Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Удар от ворот произведет Сассуоло

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Эмполи

88' Байрами Недим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Удар от ворот произведет Сассуоло

87' Камбьяги Николо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Ньянг М'Байе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Лорьенте Арман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Сассуоло

85' Камбьяги Николо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Удар от ворот произведет Эмполи

85' Лорьенте Арман не смог попасть в створ ударом издали

84' Феррари Джанмарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Эмполи

83' Лорьенте Арман из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Матч возобновится спорным мячом

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Байрами Недим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сассуоло будет все-таки засчитан.

78' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сассуоло

77' Байрами Недим из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Педерсен Маркус II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Эмполи

75' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Нето Руан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Хорошую попытку сделал Ньянг М'Байе . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Канчельери Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Удар от ворот произведет Сассуоло

69' Удар от ворот произведет Эмполи

68' Байрами Недим из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Г О О О О О Л - Ньянг М'Байе из команды Эмполи забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Андреа Консильи прыгнул не в ту сторону.

63' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Эмполи

62' Торстведт Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

61' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Сассуоло

61' Марин Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

60' Удар от ворот произведет Сассуоло

60' Ньянг М'Байе не смог попасть в створ ударом издали

59' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

59' Байрами Недим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Канчельери Маттео совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

54' 'Г О О О О О Л - Пинамонти Андреа из команды Сассуоло забил правой с пенальти! Элия ​​Каприл решил остаться по центру ворот.'

54' Исмайли Ардиан получил желтую карточку от судьи

53' После проверки VAR судья изменил решение - Сассуоло пробьет пенальти!

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сассуоло

52' Байрами Недим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Дойг Джош пробует нанести удар издали, но Элия ​​Каприл держит все под контролем

50' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

49' Марин Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля