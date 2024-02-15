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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Фатех
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Фатех
9.10
6.60
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ТМС
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.56
1.5

Среднее время на гол

35
60

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.8
1.11

Среднее время на гол

112
81

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.63
1.32

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

55
68

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 20 (6) 1.05
Талиска Андерсон 11 0.58
Мане Садио 8 0.42
Отавио Эдмилсон 5 0.26
Брозович Марсело 2 0.11
Теллес Алекс 2 0.11
Лапорт Эмерик 2 0.11
Аль-Ганам Султан 1 0.05
Гариб Абдуррахман 1 0.05
Аль-Наджи Сами 1 0.05
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.05
Аль-Амри Абдулела 1 0.05
Фофана Секо 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Фатех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батна Мурад 8 (1) 0.42
Тельо Кристиан 6 (1) 0.32
Аль-Бураикан Фирас 5 (1) 0.26
Селараян Лукас 3 0.16
Джанини Жорже 3 0.16
Бендебка Софиан 2 (1) 0.11
Аль-Хассан Аббас Садик 2 0.11
Аль-Шурафа Саад 2 0.11
Бухумаид Тавфик 1 0.05
Саадан Маруан 1 0.05
Аль-Наджи Салем 1 0.05
Мухтар Али 0 0
Аль-Харби Фахад 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухтар Али 4 1
Аль-Хайбари Абдулла 4 0
Мане Садио 3 0
Аль-Амри Абдулела 3 0
Лапорт Эмерик 2 0
Теллес Алекс 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Яхья Айман 2 0
Аль-Бушайль Наваф 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Брозович Марсело 1 0
Фофана Секо 1 0
Алавжами Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Фатех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саадан Маруан 4 1
Аль-Фухаид Мохаммед 4 0
Бааттия Саид 4 0
Аль-Зубайди Али 3 0
Аль-Хассан Аббас Садик 3 0
Батна Мурад 2 0
Ринне Якоб 2 0
Селараян Лукас 2 0
Денайер Джейсон 2 0
Бендебка Софиан 2 0
Петрос Матеус 2 0
Аль-Саид Мохаммед 1 0
Аль-Юсиф Абдулла 1 0
Аль-Могрен Абдулла 1 0
Аль-Масуд Али 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Аль-Фатех
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
4
Аль-Наср Эр-Рияд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Аль-Фатех
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

30
17
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
11% (2)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
11% (2)
47% (9)
Аль-Фатех
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

32
21

Голы по времени матча

Забито

24
17
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
4
17%
2
12%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
6
25%
6
35%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
4
17%
4
24%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Забито

31
17
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
2
6%
2
12%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
8
26%
2
12%
31-45
6
19%
1
6%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
8
26%
7
41%
76-90

Пропущено

13
13
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
31%
76-90

Забито

55
34
26 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
6
11%
4
12%
1-15
6
11%
6
18%
16-30
14
25%
8
24%
31-45
11
20%
1
3%
46-60
6
11%
4
12%
61-75
12
22%
11
32%
76-90

Пропущено

23
25
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
2
9%
6
24%
31-45
5
22%
3
12%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
9
39%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2
Аль-Фатех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зенит - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1
Аль-Хазм - Аль-Фатех 2:0 Аль-Фатех - Аль-Таи 0:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Рияд - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Абха 4:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Аль-Вахда Мекка 5:1 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Халидж - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 5:1 Дамак - Аль-Фатех 2:2 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех

