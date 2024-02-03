Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Рикар Санчес ослабляет давление, выбив мяч.

90' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Руис Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Луаодис Энзо получил желтую карточку от судьи

86' Пехиньо Франсиско навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Матч возобновлен

85' Баталья Аугусто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Рикар Санчес из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Мендес Бруно II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Гранада

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Корбяну Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Луаодис Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Узуни Мюрто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Хорошую попытку сделал Луаодис Энзо . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Узуни Мюрто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Руис Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

74' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гранада

73' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Мендес Бруно II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' УДАЛЕНИЕ! - Аарон Эскандель удален за устное оскорбление в адрес судьи

71' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Руис Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лас-Пальмас будет все-таки засчитан.

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лас-Пальмас

66' Удар от ворот произведет Гранада

64' Удар от ворот произведет Гранада

64' Молейро Альберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Вильяр Гонсало из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Удар от ворот произведет Гранада

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Пельистри Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Гранада

53' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

52' Руис Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Гранада

50' Рамирес Сандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

48' Родригес Кирьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Пельистри Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Сегодняшная посещаемость составляет 17941 болельщиков

47' Узуни Мюрто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Рамирес Сандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Микель Игнаси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Родригес Кирьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.