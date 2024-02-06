1:0
Первый тайм: 24'
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
22
Руфс
Робин
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
21
Марсман
Ник
22
Че
Джастин
25
Влак
Яри
14
Кудосу
Хенри
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
-
19 Со СиллаЗащитник
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
-
22 Че ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Влак ЯриПолузащитник
-
14 Кудосу ХенриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Кореманс ТимВратарь
- Защитник
-
30 Схалк АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Абсалем АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Joel Ideho
-
Главный тренер: Калезич Дарье
История личных встреч
НЕК Неймеген
АДО Ден Хааг
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.78
0.63
Среднее время на гол
50
144
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
32
11
Голов в среднем за матч
1.88
0.65
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
139
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Роберто
|4
|1
|Огава Коки
|3
|0.75
|Маттссон Магнус
|2
|0.5
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.25
|Худемакерс Меес
|1
|0.25
|Ван Рой Барт
|1
|0.25
|Тавшан Элаис
|1
|0.25
|Пропер Дирк
|1
|0.25
|Чери Тьяронн
|0
|0
|Хансен Сонтье
|0
|0
АДО Ден Хааг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван дер Санде Йорт
|2
|0.5
|Joel Ideho
|1
|0.25
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.25
|Верман Хенк
|1
|0.25
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
АДО Ден Хааг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gennaro Nigro
|0
|1
Результаты матчей
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АДО Ден Хааг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АДО Ден Хааг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АДО Ден Хааг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
67%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
5
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
21%
1
20%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
3
60%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1
Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0
АДО Ден Хааг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Осс - АДО Ден Хааг 1:3 АДО Ден Хааг - Эммен 3:0 ВВВ-Венло - АДО Ден Хааг 2:1 Эксельсиор Масслёйс - АДО Ден Хааг 1:2
АДО Ден Хааг - Де Графсхап 5:3 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Йонг АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 3:1 АДО Ден Хааг - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - АДО Ден Хааг 3:2 АДО Ден Хааг - Утрехт-2 6:0 Дордрехт - АДО Ден Хааг 2:2 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Камбюр 1:2 ПСВ-2 - АДО Ден Хааг 1:2 Ноордвейк - АДО Ден Хааг 0:1 АДО Ден Хааг - ВВВ-Венло 2:2 Аякс-2 - АДО Ден Хааг 0:0 Эммен - АДО Ден Хааг 2:3
Результаты матчей
НЕК Неймеген
АДО Ден Хааг
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:6
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:6
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
АДО Ден Хааг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
1/16 финала
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
- 0:1 РКВ-ЭКС
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
- 2:0 АДО-СПА
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Алмере Сити
|Хансен Корнелиус
|5
|НЕК Неймеген
|Гонсалес Роберто
|4
|Херенвен
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|Фортуна Ситтард
|Сирхейс Кай
|3
|НЕК Неймеген
|Огава Коки
|3
|ТЕК
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|Алмере Сити
|Пенья Альваро
|1
|АДО Ден Хааг
|Gennaro Nigro
|1
|УНА
|Jeroen van Schoonhoven
|1
|Конинклейке
|Xander van den Berg
|1