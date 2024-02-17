Угловой с правого фланга подает Брозович, мяч на дальней штанге перелетает через голову Лапорта.

Роналду после навеса с левого фланга головой подрезает мяч в дальний угол - мимо створа.

Мане оказывается на газоне на левом краю штрафной площади, однако чуть раньше сенегалец забрался в положение "вне игры".

Быструю атаку проводят гости, Селараян получает мяч в 20 метрах от ворот и заряжает в "девятку" - Абдулла спасает свои ворота!

Угловой с левого фланга исполнили гости на седьмой компенсированной минуте, но ничего опасного "стандарт" не принес.

Разыграли хозяева угловой на левом фланге, последовала подача в штрафную и удар Роналду головой - мяч летит немного выше створа!

Отавио врывается в штрафную с правого края и простреливает от лицевой линии, но здесь оборона "Аль-Фатеха" удара по своим воротам не допускает.

Незаметно приближается к концу первая половина встречи, правда, добавлено будет наверняка много.

Атака гостей левым флангом завершается подачей в штрафную, где Батна с нарушением правил сработал против Теллеса.

Батна прорывается по правому флангу и исполняет прострел в штрафную - Алавжами прерывает передачу, выбивая мяч на угловой.

Угловой дивидендов гостям не принес, вторым темпом Тельо попытался пробить с угла штрафной площади, но попал в защитника.

Еще один угловой исполняют игроки "Аль-Фатеха", была попытка удара головой, которая оказалась заблокирована.

6 минут добавлено к основному времени первого тайма.

34' Роналду после навеса Аль-Ганама с правого фланга выпрыгивает выше защитников, однако пробивает головой над перекладиной.

33' Первым же ударом в этой встрече смогли забить игроки "Аль-Фатеха", у "Аль-Насра" уже 5 ударов, но точным стал лишь один, который и привел к голу.

31' Да, сегодня игра для "Аль-Насра" уже получается не такой односторонней, как в первом круге

30' А вот теперь карточка настигает Аль-Наджи, грубовато защитник гостей сыграл на фланге против оппонента.

29' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! САЛЕМ АЛЬ-НАДЖИ!

Cправляется оборона "Аль-Насра" с подачей со штрафного с левого фланга, а набежавший Аль-Наджи метров с 15 поразил ближнюю "девятку" ворот Абдуллы!

27' Штрафной игроки "Аль-Насра" разыгрывают не лучшим образом, выкатывается мяч за лицевую линию.

25' Да, закончен матч для Рахида Наджара, на поле появляется Валид Абдулла.

23' Голкипер "Аль-Насра" Наджар, которому в игру сегодня вступать не приходилось, получает какую-то травму, врачи на поле.

22' Аль-Наджи фолит против Аль-Ганама прямо на углу штрафной площади, отличный шанс для "Аль-Насра".