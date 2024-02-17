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  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
1:1
Второй тайм: 48'
Аль-Фатех
0'
14' Желтая карточка
Брозович Марсело
1:0
17' Гол
Роналду Криштиану
1:1
29' Гол
Аль-Наджи Салем
30' Желтая карточка
Аль-Наджи Салем

Ход матча

14'
Брозович Марсело
 
17'
Роналду Криштиану
(Аль-Ганам Султан)
1:0
26'
Валид Абдулла
Алаа Наджар Рахид
 
29'
1:1
Аль-Наджи Салем
30'
 
Аль-Наджи Салем
Прогнозы 130
Аль-Наср Эр-Рияд 93.8% (122)
X 5.4% (7)
Аль-Фатех 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Фатех
9.60
6.20
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36
Алаа
Наджар
Рахид
2
Аль-Ганам
Султан
78
Алавжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
15
Теллес
Алекс
17
Аль-Хайбари
Абдулла
77
Брозович
Марсело
94
Талиска
Андерсон
25
Отавио
Эдмилсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
1
Ринне
Якоб
2
Аль-Зубайди
Али
64
Денайер
Джейсон
17
Саадан
Маруан
83
Аль-Наджи
Салем
28
Бендебка
Софиан
7
Мухтар
Али
11
Батна
Мурад
10
Селараян
Лукас
37
Тельо
Кристиан
21
Джанини
Жорже
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ТМС
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.56
1.5

Среднее время на гол

35
60

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.8
1.11

Среднее время на гол

112
81

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.63
1.32

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

55
68

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 21 (6) 1.05
Талиска Андерсон 11 0.55
Мане Садио 8 0.4
Отавио Эдмилсон 5 0.25
Брозович Марсело 2 0.1
Теллес Алекс 2 0.1
Лапорт Эмерик 2 0.1
Аль-Ганам Султан 1 0.05
Гариб Абдуррахман 1 0.05
Аль-Наджи Сами 1 0.05
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.05
Аль-Амри Абдулела 1 0.05
Фофана Секо 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Фатех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батна Мурад 8 (1) 0.4
Тельо Кристиан 6 (1) 0.3
Аль-Бураикан Фирас 5 (1) 0.25
Селараян Лукас 3 0.15
Джанини Жорже 3 0.15
Бендебка Софиан 2 (1) 0.1
Аль-Хассан Аббас Садик 2 0.1
Аль-Наджи Салем 2 0.1
Аль-Шурафа Саад 2 0.1
Бухумаид Тавфик 1 0.05
Саадан Маруан 1 0.05
Мухтар Али 0 0
Аль-Харби Фахад 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухтар Али 4 1
Аль-Хайбари Абдулла 4 0
Мане Садио 3 0
Аль-Амри Абдулела 3 0
Брозович Марсело 2 0
Лапорт Эмерик 2 0
Теллес Алекс 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Яхья Айман 2 0
Аль-Бушайль Наваф 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Фофана Секо 1 0
Алавжами Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Фатех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саадан Маруан 4 1
Аль-Фухаид Мохаммед 4 0
Бааттия Саид 4 0
Аль-Зубайди Али 3 0
Аль-Хассан Аббас Садик 3 0
Батна Мурад 2 0
Ринне Якоб 2 0
Селараян Лукас 2 0
Денайер Джейсон 2 0
Бендебка Софиан 2 0
Петрос Матеус 2 0
Аль-Саид Мохаммед 1 0
Аль-Юсиф Абдулла 1 0
Аль-Могрен Абдулла 1 0
Аль-Наджи Салем 1 0
Аль-Масуд Али 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Аль-Фатех
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
4
Аль-Наср Эр-Рияд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Аль-Фатех
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

30
17
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
11% (2)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
11% (2)
47% (9)
Аль-Фатех
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

32
21

Голы по времени матча

Забито

24
17
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
4
17%
2
12%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
6
25%
6
35%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
4
17%
4
24%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Забито

31
17
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
2
6%
2
12%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
8
26%
2
12%
31-45
6
19%
1
6%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
8
26%
7
41%
76-90

Пропущено

13
13
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
31%
76-90

Забито

55
34
26 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
6
11%
4
12%
1-15
6
11%
6
18%
16-30
14
25%
8
24%
31-45
11
20%
1
3%
46-60
6
11%
4
12%
61-75
12
22%
11
32%
76-90

Пропущено

23
25
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
2
9%
6
24%
31-45
5
22%
3
12%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
9
39%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2
Аль-Фатех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зенит - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1
Аль-Хазм - Аль-Фатех 2:0 Аль-Фатех - Аль-Таи 0:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Рияд - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Абха 4:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Аль-Вахда Мекка 5:1 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Халидж - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 5:1 Дамак - Аль-Фатех 2:2 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех

