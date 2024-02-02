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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Челси
 
Отложен
Тоттенхэм
Прогнозы 2
Челси 50% (1)
X 0% (0)
Тоттенхэм 50% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Челси
Тоттенхэм

История личных встреч

Челси
Тоттенхэм

28 матчей

75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
32.1%
21 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
17.9%
17.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед

44 матча

47.7%
27.3%
25%
21 победа 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

47.7%
34.1%
18.2%
21 победа 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.9%
31.8%
27.3%
18 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:3
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
К
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
5:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
К
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.95
1.64

Среднее время на гол

46
55

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.41
0.91

Среднее время на гол

63
99

Всего голов

74
56

Голов в среднем за матч

1.68
1.27

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

53
70

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 10 (5) 0.4
Джексон Николас 7 0.28
Стерлинг Рахим 6 0.24
Мудрик Михаил 3 0.12
Фернандес Энцо 3 (1) 0.12
Галлахер Конор 2 0.08
Силва Тьяго 2 0.08
Нкунку Кристофер 2 0.08
Мадуэке Нони 2 (1) 0.08
Чуквуэмека Карни 1 0.04
Колвилл Леви 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Броя Армандо 1 0.04
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 12 (1) 0.48
Ришарлисон 10 0.4
Кулушевски Деян 6 0.24
Мэддисон Джеймс 3 0.12
Джонсон Бреннан 3 0.12
Сарр Пап Матар 3 0.12
Ромеро Кристиан 3 0.12
Удоги Дестини 2 0.08
Ло Чельсо Джовани 2 0.08
Дэвис Бен 1 0.04
Бентанкур Родриго 1 0.04
Эмерсон Жуниор 1 0.04
Ван де Вен Микки 1 0.04
Велиз Алехо 1 0.04
Порро Педро 0 0
Вернер Тимо 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 9 0
Кайседо Мойсес 8 0
Палмер Коул 7 0
Галлахер Конор 5 1
Гюсто Мало 5 1
Дисаси Аксель 6 0
Фернандес Энцо 6 0
Стерлинг Рахим 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Чилуэлл Бен 5 0
Силва Тьяго 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Петрович Джордже 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Кулушевски Деян 6 0
Ромеро Кристиан 4 1
Сарр Пап Матар 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Манор Соломон 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0

Результаты матчей

Челси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Тоттенхэм
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

10
16
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Тоттенхэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

16
20
Челси
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Тоттенхэм
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

26
36

Голы по времени матча

Забито

21
27
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
10%
5
19%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
4
19%
5
19%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
5
24%
6
22%
61-75
3
14%
3
11%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
6
35%
6
32%
76-90

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
5%
4
17%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
2
10%
7
29%
29%
46-60
5
24%
2
8%
61-75
5
24%
5
21%
76-90

Пропущено

24
20
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
3
13%
6
30%
61-75
8
33%
7
35%
76-90

Забито

42
51
20 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 17
5 Не забивали 0
3
7%
9
18%
1-15
9
21%
7
14%
16-30
8
19%
8
16%
31-45
4
10%
11
22%
46-60
10
24%
8
16%
61-75
8
19%
8
16%
76-90

Пропущено

41
39
15 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 21
4
10%
4
10%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
7
17%
3
8%
46-60
5
12%
8
21%
61-75
14
34%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4
Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1

Результаты матчей

Челси
Тоттенхэм

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:2
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
2
14 раз 56%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Челси
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
9
4
3
9
2.5
3
10
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
10
2
4
9
2.5
2
10
2
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
12
13
1.5
19
6
7
18
2.5
5
20
3
22
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 25 17 6 2 59 - 24 57
2.
Манчестер Сити
 Заявка 25 17 5 3 58 - 26 56
3.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
4.
Астон Вилла
 Заявка 25 15 4 6 52 - 33 49
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 25 14 2 9 35 - 34 44
7.
Брайтон
 Заявка 25 10 8 7 48 - 40 38
8.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
9.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 25 8 5 12 34 - 41 29
13.
Борнмут
 Заявка 24 7 7 10 34 - 47 28
14.
Брентфорд
 Заявка 25 7 4 14 35 - 44 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 25 6 7 12 28 - 44 25
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 25 6 6 13 32 - 44 24
17.
Лутон Таун
 Заявка 24 5 5 14 35 - 48 20
18.
Эвертон
 Заявка 25 8 6 11 27 - 33 20
19.
Бёрнли
 Заявка 25 3 4 18 25 - 55 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 25 3 4 18 22 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
3.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
15.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
16.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 12 3 1 8 13 - 17 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 13 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 2
Челси 50% (1)
X 0% (0)
Тоттенхэм 50% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм

Исход игры
Челси
50% (1)
Ничья
0% (0)
Тоттенхэм
50% (1)
Тотал 2.5
Больше
100% (1)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (1)
Нет
0% (0)
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