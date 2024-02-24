Тур: 26. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Аурелиано Джанлука
0'
10' Желтая карточкаБолока Даниэль
0:1
11' ГолЛуперто Себастьяно
54' Желтая карточкаИсмайли Ардиан
1:1
54' ПенальтиПинамонти Андреа
56' Желтая карточкаКанчельери Маттео
1:2
64' ПенальтиНьянг М'Байе
2:2
77' ГолФеррари Джанмарко
2:3
90' ГолБастони Симоне
90' Желтая карточкаБастони Симоне
90'+7
Ход матча
10'
11'
54'
54'
1:1
64'
1:2
77'
90'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
11 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
401 Количество передач 363
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.98 ТБ(2,5) голов
-
2.25 Победа "Сассуоло"
-
44
Нето
Руан
43
Дойг
Джош
25
Каприле
Элия
18
Марин
Рэзван
29
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
-
43 Дойг ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сассуоло
Эмполи
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
26 матчей
53.8%
11.5%
34.7%
14 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.77
1.69
Среднее время на гол
50
53
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.54
1.23
Среднее время на гол
58
73
Всего голов
43
38
Голов в среднем за матч
1.65
1.46
Тотал матчей
2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
54
61
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.36
|Пинамонти Андреа
|9 (1)
|0.36
|Торстведт Кристиан
|4
|0.16
|Энрике Матеус
|2
|0.08
|Лорьенте Арман
|1
|0.04
|Байрами Недим
|1
|0.04
|Феррари Джанмарко
|1
|0.04
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|Болока Даниэль
|1
|0.04
|Вольпато Кристиан
|1
|0.04
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Журковски Шимон
|4
|0.15
|Ньянг М'Байе
|3 (3)
|0.12
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.12
|Коваленко Виктор
|2
|0.08
|Канчельери Маттео
|2
|0.08
|Бальданци Томмазо
|2
|0.08
|Луперто Себастьяно
|1
|0.04
|Фаццини Якопо
|1
|0.04
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.04
|Бастони Симоне
|1
|0.04
|Марин Рэзван
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|1
|Берарди Доменико
|6
|0
|Нето Руан
|4
|1
|Энрике Матеус
|5
|0
|Эрлич Мартин
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|9
|0
|Канчельери Маттео
|6
|0
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Валюкевич Себастьян
|5
|0
|Какаче Либерато
|5
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Бастони Симоне
|2
|0
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Черри Альберто
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Эмполи
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
5
Сассуоло
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Эмполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
21
16
Упущенные победы
9
5
Сассуоло
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Эмполи
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
24
20
Упущенные победы
17
10
Голы по времени матча
Забито
16
13
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
4
25%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
2
13%
6
46%
76-90
Пропущено
19
22
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
4
21%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
8
42%
5
23%
76-90
Забито
16
8
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
4
25%
2
25%
1-15
5
31%
1
13%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Пропущено
28
19
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
3
11%
4
21%
1-15
3
11%
4
21%
16-30
5
18%
1
5%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
5
18%
5
26%
61-75
8
29%
3
16%
76-90
Забито
32
21
20 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 13
8
25%
3
14%
1-15
8
25%
2
10%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
5
16%
5
24%
61-75
4
13%
7
33%
76-90
Пропущено
47
41
18 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 19
7
15%
7
17%
1-15
5
11%
7
17%
16-30
6
13%
3
7%
31-45
5
11%
8
20%
46-60
8
17%
8
20%
61-75
16
34%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0
Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1
Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0
Результаты матчей
Сассуоло
Эмполи
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
8 раз 31%
3
4 раза 15%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
58
48
211
210
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
58
310
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
1313
916
521
322
422
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|59 - 12
|63
|2.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|38 - 17
|54
|3.
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|49 - 31
|52
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|47 - 23
|45
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|45 - 30
|41
|7.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|9.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|10.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 22
|36
|11.
|0:0 Заявка
|26
|8
|10
|8
|25 - 30
|34
|12.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|26 - 31
|30
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|24 - 39
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|32 - 52
|23
|16.
|Заявка
|25
|3
|14
|8
|25 - 38
|23
|17.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|31 - 48
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|23 - 46
|19
|20.
|0:0 Заявка
|26
|2
|8
|16
|20 - 51
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|13.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 18
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|13 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9