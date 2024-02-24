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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Сассуоло
2:3
Конец матча
Эмполи
0'
10' Желтая карточка
Болока Даниэль
0:1
11' Гол
Луперто Себастьяно
54' Желтая карточка
Исмайли Ардиан
1:1
54' Пенальти
Пинамонти Андреа
56' Желтая карточка
Канчельери Маттео
1:2
64' Пенальти
Ньянг М'Байе
2:2
77' Гол
Феррари Джанмарко
2:3
90' Гол
Бастони Симоне
90' Желтая карточка
Бастони Симоне
90'+7

Ход матча

10'
Болока Даниэль
 
11'
0:1
Луперто Себастьяно
(Марин Рэзван)
46'
Байрами Недим
Болока Даниэль
 
54'
 
Исмайли Ардиан
54'
Пинамонти Андреа
1:1
55'
 
Ньянг М'Байе
Черри Альберто
56'
 
Канчельери Маттео
64'
1:2
Ньянг М'Байе
68'
Мулаттьери Самуэле
Вольпато Кристиан
 
77'
Феррари Джанмарко
(Байрами Недим)
2:2
80'
 
Бастони Симоне
Коваленко Виктор
88'
 
Пеццелла Джузеппе
Канчельери Маттео
88'
 
Дестро Маттиа
Какаче Либерато
88'
 
Берешиньски Бартош
Камбьяги Николо
89'
Дефрель Грегоре
Торстведт Кристиан
 
89'
Рачич Урош
Лорьенте Арман
 
90'
2:3
Бастони Симоне
(Марин Рэзван)
90'
 
Бастони Симоне

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 11 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 401 Количество передач 363
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Сассуоло 66.4% (85)
X 28.1% (36)
Эмполи 5.5% (7)
0
выиграет Сассуоло
Вот так вот
Sergey353 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
43
Дойг
Джош
24
Болока
Даниэль
7
Энрике
Матеус
23
Вольпато
Кристиан
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
25
Каприле
Элия
34
Исмайли
Ардиан
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
20
Канчельери
Маттео
13
Какаче
Либерато
18
Марин
Рэзван
29
Мале
Юссеф
8
Коваленко
Виктор
28
Камбьяги
Николо
17
Черри
Альберто
Сассуоло
4-2-3-1
Эмполи
3-4-2-1

История личных встреч

Сассуоло
Эмполи

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

26 матчей

53.8%
11.5%
34.7%
14 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:4
СA
2:1
ТМК
2:1
СA
1:0
СA
1:5
СA
1:2
ТМК
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
ТМС
1:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
3:2
СB
0:4

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.77
1.69

Среднее время на гол

50
53

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.54
1.23

Среднее время на гол

58
73

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.65
1.46

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

54
61

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.36
Пинамонти Андреа 9 (1) 0.36
Торстведт Кристиан 4 0.16
Энрике Матеус 2 0.08
Лорьенте Арман 1 0.04
Байрами Недим 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Болока Даниэль 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журковски Шимон 4 0.15
Ньянг М'Байе 3 (3) 0.12
Капуто Франческо 3 (1) 0.12
Коваленко Виктор 2 0.08
Канчельери Маттео 2 0.08
Бальданци Томмазо 2 0.08
Луперто Себастьяно 1 0.04
Фаццини Якопо 1 0.04
Гьяси Эммануэль 1 0.04
Бастони Симоне 1 0.04
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 1
Берарди Доменико 6 0
Нето Руан 4 1
Энрике Матеус 5 0
Эрлич Мартин 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 9 0
Канчельери Маттео 6 0
Гьяси Эммануэль 5 0
Валюкевич Себастьян 5 0
Какаче Либерато 5 0
Грасси Альберто 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Раноккья Филиппо 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Бастони Симоне 2 0
Луперто Себастьяно 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Журковски Шимон 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Черри Альберто 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Эмполи
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
5
Сассуоло
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Эмполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

21
16

Упущенные победы

9
5
Сассуоло
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Эмполи
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

24
20

Упущенные победы

17
10

Голы по времени матча

Забито

16
13
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
4
25%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
2
13%
6
46%
76-90

Пропущено

19
22
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
4
21%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
8
42%
5
23%
76-90

Забито

16
8
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
4
25%
2
25%
1-15
5
31%
1
13%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Пропущено

28
19
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
3
11%
4
21%
1-15
3
11%
4
21%
16-30
5
18%
1
5%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
5
18%
5
26%
61-75
8
29%
3
16%
76-90

Забито

32
21
20 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 13
8
25%
3
14%
1-15
8
25%
2
10%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
5
16%
5
24%
61-75
4
13%
7
33%
76-90

Пропущено

47
41
18 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 19
7
15%
7
17%
1-15
5
11%
7
17%
16-30
6
13%
3
7%
31-45
5
11%
8
20%
46-60
8
17%
8
20%
61-75
16
34%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0
Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1
Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0

Результаты матчей

Сассуоло
Эмполи

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
8 раз 31%
3
4 раза 15%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
8
4
8
1.5
2
11
2
10
2.5
2
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
13
13
9
16
1.5
5
21
3
22
2.5
4
22
2
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 25 16 4 5 49 - 31 52
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Лацио
 Заявка 25 12 4 9 31 - 26 40
8.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 25 9 9 7 23 - 22 36
11.
Монца
 0:0 Заявка 26 8 10 8 25 - 30 34
12.
Дженоа
 Заявка 25 7 9 9 26 - 31 30
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 25 6 5 14 32 - 52 23
16.
Удинезе
 Заявка 25 3 14 8 25 - 38 23
17.
Сассуоло
 Заявка 25 5 5 15 31 - 48 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 25 4 7 14 23 - 46 19
20.
Салернитана
 0:0 Заявка 26 2 8 16 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 0:0 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
13.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 0:0 Заявка 14 1 5 8 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
5.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
6.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
7.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
8.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
9.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
10.
Монца
 0:0 Заявка 13 3 5 5 9 - 17 14
11.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
12.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
13.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
14.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 0:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Сассуоло 66.4% (85)
    X 28.1% (36)
    Эмполи 5.5% (7)
    0
    выиграет Сассуоло
    Вот так вот
    Sergey353 #