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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Гранада
 
Позже
Лас-Пальмас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 123
Гранада 37.4% (46)
X 35.8% (44)
Лас-Пальмас 26.8% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Гранада
Ничья
Лас-Пальмас
2.27
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баталья
Аугусто
12
Санчес
Рикард
2
Мендес
Бруно
II
22
Пёнтковски
Камиль
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
6
Онгла
Мартин
24
Вильяр
Гонсало
21
Мелендо
Оскар
19
Пельистри
Факундо
8
Аресо
Матиас
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
2
Парк
Марвин
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
17
Мунир
Эль-Хаддади
12
Луаодис
Энзо
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
9
Рамирес
Сандро
Гранада
4-3-3
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Гранада
Лас-Пальмас

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
С
2:1
С
2:0
ТМК
2:0
С
1:1
С
2:2
П
1:0
П
5:1
П
3:2
П
4:1
С
5:2
С
1:1

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.83

Среднее время на гол

38
108

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

29
11

Голов в среднем за матч

2.42
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

37
98

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.27
Узуни Мюрто 6 (2) 0.27
Бое Лукас 3 0.14
Санчес Рикард 2 0.09
Омородион Сэмюэль 2 0.09
Вильяр Гонсало 1 0.05
Рубио Мигель 1 0.05
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 5 0.23
Молейро Альберто 2 0.09
Муньос Хави 2 0.09
Мунир Эль-Хаддади 2 0.09
Виера Хонатан 2 (2) 0.09
Кардона Марк 2 (1) 0.09
Каба Сори 1 0.05
Бенито Рамирес 1 0.05
Эррера Кристиан 1 0.05
Пехиньо Франсиско 1 0.05
Араухо Хулиан 1 0.05
Коко Сауль 1 0.05
Херцог Хуанма 1 0.05
Рамирес Сандро 0 0
Парк Марвин 0 0
Кардона Серхи 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Бое Лукас 5 1
Сарагоса Брайан 5 0
Микель Игнаси 4 0
Вильяр Гонсало 4 0
Санчес Рикард 4 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Alexander Medina 2 0
Баталья Аугусто 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Нева Карлос 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 7 0
Кардона Серхи 7 0
Муньос Хави 5 0
Мармол Мика 3 1
Суарес Алехандро 4 0
Араухо Хулиан 4 0
Перроне Максимо 4 0
Коко Сауль 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Луаодис Энзо 2 0
Парк Марвин 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Вальес Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0

Результаты матчей

Гранада
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Лас-Пальмас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
1
Гранада
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Лас-Пальмас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

3
12
Гранада
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Лас-Пальмас
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

21
10
12 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
10%
16-30
5
24%
1
10%
31-45
4
19%
1
10%
46-60
1
5%
4
40%
61-75
4
19%
3
30%
76-90

Забито

9
14
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
1
11%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
5
56%
4
29%
76-90

Пропущено

23
9
14 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
9
39%
0
0%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
2
9%
3
33%
61-75
3
13%
5
56%
76-90

Забито

22
22
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 13
11 Не забивали 8
3
14%
3
14%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
7
32%
3
14%
61-75
6
27%
6
27%
76-90

Пропущено

44
19
26 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 16
4
9%
0
0%
1-15
8
18%
1
5%
16-30
14
32%
1
5%
31-45
8
18%
2
11%
46-60
3
7%
7
37%
61-75
7
16%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0
Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3
Лас-Пальмас
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0
Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0

Результаты матчей

Гранада
Лас-Пальмас

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:0
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
6 раз 27%
1:2
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гранада
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
5
6
2
9
1.5
3
8
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
14
8
7
15
1.5
7
15
3
19
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 22 18 3 1 47 - 14 57
2.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
3.
Атлетико М
 Заявка 22 15 2 5 44 - 24 47
4.
Барселона
 Заявка 22 14 5 3 44 - 29 47
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
11.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
12.
Осасуна
 Заявка 22 7 5 10 26 - 33 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 22 2 5 15 22 - 44 11
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
3.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
4.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Хетафе Дьене Даконам 1 9
Кадис Хименес Фали 10
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Лас-Пальмас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2024, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Бускетс Матео

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Гранада.
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Прогнозы 123
Гранада 37.4% (46)
X 35.8% (44)
Лас-Пальмас 26.8% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Лас-Пальмас
2.27
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3.70
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3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гранада - Лас-Пальмас

Исход игры
Гранада
37.4% (46)
Ничья
35.8% (44)
Лас-Пальмас
26.8% (33)
Тотал 2.5
Больше
30.91% (34)
Меньше
69.09% (76)
Обе команды забьют
Да
67.27% (74)
Нет
32.73% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (40)
2:1 Гранада
17.1% (21)
1:0 Гранада
13.8% (17)
0:1 Лас-Пальмас
12.2% (15)
1:2 Лас-Пальмас
9.8% (12)
2:0 Гранада
1.6% (2)
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