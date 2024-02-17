Тур: 20. Стадион: Аль-Аввал Парк.
1:1
Второй тайм: 48'
0'
14' Желтая карточкаБрозович Марсело
1:0
17' ГолРоналду Криштиану
1:1
29' ГолАль-Наджи Салем
30' Желтая карточкаАль-Наджи Салем
Ход матча
14'
17'
29'
1:1
30'
Прогноз на матч от Liveresult
78
Алавжами
Али
15
Теллес
Алекс
10
Мане
Садио
11
Батна
Мурад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батна МурадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Билич Славен
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
19 матчей
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.56
1.5
Среднее время на гол
35
60
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.8
1.11
Среднее время на гол
112
81
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.63
1.32
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
55
68
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|21 (6)
|1.05
|Талиска Андерсон
|11
|0.55
|Мане Садио
|8
|0.4
|Отавио Эдмилсон
|5
|0.25
|Брозович Марсело
|2
|0.1
|Теллес Алекс
|2
|0.1
|Лапорт Эмерик
|2
|0.1
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.05
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.05
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.05
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.05
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.05
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Фатех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батна Мурад
|8 (1)
|0.4
|Тельо Кристиан
|6 (1)
|0.3
|Аль-Бураикан Фирас
|5 (1)
|0.25
|Селараян Лукас
|3
|0.15
|Джанини Жорже
|3
|0.15
|Бендебка Софиан
|2 (1)
|0.1
|Аль-Хассан Аббас Садик
|2
|0.1
|Аль-Наджи Салем
|2
|0.1
|Аль-Шурафа Саад
|2
|0.1
|Бухумаид Тавфик
|1
|0.05
|Саадан Маруан
|1
|0.05
|Мухтар Али
|0
|0
|Аль-Харби Фахад
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухтар Али
|4
|1
|Аль-Хайбари Абдулла
|4
|0
|Мане Садио
|3
|0
|Аль-Амри Абдулела
|3
|0
|Брозович Марсело
|2
|0
|Лапорт Эмерик
|2
|0
|Теллес Алекс
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Аль-Фатех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саадан Маруан
|4
|1
|Аль-Фухаид Мохаммед
|4
|0
|Бааттия Саид
|4
|0
|Аль-Зубайди Али
|3
|0
|Аль-Хассан Аббас Садик
|3
|0
|Батна Мурад
|2
|0
|Ринне Якоб
|2
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Бендебка Софиан
|2
|0
|Петрос Матеус
|2
|0
|Аль-Саид Мохаммед
|1
|0
|Аль-Юсиф Абдулла
|1
|0
|Аль-Могрен Абдулла
|1
|0
|Аль-Наджи Салем
|1
|0
|Аль-Масуд Али
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Аль-Фатех
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
4
Аль-Наср Эр-Рияд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Аль-Фатех
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
30
17
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
11% (2)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
11% (2)
47% (9)
Аль-Фатех
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
32
21
Голы по времени матча
Забито
24
17
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
4
17%
2
12%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
6
25%
6
35%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
4
17%
4
24%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
4
40%
2
17%
76-90
Забито
31
17
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
2
6%
2
12%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
8
26%
2
12%
31-45
6
19%
1
6%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
8
26%
7
41%
76-90
Пропущено
13
13
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
31%
76-90
Забито
55
34
26 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
6
11%
4
12%
1-15
6
11%
6
18%
16-30
14
25%
8
24%
31-45
11
20%
1
3%
46-60
6
11%
4
12%
61-75
12
22%
11
32%
76-90
Пропущено
23
25
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
2
9%
6
24%
31-45
5
22%
3
12%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
9
39%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2
Аль-Фатех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зенит - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1
Аль-Хазм - Аль-Фатех 2:0 Аль-Фатех - Аль-Таи 0:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Рияд - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Абха 4:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Аль-Вахда Мекка 5:1 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Халидж - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 5:1 Дамак - Аль-Фатех 2:2 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех
Точный счет
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:3
3 раза 30%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:3
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
5
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:3
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:3
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
4 раза 21%
5
3 раза 16%
0
2 раза 11%
1
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
55
81
37
54
37
36
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
82
63
73
36
46
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
136
163
910
127
613
712
316
316
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|17
|2
|0
|59 - 9
|53
|2.
|1:1
|20
|15
|2
|3
|56 - 24
|47
|3.
|20
|12
|4
|4
|43 - 22
|40
|4.
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|5.
|19
|9
|4
|6
|37 - 26
|31
|6.
|20
|8
|6
|6
|35 - 26
|30
|7.
|1:1
|20
|8
|6
|6
|34 - 27
|30
|8.
|20
|7
|7
|6
|24 - 22
|28
|9.
|20
|8
|2
|10
|32 - 35
|26
|10.
|20
|6
|6
|8
|20 - 25
|24
|11.
|20
|7
|2
|11
|16 - 27
|23
|12.
|20
|6
|4
|10
|23 - 30
|22
|13.
|20
|5
|7
|8
|22 - 32
|22
|14.
|19
|5
|4
|10
|24 - 31
|19
|15.
|19
|5
|4
|10
|17 - 37
|19
|16.
|20
|5
|3
|12
|21 - 40
|18
|17.
|20
|4
|3
|13
|23 - 53
|15
|18.
|20
|2
|7
|11
|20 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|29 - 3
|28
|2.
|10
|7
|3
|0
|16 - 4
|24
|3.
|1:1
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|23 - 12
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|8.
|11
|5
|0
|6
|10 - 14
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|12 - 19
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|20 - 20
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|10
|4
|0
|6
|14 - 19
|12
|14.
|1:1
|10
|3
|3
|4
|16 - 14
|12
|15.
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|16.
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|17.
|10
|2
|1
|7
|11 - 32
|7
|18.
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|30 - 6
|25
|2.
|1:1
|10
|8
|0
|2
|31 - 13
|24
|3.
|10
|5
|3
|2
|17 - 6
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|5.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|6.
|10
|5
|1
|4
|27 - 18
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|10.
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|11.
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|10 - 25
|7
|14.
|9
|1
|4
|4
|10 - 12
|7
|15.
|9
|2
|0
|7
|8 - 19
|6
|16.
|10
|0
|6
|4
|9 - 18
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|7 - 22
|5
|18.
|10
|0
|1
|9
|11 - 34
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|21 (9)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|17 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|14 (4)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|11 (5)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|11 (4)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 8
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|1 8
|Аль-Халидж
|Родригеш Иву
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 6
|Аль-Ахли Джидда
|Хинди Абдулбасит
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
93.8% (122)
Ничья
5.4% (7)
Аль-Фатех
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.77% (73)
Меньше
34.23% (38)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
29.2% (38)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
23.8% (31)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
16.2% (21)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
6.2% (8)
1:1 Ничья
3.1% (4)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
2.3% (3)
3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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