Точный счет

0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:3
3 раза 30%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:3
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
5
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:3
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:3
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
4 раза 21%
5
3 раза 16%
0
2 раза 11%
1
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
5
8
1
1.5
3
7
5
4
2.5
3
7
3
6
3.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
8
2
1.5
6
3
7
3
2.5
3
6
4
6
3.5
3
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
13
6
16
3
1.5
9
10
12
7
2.5
6
13
7
12
3.5
3
16
3
16
4.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 19 17 2 0 59 - 9 53
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 19 15 1 3 55 - 23 46
3.
Аль-Ахли Джидда
 19 12 4 3 41 - 19 40
4.
Аль-Таавун Бурайда
 19 10 4 5 32 - 22 34
5.
Аль-Иттихад Джидда
 19 9 4 6 37 - 26 31
6.
Дамак
 19 8 6 5 35 - 25 30
7.
Аль-Фатех
 19 8 5 6 33 - 26 29
8.
Аль-Вахда Мекка
 19 8 1 10 31 - 34 25
9.
Аль-Иттифак
 19 6 7 6 22 - 22 25
10.
Аль-Халидж
 19 6 4 9 23 - 28 22
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 19 5 6 8 19 - 25 21
12.
Аль-Ахдуд
 19 6 2 11 13 - 25 20
13.
Аль-Раед Бурайда
 19 5 4 10 24 - 31 19
14.
Аль-Рияд
 19 5 4 10 17 - 37 19
15.
Аль-Фейха
 19 4 7 8 19 - 31 19
16.
Аль-Таи
 19 5 2 12 20 - 39 17
17.
Абха
 19 4 2 13 22 - 52 14
18.
Аль-Хазм
 19 2 7 10 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 10 9 1 0 29 - 3 28
2.
Аль-Ахли Джидда
 10 7 3 0 16 - 4 24
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 9 7 1 1 24 - 10 22
4.
Дамак
 9 5 4 0 23 - 11 19
5.
Аль-Вахда Мекка
 10 6 1 3 23 - 15 19
6.
Аль-Таавун Бурайда
 10 5 2 3 18 - 13 17
7.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 9 4 3 2 12 - 8 15
8.
Аль-Иттихад Джидда
 9 4 1 4 20 - 20 13
9.
Аль-Таи
 9 4 1 4 14 - 18 13
10.
Абха
 9 4 1 4 11 - 18 13
11.
Аль-Иттифак
 9 3 4 2 13 - 12 13
12.
Аль-Халидж
 9 3 3 3 13 - 12 12
13.
Аль-Ахдуд
 10 4 0 6 7 - 12 12
14.
Аль-Раед Бурайда
 10 4 0 6 14 - 19 12
15.
Аль-Фатех
 10 3 3 4 16 - 14 12
16.
Аль-Рияд
 10 3 3 4 7 - 12 12
17.
Аль-Хазм
 9 2 1 6 10 - 29 7
18.
Аль-Фейха
 10 1 4 5 6 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 9 8 1 0 30 - 6 25
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 10 8 0 2 31 - 13 24
3.
Аль-Иттихад Джидда
 10 5 3 2 17 - 6 18
4.
Аль-Таавун Бурайда
 9 5 2 2 14 - 9 17
5.
Аль-Фатех
 9 5 2 2 17 - 12 17
6.
Аль-Ахли Джидда
 9 5 1 3 25 - 15 16
7.
Аль-Фейха
 9 3 3 3 13 - 16 12
8.
Аль-Иттифак
 10 3 3 4 9 - 10 12
9.
Дамак
 10 3 2 5 12 - 14 11
10.
Аль-Халидж
 10 3 1 6 10 - 16 10
11.
Аль-Ахдуд
 9 2 2 5 6 - 13 8
12.
Аль-Рияд
 9 2 1 6 10 - 25 7
13.
Аль-Раед Бурайда
 9 1 4 4 10 - 12 7
14.
Аль-Вахда Мекка
 9 2 0 7 8 - 19 6
15.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 10 1 3 6 7 - 17 6
16.
Аль-Хазм
 10 0 6 4 9 - 18 6
17.
Аль-Таи
 10 1 1 8 6 - 21 4
18.
Абха
 10 0 1 9 11 - 34 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 20 (9)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 17 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 14 (4)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 11 (5)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 6
Аль-Ахли Джидда Хинди Абдулбасит 1 6
Аль-Халидж Родригеш Иву 7
Аль-Ахдуд Тэнасе Флорин 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2024, осталось 2 дня 7 часов 8 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Фатех
    9.10
    6.60
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    9.50
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