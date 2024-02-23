Ньонто справа сделал заброс в штрафную площадь на Рюттера, чей удар с разворота заблокировал Чодури.

Родон с Груевым отобрали мяч на фланге у Дьюсбери-Холла.

Саммервилл в чужой штрафной площади толкнул в спину Вестергора.

Ампаду справа навесил к дальней штанге, где находились только соперники.

Ньонто справа сделал пас в штрафную площадь на Грэя, чей прострел в центр заблокировал Джастин.

Груев от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

"Лестер" всё более осторожно действует на чужой половине поля, и при этом гостям удаётся сдерживать соперников.

Рюттер у чужой штрафной площади попал по голове упавшему на газон Джастину.

Пиру, Ньонто и Рюттер покомбинировали справа у угла штрафной площади, но выйти на ударную позицию так никому и не удалось.

Саммервилл слева прорвался к воротам,, где в подкате мяч смог чисто отобрать Вестергор.

В высоком темпе прошла первая половина тайма. "Лестеру" удалось открыть счёт, но хозяева всё активнее накатывают на ворота соперников.

Фатаву справа покатил мяч к воротам, а Рикарду рывка вперёд не сделал, увлёкшись позиционной борьбой в штрафной площади.

Ньонто на фланге ударил по ногам Дьюсбери-Холла.

Уинкс слева заброс вперёд на Мавидили сделал слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

"Лидс" контролирует мяч в центре поля, выискивая проблемные зоны в оборонительных построениях соперников.

Заброс Фаса налево вперёд на Мавидиди получился немного сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.

Фас в центре поля попал по ногам Рюттера.

23' Мавидиди слева стал смещаться в центр и сделал перевод направо на Фатаву сильно. Абдул в штрафной площади остановить мяч не смог.

22' Рюттер справа отправил к воротам Ньонто. Вильфред сместился в центр и пробил в Саммервилла.

20' Дьюсбери-Холл слева слишком сильно прокинул мяч себе на ход и не удержался на ногах в борьбе с Ампаду.

19' Рикарду в центральном круге опасно подкатился под Рюттера и получил жёлтую карточку.

18' Пас Мавидиди слева в центр на ход Даке получился слишком сильным. Мяч достался Мелье.

17' Ньонто справа навесил на Пиру, который головой пробил правее ворот.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ФАС!!! Дьюсбери-Холл от углового флага навесил к ближней штанге, где Дака исполнил скидку на дальнюю. Набежавший Фас вколотил мяч в сетку и открыл счёт в матче.

15' Мавидиди слева прошёл вперёд и выкатил мяч на Даку, который с двадцати метров пробил под перекладину. Мелье в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.

14' Ньонто ускорился справа и сделал пас к штрафной площади на Рюттера, который между тремя соперниками проскочить не смог.

13' Джастин слева навесил на Рикарду, который головой пробил по воротам. Мелье оказался в нужном месте и мяч поймал.

12' Рюттер в центре поля сделал неточный пас на Фирпо и притормозил быстро развивающуюся атаку хозяев.

11' Первые минуты встречи проходили с небольшим преимуществом "Лидса", но постепенно гости подравнивают игру и уже сами чаще оказываются с мячом на чужой половине поля.

10' Уинкс с двадцати шести метров низом пробил правее ворот.

9' Дьюсбери-Холл со штрафного решил сделать заброс к правой штанге. Мяч вынесен на Фатаву, который с лёта с линии штрафной площади пробил выше ворот.

8' Груев перед штрафной площадью в подкате сбил Дтьюсбери-Холла. Двадцать семь метров до ворот.

7' Рюттер в центре поля завалил на газон Джастина.

6' Грэй справа через Ньонто сделал пас в центр на Пиру, который с двенадцати метров пробил выше ворот.

5' Дьюсбери-Холл с двадцати четырёх метров низом пробил рядом с правой штангой.

4' Саммервилл от углового флага навесил к ближней штанге, откуда на вынос сыграл Вестергор.

3' Рюттеру слева соперники не позволили прострелить к воротам. Заработан первый угловой удар а в матче.

2' "Лидс" играет в белой форме, "Лестер" - в синей.