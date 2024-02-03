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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 17941 Главный судья: Бускетс Матео
Гранада
1:1
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
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Пёнтковски Камиль
21' Желтая карточка
Баталья Аугусто
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Пёнтковски Камиль
21' Красная карточка
Пёнтковски Камиль
42' Желтая карточка
Парк Марвин
1:0
43' Гол
Мендес Бруно
45' Желтая карточка
Аресо Матиас
45' Желтая карточка
Вильяр Гонсало
45' Желтая карточка
Рамирес Сандро
45' Желтая карточка
Нева Карлос
1:1
68' Гол
Пехиньо Франсиско
71' Красная карточка
Аарон Эскандель
86' Желтая карточка
Луаодис Энзо
90'+6

Ход матча

18'
Пёнтковски Камиль
 
21'
Баталья Аугусто
 
21'
Пёнтковски Камиль
 
21'
Пёнтковски Камиль
 
24'
Микель Игнаси
Мелендо Оскар
 
42'
 
Парк Марвин
43'
Мендес Бруно
(Руис Серхио)
1:0
45'
Аресо Матиас
 
45'
Вильяр Гонсало
 
45'
 
Рамирес Сандро
45'
Нева Карлос
 
46'
Узуни Мюрто
Аресо Матиас
 
63'
Мауасса Фет
Вильяр Гонсало
 
63'
Корбяну Теодор
Пельистри Факундо
 
63'
 
Эррера Кристиан
Перроне Максимо
63'
 
Пехиньо Франсиско
Мунир Эль-Хаддади
68'
1:1
Пехиньо Франсиско
(Кардона Серхи)
71'
 
Аарон Эскандель
81'
 
Каба Сори
Рамирес Сандро
86'
 
Луаодис Энзо
90'
 
Гонсалес Фабио
Луаодис Энзо
90'
 
Коко Сауль
Парк Марвин
90'
Гумбау Херард
Онгла Мартин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 9
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 130 Количество передач 669
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Гранада 37.4% (46)
X 35.8% (44)
Лас-Пальмас 26.8% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баталья
Аугусто
12
Санчес
Рикард
2
Мендес
Бруно
II
22
Пёнтковски
Камиль
15
Нева
Карлос
6
Онгла
Мартин
20
Руис
Серхио
24
Вильяр
Гонсало
21
Мелендо
Оскар
19
Пельистри
Факундо
8
Аресо
Матиас
13
Вальес
Альваро
2
Парк
Марвин
4
Суарес
Алехандро
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
17
Мунир
Эль-Хаддади
12
Луаодис
Энзо
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
9
Рамирес
Сандро
Гранада
4-3-1-2
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Гранада
Лас-Пальмас

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
С
2:1
С
2:0
ТМК
2:0
С
1:1
С
2:2
П
1:0
П
5:1
П
3:2
П
4:1
С
5:2
С
1:1

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.83

Среднее время на гол

38
108

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

29
11

Голов в среднем за матч

2.42
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

37
98

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.26
Узуни Мюрто 6 (2) 0.26
Бое Лукас 3 0.13
Санчес Рикард 2 0.09
Омородион Сэмюэль 2 0.09
Вильяр Гонсало 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Рубио Мигель 1 0.04
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Руис Серхио 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 5 0.22
Молейро Альберто 2 0.09
Муньос Хави 2 0.09
Мунир Эль-Хаддади 2 0.09
Виера Хонатан 2 (2) 0.09
Пехиньо Франсиско 2 0.09
Кардона Марк 2 (1) 0.09
Каба Сори 1 0.04
Бенито Рамирес 1 0.04
Эррера Кристиан 1 0.04
Араухо Хулиан 1 0.04
Коко Сауль 1 0.04
Херцог Хуанма 1 0.04
Рамирес Сандро 0 0
Кардона Серхи 0 0
Парк Марвин 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Бое Лукас 5 1
Вильяр Гонсало 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Микель Игнаси 4 0
Санчес Рикард 4 0
Баталья Аугусто 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Alexander Medina 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Пёнтковски Камиль 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Аресо Матиас 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 7 0
Кардона Серхи 7 0
Муньос Хави 5 0
Мармол Мика 3 1
Суарес Алехандро 4 0
Араухо Хулиан 4 0
Перроне Максимо 4 0
Луаодис Энзо 3 0
Коко Сауль 3 0
Парк Марвин 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Вальес Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0

Результаты матчей

Гранада
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Лас-Пальмас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
2
Гранада
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Лас-Пальмас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

3
12
Гранада
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Лас-Пальмас
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
29%
2
22%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Пропущено

22
11
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
5
23%
2
18%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
2
9%
4
36%
61-75
4
18%
3
27%
76-90

Забито

9
14
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
1
11%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
5
56%
4
29%
76-90

Пропущено

23
9
14 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
9
39%
0
0%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
2
9%
3
33%
61-75
3
13%
5
56%
76-90

Забито

23
23
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 13
11 Не забивали 8
3
13%
3
13%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
1
4%
4
17%
46-60
7
30%
4
17%
61-75
6
26%
6
26%
76-90

Пропущено

45
20
26 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 17
4
9%
0
0%
1-15
8
18%
1
5%
16-30
14
31%
2
10%
31-45
8
18%
2
10%
46-60
4
9%
7
35%
61-75
7
16%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0
Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3
Лас-Пальмас
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0
Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0

Результаты матчей

Гранада
Лас-Пальмас

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гранада
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
7
1.5
4
7
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
6
6
2
9
1.5
3
9
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
15
8
7
16
1.5
7
16
3
20
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 22 18 3 1 47 - 14 57
2.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
3.
Барселона
 0:0 Заявка 23 14 6 3 44 - 29 48
4.
Атлетико М
 Заявка 22 15 2 5 44 - 24 47
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
11.
Алавес
 0:0 Заявка 23 7 6 10 22 - 27 27
12.
Осасуна
 Заявка 22 7 5 10 26 - 33 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
3.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
4.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
5.
Барселона
 0:0 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 0:0 Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 0:0 Заявка 11 5 6 0 19 - 13 21
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
8.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Алавес
 0:0 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
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Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Хетафе Дьене Даконам 1 9
Кадис Хименес Фали 10
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 123
    Гранада 37.4% (46)
    X 35.8% (44)
    Лас-Пальмас 26.8% (33)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 1:1 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Гранада
    37.4% (46)
    Ничья
    35.8% (44)
    Лас-Пальмас
    26.8% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.91% (34)
    Меньше
    69.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (74)
    Нет
    32.73% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (40)
    2:1 Гранада
    17.1% (21)
    1:0 Гранада
    13.8% (17)
    0:1 Лас-Пальмас
    12.2% (15)
    1:2 Лас-Пальмас
    9.8% (12)
    2:0 Гранада
    1.6% (2)
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