Точный счет

0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:3
3 раза 30%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:3
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
5
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:3
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:3
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
4 раза 21%
5
3 раза 16%
0
2 раза 11%
1
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
5
8
1
1.5
3
7
5
4
2.5
3
7
3
6
3.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
8
2
1.5
6
3
7
3
2.5
3
6
4
6
3.5
3
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
13
6
16
3
1.5
9
10
12
7
2.5
6
13
7
12
3.5
3
16
3
16
4.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 19 17 2 0 59 - 9 53
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:1 20 15 2 3 56 - 24 47
3.
Аль-Ахли Джидда
 20 12 4 4 43 - 22 40
4.
Аль-Таавун Бурайда
 20 10 5 5 33 - 23 35
5.
Аль-Иттихад Джидда
 19 9 4 6 37 - 26 31
6.
Дамак
 20 8 6 6 35 - 26 30
7.
Аль-Фатех
 1:1 20 8 6 6 34 - 27 30
8.
Аль-Иттифак
 20 7 7 6 24 - 22 28
9.
Аль-Вахда Мекка
 20 8 2 10 32 - 35 26
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 20 6 6 8 20 - 25 24
11.
Аль-Ахдуд
 20 7 2 11 16 - 27 23
12.
Аль-Халидж
 20 6 4 10 23 - 30 22
13.
Аль-Фейха
 20 5 7 8 22 - 32 22
14.
Аль-Раед Бурайда
 19 5 4 10 24 - 31 19
15.
Аль-Рияд
 19 5 4 10 17 - 37 19
16.
Аль-Таи
 20 5 3 12 21 - 40 18
17.
Абха
 20 4 3 13 23 - 53 15
18.
Аль-Хазм
 20 2 7 11 20 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 10 9 1 0 29 - 3 28
2.
Аль-Ахли Джидда
 10 7 3 0 16 - 4 24
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:1 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Аль-Вахда Мекка
 11 6 2 3 24 - 16 20
5.
Дамак
 10 5 4 1 23 - 12 19
6.
Аль-Таавун Бурайда
 10 5 2 3 18 - 13 17
7.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 9 4 3 2 12 - 8 15
8.
Аль-Ахдуд
 11 5 0 6 10 - 14 15
9.
Абха
 10 4 2 4 12 - 19 14
10.
Аль-Иттихад Джидда
 9 4 1 4 20 - 20 13
11.
Аль-Таи
 9 4 1 4 14 - 18 13
12.
Аль-Иттифак
 9 3 4 2 13 - 12 13
13.
Аль-Раед Бурайда
 10 4 0 6 14 - 19 12
14.
Аль-Фатех
 1:1 10 3 3 4 16 - 14 12
15.
Аль-Халидж
 10 3 3 4 13 - 14 12
16.
Аль-Рияд
 10 3 3 4 7 - 12 12
17.
Аль-Хазм
 10 2 1 7 11 - 32 7
18.
Аль-Фейха
 10 1 4 5 6 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 9 8 1 0 30 - 6 25
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:1 10 8 0 2 31 - 13 24
3.
Аль-Иттихад Джидда
 10 5 3 2 17 - 6 18
4.
Аль-Таавун Бурайда
 10 5 3 2 15 - 10 18
5.
Аль-Фатех
 1:1 10 5 3 2 18 - 13 18
6.
Аль-Ахли Джидда
 10 5 1 4 27 - 18 16
7.
Аль-Фейха
 10 4 3 3 16 - 17 15
8.
Аль-Иттифак
 11 4 3 4 11 - 10 15
9.
Дамак
 10 3 2 5 12 - 14 11
10.
Аль-Халидж
 10 3 1 6 10 - 16 10
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 11 2 3 6 8 - 17 9
12.
Аль-Ахдуд
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Аль-Рияд
 9 2 1 6 10 - 25 7
14.
Аль-Раед Бурайда
 9 1 4 4 10 - 12 7
15.
Аль-Вахда Мекка
 9 2 0 7 8 - 19 6
16.
Аль-Хазм
 10 0 6 4 9 - 18 6
17.
Аль-Таи
 11 1 2 8 7 - 22 5
18.
Абха
 10 0 1 9 11 - 34 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 21 (9)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 17 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 14 (4)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 11 (5)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 8
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 1 8
Аль-Халидж Родригеш Иву 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 6
Аль-Ахли Джидда Хинди Абдулбасит 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Угловой с левого фланга исполнили гости на седьмой компенсированной минуте, но ничего опасного "стандарт" не принес.
  • Опасный момент
    45'
    Быструю атаку проводят гости, Селараян получает мяч в 20 метрах от ворот и заряжает в "девятку" - Абдулла спасает свои ворота!
  • Офсайд
    45'
    Мане оказывается на газоне на левом краю штрафной площади, однако чуть раньше сенегалец забрался в положение "вне игры".
  • 45'
    Роналду после навеса с левого фланга головой подрезает мяч в дальний угол - мимо створа.
  • Угловой
    45'
    Угловой с правого фланга подает Брозович, мяч на дальней штанге перелетает через голову Лапорта.
  • Дополнительное время
    45'
    6 минут добавлено к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    43'
    Еще один угловой исполняют игроки "Аль-Фатеха", была попытка удара головой, которая оказалась заблокирована.
  • Угловой
    42'
    Угловой дивидендов гостям не принес, вторым темпом Тельо попытался пробить с угла штрафной площади, но попал в защитника.
  • 41'
    Батна прорывается по правому флангу и исполняет прострел в штрафную - Алавжами прерывает передачу, выбивая мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    40'
    Атака гостей левым флангом завершается подачей в штрафную, где Батна с нарушением правил сработал против Теллеса.
  • 39'
