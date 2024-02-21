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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Лидс
 
Позже
Лестер
Прогнозы 44
Лидс 40.9% (18)
X 34.1% (15)
Лестер 25% (11)
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Лестер

История личных встреч

Лидс
Лестер

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

19 матчей

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

Ч
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:4
КЛ
3:1
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:2
КC
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
0.9

Среднее время на гол

101
100

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.56

Среднее время на гол

81
57

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

90
74

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 15 (2) 0.45
Пиру Йоэл 11 (2) 0.33
Джеймс Дэниэл 10 0.3
Рюттер Жоржиньо 6 0.18
Ньонто Вильфред 5 0.15
Бэмфорд Патрик 4 0.12
Стрёйк Паскаль 3 (1) 0.09
Эйлинг Люк 1 0.03
Байрам Сэм 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Синистерра Луис 1 0.03
Энтони Джейдон 1 0.03
Фирпо Жуниор 0 0
Камара Глен 0 0
Грэй Арчи 0 0
Ампаду Этан 0 0
Шеклтон Джейми 0 0
Груев Илия 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюсбери-Холл Кирнан 10 (1) 0.3
Мавидиди Стефи 10 (2) 0.3
Варди Джейми 10 (3) 0.3
Дака Патсон 7 (3) 0.21
Ихеаначо Келечи 5 (2) 0.15
Макатир Кейси 5 0.15
Фатаву Абдул 3 0.09
Рикарду Перейра II 3 0.09
Ндиди Уилфред 2 0.06
Джастин Джеймс 2 0.06
Кэннон Томас 2 0.06
Вестергор Янник 2 0.06
Уинкс Гарри 2 0.06
Казадеи Чезаре 2 0.06
Акгюн Юнус 1 0.03
Фас Ваут 1 0.03
Маркал-Мадивадуа Ванья 1 0.03
Прат Деннис 0 0
Дойл Каллум 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родон Джо 5 1
Ампаду Этан 6 0
Саммервилл Крисенсио 6 0
Рюттер Жоржиньо 5 0
Джеймс Дэниэл 4 0
Мелье Иллан 2 1
Эйлинг Люк 3 0
Груев Илия 3 0
Байрам Сэм 2 0
Фирпо Жуниор 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Грэй Арчи 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Камара Глен 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Пиру Йоэл 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Ньонто Вильфред 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 9 0
Уинкс Гарри 8 0
Рикарду Перейра II 7 0
Фатаву Абдул 5 1
Мавидиди Стефи 5 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 5 0
Варди Джейми 3 0
Фас Ваут 3 0
Джастин Джеймс 3 0
Ндиди Уилфред 2 0
Чодури Хамза 2 0
Макатир Кейси 2 0
Мареска Энцо 1 0
Коуди Конор 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Нельсон Бен 1 0
Дойл Каллум 1 0
Казадеи Чезаре 1 0
Кэннон Томас 1 0

Результаты матчей

Лидс
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Лестер
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

4
4
Лидс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Лестер
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
31% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

24
32
Лидс
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Лестер
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
18% (6)
48% (16)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

28
36

Голы по времени матча

Забито

34
36
20 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
18 Не забивали 18
7
21%
5
14%
1-15
4
12%
9
25%
16-30
9
26%
4
11%
31-45
6
18%
3
8%
46-60
5
15%
6
17%
61-75
3
9%
9
25%
76-90

Пропущено

12
14
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 11
3
25%
2
14%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
1
8%
6
43%
76-90

Забито

27
33
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
9
33%
4
12%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
2
7%
3
9%
31-45
3
11%
8
24%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
7
26%
11
33%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
43%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Забито

61
69
33 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 43
20 Забивали первыми 25
5 Не забивали 4
16
26%
9
13%
1-15
6
10%
10
14%
16-30
11
18%
7
10%
31-45
9
15%
11
16%
46-60
9
15%
12
17%
61-75
10
16%
20
29%
76-90

Пропущено

26
26
16 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 20
5
19%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
9
35%
4
15%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
5
19%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4
Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1 Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3 Лидс - Бирмингем 3:0 Вест Бромвич - Лидс 1:0 Престон Норт Энд - Лидс 2:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Лидс - Ковентри 1:1 Сандерленд - Лидс 1:0 Блэкберн - Лидс 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Лидс - Суонси 3:1 Ротерхэм - Лидс 1:1
Лестер
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2 Сток Сити - Лестер 0:5
Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Кардифф Сити - Лестер 0:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2 Лестер - Плимут 4:0 Вест Бромвич - Лестер 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Лестер - Уотфорд 2:0 Мидлсбро - Лестер 1:0

