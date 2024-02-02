Тур: 26. Стадион: Стэмфорд Бридж.
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
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Главный тренер: Постекоглу Анге
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История личных встреч
Челси
Тоттенхэм
28 матчей
75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
32.1%
21 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
17.9%
17.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед
44 матча
47.7%
27.3%
25%
21 победа 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
47.7%
34.1%
18.2%
21 победа 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
40.9%
31.8%
27.3%
18 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
1.95
1.64
Среднее время на гол
46
55
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.41
0.91
Среднее время на гол
63
99
Всего голов
74
56
Голов в среднем за матч
1.68
1.27
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
53
70
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|10 (5)
|0.4
|Джексон Николас
|7
|0.28
|Стерлинг Рахим
|6
|0.24
|Мудрик Михаил
|3
|0.12
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.12
|Галлахер Конор
|2
|0.08
|Силва Тьяго
|2
|0.08
|Нкунку Кристофер
|2
|0.08
|Мадуэке Нони
|2 (1)
|0.08
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.04
|Колвилл Леви
|1
|0.04
|Дисаси Аксель
|1
|0.04
|Броя Армандо
|1
|0.04
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|12 (1)
|0.48
|Ришарлисон
|10
|0.4
|Кулушевски Деян
|6
|0.24
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.12
|Джонсон Бреннан
|3
|0.12
|Сарр Пап Матар
|3
|0.12
|Ромеро Кристиан
|3
|0.12
|Удоги Дестини
|2
|0.08
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.08
|Дэвис Бен
|1
|0.04
|Бентанкур Родриго
|1
|0.04
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.04
|Ван де Вен Микки
|1
|0.04
|Велиз Алехо
|1
|0.04
|Порро Педро
|0
|0
|Вернер Тимо
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|9
|0
|Кайседо Мойсес
|8
|0
|Палмер Коул
|7
|0
|Галлахер Конор
|5
|1
|Гюсто Мало
|5
|1
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Фернандес Энцо
|6
|0
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
|Петрович Джордже
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Кулушевски Деян
|6
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Сарр Пап Матар
|5
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Челси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Тоттенхэм
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
10
16
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Тоттенхэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
16
20
Челси
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Тоттенхэм
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
26
36
Голы по времени матча
Забито
21
27
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
10%
5
19%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
4
19%
5
19%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
5
24%
6
22%
61-75
3
14%
3
11%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
6
35%
6
32%
76-90
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
5%
4
17%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
2
10%
7
29%
29%
46-60
5
24%
2
8%
61-75
5
24%
5
21%
76-90
Пропущено
24
20
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
3
13%
6
30%
61-75
8
33%
7
35%
76-90
Забито
42
51
20 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 17
5 Не забивали 0
3
7%
9
18%
1-15
9
21%
7
14%
16-30
8
19%
8
16%
31-45
4
10%
11
22%
46-60
10
24%
8
16%
61-75
8
19%
8
16%
76-90
Пропущено
41
39
15 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 21
4
10%
4
10%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
7
17%
3
8%
46-60
5
12%
8
21%
61-75
14
34%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4
Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1
Результаты матчей
Челси
Тоттенхэм
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:2
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
2
14 раз 56%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Челси
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
94
39
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
58
102
49
210
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1213
196
718
520
322
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|59 - 24
|57
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|58 - 26
|56
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|4.
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 33
|49
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|35 - 34
|44
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|48 - 40
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|10.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|34 - 41
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|35 - 44
|25
|15.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|28 - 44
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|32 - 44
|24
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|35 - 48
|20
|18.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|27 - 33
|20
|19.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|20.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|22 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|13 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм
Исход игры
Челси
50% (1)
Ничья
0% (0)
Тоттенхэм
50% (1)
Тотал 2.5
Больше
100% (1)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (1)
Нет
0% (0)
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