    Незаметно приближается к концу первая половина встречи, правда, добавлено будет наверняка много.
  • 38'
    Отавио врывается в штрафную с правого края и простреливает от лицевой линии, но здесь оборона "Аль-Фатеха" удара по своим воротам не допускает.
  • Опасный момент
    36'
    Разыграли хозяева угловой на левом фланге, последовала подача в штрафную и удар Роналду головой - мяч летит немного выше створа!
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    • 34'
      Роналду после навеса Аль-Ганама с правого фланга выпрыгивает выше защитников, однако пробивает головой над перекладиной.
    • 33'
      Первым же ударом в этой встрече смогли забить игроки "Аль-Фатеха", у "Аль-Насра" уже 5 ударов, но точным стал лишь один, который и привел к голу.
    • 31'
      Да, сегодня игра для "Аль-Насра" уже получается не такой односторонней, как в первом круге
    • Желтая карточка
      30'
      А вот теперь карточка настигает Аль-Наджи, грубовато защитник гостей сыграл на фланге против оппонента.
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! САЛЕМ АЛЬ-НАДЖИ!
      Cправляется оборона "Аль-Насра" с подачей со штрафного с левого фланга, а набежавший Аль-Наджи метров с 15 поразил ближнюю "девятку" ворот Абдуллы!
    • 27'
      Штрафной игроки "Аль-Насра" разыгрывают не лучшим образом, выкатывается мяч за лицевую линию.
    • Замена
      25'
      Да, закончен матч для Рахида Наджара, на поле появляется Валид Абдулла.
    • Травма, повреждение
      23'
      Голкипер "Аль-Насра" Наджар, которому в игру сегодня вступать не приходилось, получает какую-то травму, врачи на поле.
    • Фол, нарушение
      22'
      Аль-Наджи фолит против Аль-Ганама прямо на углу штрафной площади, отличный шанс для "Аль-Насра".
    • 21'
      Вообще в последних шести матчах в Премьер-лиге "Аль-Фатех" обыграть "Аль-Наср" не может, последняя победа случилась осенью 2020 года.
    • 20'
      В первом круге "Аль-Наср" сопротивления соперника не заметил, победив 5:0 - Роналду оформил хет-трик, а Мане отметился дублем.
    • 19'
      Хорошее настроение на трибунах в Эр-Рияде, Роналду и 2024 календарный год начинает ударно.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ!
      Аль-Ганам простреливает с правого фланга в штрафную, а Роналду метров с 10 посылает мяч в противоход Ринне в ближний угол!
    • Опасный момент
      16'
      Талиска после заброса Отавио пробивает метров с 10 слёта, однако мяч проходит чуть левее створа.
    • Желтая карточка
      15'
      Первая желтая карточка в этой встрече - Брозович получает её за срыв перспективной атаки.
    • 14'
      Неплохую атаку провели хозяева с двумя забросами в чужую штрафную, не без труда отбивается "Аль-Фатех".
    • 12'
      С трудом поднимается на ног Мухтар, далеко не факт, что встречу седьмой номер гостей продолжит.
    • Травма, повреждение
      11'
      Али Мухтару требуется помощь врачей, досталось полузащитнику гостей по ахиллу от Отавио.
    • 9'
      "Аль-Фатех" в рамках подготовки мы успели посмотреть в игре с "Зенитом", тот матч закончился со счётом 1:1, гол за саудовский клуб забил воспитанник "Барселоны" Тельо.
    • 7'
      Напомним, что "Аль-Наср" уже провел один официальный матч в этом году, выиграв выездную встречу против "Аль-Фейхи" в Лиге чемпионов благодаря голу Роналду.
    • Угловой
      6'
      Угловой с правого фланга подает "Аль-Фатех", однако с подачей Батны оборона хозяев справляется.
    • 4'
      Брозович ворвался в штрафную с левого края и исполнил сильную подачу, но мяч от головы защитника вылетел из штрафной.
    • 3'
      Напомним, что "Аль-Наср" идет в турнирной таблице чемпионата вторым, уступая "Аль-Хилялю" 7 очков. Впереди еще 15 туров.
    • Угловой
      2'
      Первый угловой исполнили хозяева поля, Роналду после навеса Брозовича пробил головой, но в створ ворот не попал.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" принимает "Аль-Фатех". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 130
    Аль-Наср Эр-Рияд 93.8% (122)
    X 5.4% (7)
    Аль-Фатех 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Фатех
    9.60
    6.20
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    9.50
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    Новости LiveResult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    93.8% (122)
    Ничья
    5.4% (7)
    Аль-Фатех
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.77% (73)
    Меньше
    34.23% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (69)
    Нет
    37.84% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    29.2% (38)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    23.8% (31)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    16.2% (21)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.2% (8)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    2.3% (3)
    3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
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