Результаты матчей

Лидс
Лестер

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 27%
3
8 раз 24%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
4 раза 12%
2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
3
6 раз 18%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лидс
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
2
11
5
1.5
11
6
7
9
2.5
6
11
2
14
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
1
7
10
1.5
11
5
5
12
2.5
5
11
2
15
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
30
3
18
15
1.5
22
11
12
21
2.5
11
22
4
29
3.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 33 25 3 5 69 - 26 78
2.
Лидс
 Заявка 33 21 6 6 61 - 26 69
3.
Ипсвич
 Заявка 33 20 9 4 65 - 44 69
4.
Саутгемптон
 Заявка 33 20 7 6 64 - 40 67
5.
Вест Бромвич
 Заявка 33 16 7 10 48 - 31 55
6.
Халл Сити
 Заявка 33 16 6 11 49 - 42 54
7.
Норвич
 Заявка 33 15 6 12 58 - 50 51
8.
Ковентри
 Заявка 33 13 12 8 51 - 37 51
9.
Престон Норт Энд
 Заявка 33 14 7 12 44 - 52 49
10.
Сандерленд
 Заявка 33 14 5 14 45 - 37 47
11.
Мидлсбро
 Заявка 32 13 5 14 47 - 47 44
12.
Бристоль Сити
 Заявка 33 12 8 13 38 - 37 44
13.
Уотфорд
 Заявка 33 11 11 11 49 - 45 44
14.
Кардифф Сити
 Заявка 33 12 5 16 37 - 47 41
15.
Бирмингем
 Заявка 32 10 8 14 37 - 48 38
16.
Блэкберн
 Заявка 33 11 5 17 47 - 59 38
17.
Плимут
 Заявка 33 9 10 14 51 - 57 37
18.
Суонси
 Заявка 33 9 9 15 41 - 54 36
19.
Сток Сити
 Заявка 33 9 8 16 30 - 46 35
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 33 7 13 13 38 - 54 34
21.
Миллуолл
 Заявка 33 8 9 16 31 - 46 33
22.
КПР
 Заявка 33 8 8 17 30 - 44 32
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 33 8 5 20 26 - 52 29
24.
Ротерхэм
 Заявка 33 3 10 20 29 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 16 12 4 0 35 - 11 40
2.
Лестер
 Заявка 17 13 1 3 34 - 11 40
3.
Ипсвич
 Заявка 16 11 4 1 41 - 26 37
4.
Вест Бромвич
 Заявка 17 11 3 3 27 - 13 36
5.
Саутгемптон
 Заявка 16 11 2 3 40 - 20 35
6.
Норвич
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
7.
Сандерленд
 Заявка 16 10 0 6 28 - 19 30
8.
Престон Норт Энд
 Заявка 17 9 3 5 27 - 29 30
9.
Ковентри
 Заявка 16 7 8 1 24 - 14 29
10.
Плимут
 Заявка 17 8 4 5 38 - 30 28
11.
Бирмингем
 Заявка 16 7 6 3 23 - 18 27
12.
Халл Сити
 Заявка 16 7 4 5 23 - 16 25
13.
Бристоль Сити
 Заявка 17 7 3 7 21 - 19 24
14.
Мидлсбро
 Заявка 16 6 3 7 17 - 18 21
15.
Кардифф Сити
 Заявка 16 6 3 7 18 - 20 21
16.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 17 5 6 6 21 - 23 21
17.
Блэкберн
 Заявка 16 6 2 8 23 - 27 20
18.
Уотфорд
 Заявка 16 5 5 6 26 - 21 20
19.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
20.
Сток Сити
 Заявка 17 5 4 8 12 - 21 19
21.
Суонси
 Заявка 17 4 5 8 18 - 25 17
22.
Миллуолл
 Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
23.
Ротерхэм
 Заявка 17 3 6 8 17 - 23 15
24.
КПР
 Заявка 16 3 5 8 17 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 16 12 2 2 35 - 15 38
2.
Ипсвич
 Заявка 17 9 5 3 24 - 18 32
3.
Саутгемптон
 Заявка 17 9 5 3 24 - 20 32
4.
Лидс
 Заявка 17 9 2 6 26 - 15 29
5.
Халл Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 26 29
6.
Уотфорд
 Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
7.
Мидлсбро
 Заявка 16 7 2 7 30 - 29 23
8.
Ковентри
 Заявка 17 6 4 7 27 - 23 22
9.
Бристоль Сити
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
10.
Кардифф Сити
 Заявка 17 6 2 9 19 - 27 20
11.
Вест Бромвич
 Заявка 16 5 4 7 21 - 18 19
12.
Суонси
 Заявка 16 5 4 7 23 - 29 19
13.
Престон Норт Энд
 Заявка 16 5 4 7 17 - 23 19
14.
КПР
 Заявка 17 5 3 9 13 - 20 18
15.
Блэкберн
 Заявка 17 5 3 9 24 - 32 18
16.
Миллуолл
 Заявка 16 4 5 7 17 - 19 17
17.
Сандерленд
 Заявка 17 4 5 8 17 - 18 17
18.
Норвич
 Заявка 16 4 4 8 27 - 32 16
19.
Сток Сити
 Заявка 16 4 4 8 18 - 25 16
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 16 2 7 7 17 - 31 13
21.
Бирмингем
 Заявка 16 3 2 11 14 - 30 11
22.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 17 3 1 13 9 - 32 10
23.
Плимут
 Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
24.
Ротерхэм
 Заявка 16 0 4 12 12 - 41 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 18 (3)
Плимут Уиттакер Морган 17 (7)
Саутгемптон Армстронг Адам 16 (10)
Лидс Саммервилл Крисенсио 15 (8)
Сандерленд Кларк Джек 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 10
Ипсвич Морси Сэм 11
Сток Сити Пирсон Бен 11
Сандерленд Баллард Дэниэл 11
Шеффилд Уэнсдей Бэннан Барри 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.



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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Лидс 40.9% (18)
    X 34.1% (15)
    Лестер 25% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Лестер
    1.98
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    3.70
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    3.75
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    Прогнозы на матч Лидс - Лестер

    Исход игры
    Лидс
    40% (18)
    Ничья
    33.3% (15)
    Лестер
    26.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.9% (13)
    2:1 Лидс
    28.9% (13)
    1:2 Лестер
    20% (9)
    1:0 Лидс
    11.1% (5)
    0:1 Лестер
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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