47 - 59 38
17.
Плимут
 Заявка 33 9 10 14 51 - 57 37
18.
Суонси
 Заявка 33 9 9 15 41 - 54 36
19.
Сток Сити
 Заявка 33 9 8 16 30 - 46 35
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 33 7 13 13 38 - 54 34
21.
Миллуолл
 Заявка 33 8 9 16 31 - 46 33
22.
КПР
 Заявка 33 8 8 17 30 - 44 32
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 33 8 5 20 26 - 52 29
24.
Ротерхэм
 Заявка 33 3 10 20 29 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 1:0 Заявка 17 13 1 3 34 - 11 40
2.
Лидс
 0:1 Заявка 17 12 4 1 35 - 12 40
3.
Ипсвич
 Заявка 16 11 4 1 41 - 26 37
4.
Вест Бромвич
 Заявка 17 11 3 3 27 - 13 36
5.
Саутгемптон
 Заявка 16 11 2 3 40 - 20 35
6.
Норвич
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
7.
Сандерленд
 Заявка 16 10 0 6 28 - 19 30
8.
Престон Норт Энд
 3:0 Заявка 17 9 3 5 27 - 29 30
9.
Ковентри
 0:3 Заявка 17 7 8 2 24 - 17 29
10.
Плимут
 Заявка 17 8 4 5 38 - 30 28
11.
Бирмингем
 Заявка 16 7 6 3 23 - 18 27
12.
Халл Сити
 Заявка 16 7 4 5 23 - 16 25
13.
Бристоль Сити
 Заявка 17 7 3 7 21 - 19 24
14.
Мидлсбро
 Заявка 16 6 3 7 17 - 18 21
15.
Кардифф Сити
 Заявка 16 6 3 7 18 - 20 21
16.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 17 5 6 6 21 - 23 21
17.
Блэкберн
 Заявка 16 6 2 8 23 - 27 20
18.
Уотфорд
 Заявка 16 5 5 6 26 - 21 20
19.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
20.
Сток Сити
 Заявка 17 5 4 8 12 - 21 19
21.
Суонси
 Заявка 17 4 5 8 18 - 25 17
22.
Миллуолл
 Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
23.
Ротерхэм
 Заявка 17 3 6 8 17 - 23 15
24.
КПР
 Заявка 16 3 5 8 17 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 1:0 Заявка 17 13 2 2 36 - 15 41
2.
Ипсвич
 Заявка 17 9 5 3 24 - 18 32
3.
Саутгемптон
 Заявка 17 9 5 3 24 - 20 32
4.
Лидс
 0:1 Заявка 17 9 2 6 26 - 15 29
5.
Халл Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 26 29
6.
Уотфорд
 Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
7.
Мидлсбро
 Заявка 16 7 2 7 30 - 29 23
8.
Ковентри
 0:3 Заявка 17 6 4 7 27 - 23 22
9.
Престон Норт Энд
 3:0 Заявка 17 6 4 7 20 - 23 22
10.
Бристоль Сити
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
11.
Кардифф Сити
 Заявка 17 6 2 9 19 - 27 20
12.
Вест Бромвич
 Заявка 16 5 4 7 21 - 18 19
13.
Суонси
 Заявка 16 5 4 7 23 - 29 19
14.
КПР
 Заявка 17 5 3 9 13 - 20 18
15.
Блэкберн
 Заявка 17 5 3 9 24 - 32 18
16.
Миллуолл
 Заявка 16 4 5 7 17 - 19 17
17.
Сандерленд
 Заявка 17 4 5 8 17 - 18 17
18.
Норвич
 Заявка 16 4 4 8 27 - 32 16
19.
Сток Сити
 Заявка 16 4 4 8 18 - 25 16
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 16 2 7 7 17 - 31 13
21.
Бирмингем
 Заявка 16 3 2 11 14 - 30 11
22.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 17 3 1 13 9 - 32 10
23.
Плимут
 Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
24.
Ротерхэм
 Заявка 16 0 4 12 12 - 41 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
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Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 18 (3)
Плимут Уиттакер Морган 17 (7)
Саутгемптон Армстронг Адам 16 (10)
Лидс Саммервилл Крисенсио 15 (8)
Сандерленд Кларк Джек 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 10
Ипсвич Морси Сэм 11
Сток Сити Пирсон Бен 11
Сандерленд Баллард Дэниэл 11
Шеффилд Уэнсдей Бэннан Барри 1 9
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Лидс" - "Лестер" - 0:1.
  • Желтая карточка
    45'
    Родон получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    45'
    Уинкс в центральном круге зацепил ногу Рюттера.
  • 45'
    "Лидс" покатал мяч у центрального круга.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Поусон в первом тайме.
  • 45'
    Родон с Груевым отобрали мяч на фланге у Дьюсбери-Холла.
  • 44'
    Ньонто справа сделал заброс в штрафную площадь на Рюттера, чей удар с разворота заблокировал Чодури.
  • 43'
    Пиру, Ньонто и Рюттер покомбинировали справа у угла штрафной площади, но выйти на ударную позицию так никому и не удалось.
  • 42'
    Саммервилл слева с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    41'
    Рюттер у чужой штрафной площади попал по голове упавшему на газон Джастину.
