Тур: 23. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Главный судья: Бускетс Матео
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
-
Главный тренер: Медина Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Кардона МаркЗащитник
-
23 Коко СаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Гранада
Лас-Пальмас
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.33
0.83
Среднее время на гол
38
108
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
29
11
Голов в среднем за матч
2.42
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
37
98
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.27
|Узуни Мюрто
|6 (2)
|0.27
|Бое Лукас
|3
|0.14
|Санчес Рикард
|2
|0.09
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.09
|Вильяр Гонсало
|1
|0.05
|Рубио Мигель
|1
|0.05
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|5
|0.23
|Молейро Альберто
|2
|0.09
|Муньос Хави
|2
|0.09
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.09
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.09
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.09
|Каба Сори
|1
|0.05
|Бенито Рамирес
|1
|0.05
|Эррера Кристиан
|1
|0.05
|Пехиньо Франсиско
|1
|0.05
|Араухо Хулиан
|1
|0.05
|Коко Сауль
|1
|0.05
|Херцог Хуанма
|1
|0.05
|Рамирес Сандро
|0
|0
|Парк Марвин
|0
|0
|Кардона Серхи
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|9
|0
|Бое Лукас
|5
|1
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Микель Игнаси
|4
|0
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|Санчес Рикард
|4
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Баталья Аугусто
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Узуни Мюрто
|2
|0
|Нева Карлос
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Кирьян
|7
|0
|Кардона Серхи
|7
|0
|Муньос Хави
|5
|0
|Мармол Мика
|3
|1
|Суарес Алехандро
|4
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Перроне Максимо
|4
|0
|Коко Сауль
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Луаодис Энзо
|2
|0
|Парк Марвин
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Вальес Альваро
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Лас-Пальмас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
1
Гранада
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Лас-Пальмас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
3
12
Гранада
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Лас-Пальмас
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
21
10
12 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
10%
16-30
5
24%
1
10%
31-45
4
19%
1
10%
46-60
1
5%
4
40%
61-75
4
19%
3
30%
76-90
Забито
9
14
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
1
11%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
5
56%
4
29%
76-90
Пропущено
23
9
14 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
9
39%
0
0%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
2
9%
3
33%
61-75
3
13%
5
56%
76-90
Забито
22
22
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 13
11 Не забивали 8
3
14%
3
14%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
7
32%
3
14%
61-75
6
27%
6
27%
76-90
Пропущено
44
19
26 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 16
4
9%
0
0%
1-15
8
18%
1
5%
16-30
14
32%
1
5%
31-45
8
18%
2
11%
46-60
3
7%
7
37%
61-75
7
16%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0
Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3
Лас-Пальмас
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0
Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0
Результаты матчей
Гранада
Лас-Пальмас
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:0
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
6 раз 27%
1:2
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гранада
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
56
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
56
29
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
148
715
715
319
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|47 - 14
|57
|2.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 25
|55
|3.
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 24
|47
|4.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|44 - 29
|47
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 27
|35
|8.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 30
|29
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|26 - 33
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|16.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|18.
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|22
|2
|5
|15
|22 - 44
|11
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|3.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|4.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 9
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада - Лас-Пальмас
Исход игры
Гранада
37.4% (46)
Ничья
35.8% (44)
Лас-Пальмас
26.8% (33)
Тотал 2.5
Больше
30.91% (34)
Меньше
69.09% (76)
Обе команды забьют
Да
67.27% (74)
Нет
32.73% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (40)
2:1 Гранада
17.1% (21)
1:0 Гранада
13.8% (17)
0:1 Лас-Пальмас
12.2% (15)
1:2 Лас-Пальмас
9.8% (12)
2:0 Гранада
1.6% (2)
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