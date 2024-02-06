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  4. Кубок 2023-2024
НЕК Неймеген
1:0
Первый тайм: 24'
АДО Ден Хааг
0'
1:0
2' Гол
Огава Коки

Ход матча

2'
Огава Коки
(Чери Тьяронн)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
АДО Ден Хааг
1.72
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5.00
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9.50
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Все Коэффициенты
22
Руфс
Робин
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
6
Худемакерс
Меес
10
Хансен
Сонтье
9
Чери
Тьяронн
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
21
Марсман
Ник
22
Че
Джастин
2
Tyrese
Asante
4
Вам
Маттео
5
Ван
Хинтум
Барт
6
Сюрмели
Кюршад
25
Влак
Яри
14
Кудосу
Хенри
10
Ван
дер
Санде
Йорт
7
Ван
Мигем
Дарил
9
Верман
Хенк
НЕК Неймеген
4-2-3-1
АДО Ден Хааг
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
АДО Ден Хааг

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
Э
3:0
К
1:1
Э
1:0
Э
4:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
5:1
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.78
0.63

Среднее время на гол

50
144

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

32
11

Голов в среднем за матч

1.88
0.65

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
139

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 4 1
Огава Коки 3 0.75
Маттссон Магнус 2 0.5
Ван Вермескеркен Саи 1 0.25
Худемакерс Меес 1 0.25
Ван Рой Барт 1 0.25
Тавшан Элаис 1 0.25
Пропер Дирк 1 0.25
Чери Тьяронн 0 0
Хансен Сонтье 0 0
АДО Ден Хааг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Санде Йорт 2 0.5
Joel Ideho 1 0.25
Ван Мигем Дарил 1 0.25
Верман Хенк 1 0.25

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
АДО Ден Хааг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gennaro Nigro 0 1

Результаты матчей

НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АДО Ден Хааг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АДО Ден Хааг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АДО Ден Хааг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
5
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
21%
1
20%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
3
60%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1
Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0
АДО Ден Хааг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Осс - АДО Ден Хааг 1:3 АДО Ден Хааг - Эммен 3:0 ВВВ-Венло - АДО Ден Хааг 2:1 Эксельсиор Масслёйс - АДО Ден Хааг 1:2
АДО Ден Хааг - Де Графсхап 5:3 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Йонг АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 3:1 АДО Ден Хааг - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - АДО Ден Хааг 3:2 АДО Ден Хааг - Утрехт-2 6:0 Дордрехт - АДО Ден Хааг 2:2 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Камбюр 1:2 ПСВ-2 - АДО Ден Хааг 1:2 Ноордвейк - АДО Ден Хааг 0:1 АДО Ден Хааг - ВВВ-Венло 2:2 Аякс-2 - АДО Ден Хааг 0:0 Эммен - АДО Ден Хааг 2:3

Результаты матчей

НЕК Неймеген
АДО Ден Хааг

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:6
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:6
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
АДО Ден Хааг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
2
1
4.5
1
2
5.5
1/16 финала
1 ГВВВ Венендал
6 НЕК Неймеген
7 Гоу Эхед Иглс
1 Де Трефферс
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
3 УСВ Геркулес
2 Аякс
0 Дордрехт
3 Камбюр
1 Витесс
0 Херенвен
0 РКАВ Волендам
1 Амстердамсхе
2 Фейеноорд
1 Утрехт
3 ПСВ
1 Твенте
2 Харденберг
3 АЗ Алкмаар
2 Квик Бойс
0 Де Графсхап
2 Спакенбург
3 Эксельсиор
1 Виллем II
3 Гронинген
1 Катвийк
2 Алмере Сити
0 Эйндховен
2 Фортуна Ситтард
1/8 финала
2 НЕК Неймеген
1 Гоу Эхед Иглс
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
3 УСВ Геркулес
4 Камбюр
1 Витесс
0 Амстердамсхе
1 Фейеноорд
0 ПСВ
7 АЗ Алкмаар
5 Квик Бойс
0 Эксельсиор
2 Гронинген
1 Алмере Сити
2 Фортуна Ситтард
1/4 финала
НЕК Неймеген
АДО Ден Хааг
Камбюр
Витесс
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Гронинген
Фортуна Ситтард
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Алмере Сити Хансен Корнелиус 5
НЕК Неймеген Гонсалес Роберто 4
Херенвен Ван Амерсфоорт Пелле 3
Фортуна Ситтард Сирхейс Кай 3
НЕК Неймеген Огава Коки 3
Весь список

Топ нарушителей
ТЕК Эль-Макрини Мохамед 1
Алмере Сити Пенья Альваро 1
АДО Ден Хааг Gennaro Nigro 1
УНА Jeroen van Schoonhoven 1
Конинклейке Xander van den Berg 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Чери Тьяронн сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Огава Коки бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
АДО Ден Хааг
1.72
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