  • 40'
    "Лестер" всё более осторожно действует на чужой половине поля, и при этом гостям удаётся сдерживать соперников.
  • Угловой
    39'
    Груев от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • 38'
    Ньонто справа сделал пас в штрафную площадь на Грэя, чей прострел в центр заблокировал Джастин.
  • 36'
    Ампаду справа навесил к дальней штанге, где находились только соперники.
  • Фол, нарушение
    35'
    Саммервилл в чужой штрафной площади толкнул в спину Вестергора.
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    • Фол, нарушение
      34'
      Фас в центре поля попал по ногам Рюттера.
    • 33'
      Заброс Фаса налево вперёд на Мавидиди получился немного сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • 32'
      Джастин справа не позволил Рюттеру прорваться ив штрафную площадь гостей.
    • 30'
      "Лидс" контролирует мяч в центре поля, выискивая проблемные зоны в оборонительных построениях соперников.
    • 29'
      Уинкс слева заброс вперёд на Мавидили сделал слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      28'
      Ньонто на фланге ударил по ногам Дьюсбери-Холла.
    • 27'
      Заброс Камара вперёд по левому флангу прервал Рикарду.
    • 26'
      Фатаву справа покатил мяч к воротам, а Рикарду рывка вперёд не сделал, увлёкшись позиционной борьбой в штрафной площади.
    • 25'
      В высоком темпе прошла первая половина тайма. "Лестеру" удалось открыть счёт, но хозяева всё активнее накатывают на ворота соперников.
    • 24'
      Саммервилл слева прорвался к воротам,, где в подкате мяч смог чисто отобрать Вестергор.
    • 23'
      Мавидиди слева стал смещаться в центр и сделал перевод направо на Фатаву сильно. Абдул в штрафной площади остановить мяч не смог.
    • 22'
      Рюттер справа отправил к воротам Ньонто. Вильфред сместился в центр и пробил в Саммервилла.
    • 20'
      Дьюсбери-Холл слева слишком сильно прокинул мяч себе на ход и не удержался на ногах в борьбе с Ампаду.
    • Желтая карточка
      19'
      Рикарду в центральном круге опасно подкатился под Рюттера и получил жёлтую карточку.
    • 18'
      Пас Мавидиди слева в центр на ход Даке получился слишком сильным. Мяч достался Мелье.
    • 17'
      Ньонто справа навесил на Пиру, который головой пробил правее ворот.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ФАС!!! Дьюсбери-Холл от углового флага навесил к ближней штанге, где Дака исполнил скидку на дальнюю. Набежавший Фас вколотил мяч в сетку и открыл счёт в матче.
    • Опасный момент
      15'
      Мавидиди слева прошёл вперёд и выкатил мяч на Даку, который с двадцати метров пробил под перекладину. Мелье в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
    • 14'
      Ньонто ускорился справа и сделал пас к штрафной площади на Рюттера, который между тремя соперниками проскочить не смог.
    • 13'
      Джастин слева навесил на Рикарду, который головой пробил по воротам. Мелье оказался в нужном месте и мяч поймал.
    • 12'
      Рюттер в центре поля сделал неточный пас на Фирпо и притормозил быстро развивающуюся атаку хозяев.
    • 11'
      Первые минуты встречи проходили с небольшим преимуществом "Лидса", но постепенно гости подравнивают игру и уже сами чаще оказываются с мячом на чужой половине поля.
    • 10'
      Уинкс с двадцати шести метров низом пробил правее ворот.
    • 9'
      Дьюсбери-Холл со штрафного решил сделать заброс к правой штанге. Мяч вынесен на Фатаву, который с лёта с линии штрафной площади пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      8'
      Груев перед штрафной площадью в подкате сбил Дтьюсбери-Холла. Двадцать семь метров до ворот.
    • Фол, нарушение
      7'
      Рюттер в центре поля завалил на газон Джастина.
    • 6'
      Грэй справа через Ньонто сделал пас в центр на Пиру, который с двенадцати метров пробил выше ворот.
    • 5'
      Дьюсбери-Холл с двадцати четырёх метров низом пробил рядом с правой штангой.
    • Угловой
      4'
      Саммервилл от углового флага навесил к ближней штанге, откуда на вынос сыграл Вестергор.
    • 3'
      Рюттеру слева соперники не позволили прострелить к воротам. Заработан первый угловой удар а в матче.
    • 2'
      "Лидс" играет в белой форме, "Лестер" - в синей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Элланд Роуд"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тридцать четвёртого тура Английского чемпионшипа, в котором сыграют «Лидс» и «Лестер». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
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    Прогнозы 125
    Лидс 39.2% (49)
    X 42.4% (53)
    Лестер 18.4% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Лестер
    4.70
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    3.60
    Реклама, pari.ru
    3.55
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лидс 0:1 Лестер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лидс 0:1 Лестер

    Исход игры
    Лидс
    39.2% (49)
    Ничья
    42.4% (53)
    Лестер
    18.4% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.54% (53)
    Меньше
    55.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (99)
    Нет
    16.81% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.8% (46)
    2:1 Лидс
    23.2% (29)
    1:0 Лидс
    13.6% (17)
    1:2 Лестер
    12.8% (16)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:1 Лестер
    2.4% (3)
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    Лидс
    Лестер
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