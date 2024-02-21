Тур: 34. Стадион: Элланд Роуд.
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Мареска Энцо
История личных встреч
Лидс
Лестер
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
19 матчей
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.89
0.9
Среднее время на гол
101
100
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.1
1.56
Среднее время на гол
81
57
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1
1.21
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
90
74
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саммервилл Крисенсио
|15 (2)
|0.45
|Пиру Йоэл
|11 (2)
|0.33
|Джеймс Дэниэл
|10
|0.3
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0.18
|Ньонто Вильфред
|5
|0.15
|Бэмфорд Патрик
|4
|0.12
|Стрёйк Паскаль
|3 (1)
|0.09
|Эйлинг Люк
|1
|0.03
|Байрам Сэм
|1
|0.03
|Купер Лиам
|1
|0.03
|Синистерра Луис
|1
|0.03
|Энтони Джейдон
|1
|0.03
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Грэй Арчи
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Шеклтон Джейми
|0
|0
|Груев Илия
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|10 (1)
|0.3
|Мавидиди Стефи
|10 (2)
|0.3
|Варди Джейми
|10 (3)
|0.3
|Дака Патсон
|7 (3)
|0.21
|Ихеаначо Келечи
|5 (2)
|0.15
|Макатир Кейси
|5
|0.15
|Фатаву Абдул
|3
|0.09
|Рикарду Перейра II
|3
|0.09
|Ндиди Уилфред
|2
|0.06
|Джастин Джеймс
|2
|0.06
|Кэннон Томас
|2
|0.06
|Вестергор Янник
|2
|0.06
|Уинкс Гарри
|2
|0.06
|Казадеи Чезаре
|2
|0.06
|Акгюн Юнус
|1
|0.03
|Фас Ваут
|1
|0.03
|Маркал-Мадивадуа Ванья
|1
|0.03
|Прат Деннис
|0
|0
|Дойл Каллум
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родон Джо
|5
|1
|Ампаду Этан
|6
|0
|Саммервилл Крисенсио
|6
|0
|Рюттер Жоржиньо
|5
|0
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|Мелье Иллан
|2
|1
|Эйлинг Люк
|3
|0
|Груев Илия
|3
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Фирпо Жуниор
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Грэй Арчи
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Камара Глен
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Пиру Йоэл
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергор Янник
|9
|0
|Уинкс Гарри
|8
|0
|Рикарду Перейра II
|7
|0
|Фатаву Абдул
|5
|1
|Мавидиди Стефи
|5
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|5
|0
|Варди Джейми
|3
|0
|Фас Ваут
|3
|0
|Джастин Джеймс
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|Чодури Хамза
|2
|0
|Макатир Кейси
|2
|0
|Мареска Энцо
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Нельсон Бен
|1
|0
|Дойл Каллум
|1
|0
|Казадеи Чезаре
|1
|0
|Кэннон Томас
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Лестер
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
4
4
Лидс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Лестер
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
31% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
24
32
Лидс
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Лестер
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
18% (6)
48% (16)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
28
36
Голы по времени матча
Забито
34
36
20 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
18 Не забивали 18
7
21%
5
14%
1-15
4
12%
9
25%
16-30
9
26%
4
11%
31-45
6
18%
3
8%
46-60
5
15%
6
17%
61-75
3
9%
9
25%
76-90
Пропущено
12
14
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 11
3
25%
2
14%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
1
8%
6
43%
76-90
Забито
27
33
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
9
33%
4
12%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
2
7%
3
9%
31-45
3
11%
8
24%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
7
26%
11
33%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
43%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Забито
61
69
33 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 43
20 Забивали первыми 25
5 Не забивали 4
16
26%
9
13%
1-15
6
10%
10
14%
16-30
11
18%
7
10%
31-45
9
15%
11
16%
46-60
9
15%
12
17%
61-75
10
16%
20
29%
76-90
Пропущено
26
26
16 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 20
5
19%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
9
35%
4
15%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
5
19%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4
Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1 Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3 Лидс - Бирмингем 3:0 Вест Бромвич - Лидс 1:0 Престон Норт Энд - Лидс 2:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Лидс - Ковентри 1:1 Сандерленд - Лидс 1:0 Блэкберн - Лидс 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Лидс - Суонси 3:1 Ротерхэм - Лидс 1:1
Лестер
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2 Сток Сити - Лестер 0:5
Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Кардифф Сити - Лестер 0:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2 Лестер - Плимут 4:0 Вест Бромвич - Лестер 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Лестер - Уотфорд 2:0 Мидлсбро - Лестер 1:0
Результаты матчей
Лидс
Лестер
Точный счет
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 27%
3
8 раз 24%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
4 раза 12%
2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
3
6 раз 18%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лидс
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
152
115
116
79
611
214
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
151
710
115
512
511
215
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
303
1815
2211
1221
1122
429
528
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|25
|3
|5
|69 - 26
|78
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|61 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|65 - 44
|69
|4.
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|64 - 40
|67
|5.
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|48 - 31
|55
|6.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|49 - 42
|54
|7.
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|58 - 50
|51
|8.
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|51 - 37
|51
|9.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|44 - 52
|49
|10.
|Заявка
|33
|14
|5
|14
|45 - 37
|47
|11.
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|47 - 47
|44
|12.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|38 - 37
|44
|13.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|49 - 45
|44
|14.
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|37 - 47
|41
|15.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|37 - 48
|38
|16.
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|47 - 59
|38
|17.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|51 - 57
|37
|18.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|41 - 54
|36
|19.
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 46
|35
|20.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|38 - 54
|34
|21.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 46
|33
|22.
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|30 - 44
|32
|23.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|26 - 52
|29
|24.
|Заявка
|33
|3
|10
|20
|29 - 64
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|35 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|34 - 11
|40
|3.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|41 - 26
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 13
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 20
|35
|6.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|7.
|Заявка
|16
|10
|0
|6
|28 - 19
|30
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 29
|30
|9.
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|24 - 14
|29
|10.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|38 - 30
|28
|11.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 18
|27
|12.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|21 - 19
|24
|14.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 18
|21
|15.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 20
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 23
|21
|17.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|23 - 27
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 21
|20
|19.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|20.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|12 - 21
|19
|21.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|22.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 27
|16
|23.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 23
|15
|24.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 15
|38
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|24 - 18
|32
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|24 - 20
|32
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 15
|29
|5.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 26
|29
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 24
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 29
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 23
|22
|9.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|10.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 27
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 29
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 20
|18
|15.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|24 - 32
|18
|16.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 19
|17
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|27 - 32
|16
|19.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 25
|16
|20.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|17 - 31
|13
|21.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 30
|11
|22.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|9 - 32
|10
|23.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|13 - 27
|9
|24.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 41
|4
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет в Первую лигу
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|18 (3)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|17 (7)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|16 (10)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|15 (8)
|Сандерленд
|Кларк Джек
|15 (4)
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 10
|Ипсвич
|Морси Сэм
|11
|Сток Сити
|Пирсон Бен
|11
|Сандерленд
|Баллард Дэниэл
|11
|Шеффилд Уэнсдей
|Бэннан Барри
|1 9
Прогнозы на матч Лидс - Лестер
Исход игры
Лидс
40% (18)
Ничья
33.3% (15)
Лестер
26.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (25)
Меньше
44.44% (20)
Обе команды забьют
Да
84.44% (38)
Нет
15.56% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (13)
2:1 Лидс
28.9% (13)
1:2 Лестер
20% (9)
1:0 Лидс
11.1% (5)
0:1 Лестер
4.4% (2)
2:2 Ничья
4.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!