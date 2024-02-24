Тур: 25. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0'
30' Желтая карточкаСигуа Габриэль
0:1
37' ГолСигуа Габриэль
45' Желтая карточкаЛунгой Кристофер
Ход матча
30'
37'
45'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
32
Сотье
Антони
27
Ташар
Варол
28
Lizeiro
81
Махиус
Аймен
20
Фрай
Фабиан
28
Какури
Дион
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Ивердон
Базель
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
3
3.33
Среднее время на гол
30
27
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
2
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
49
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|7
|0.28
|Ташар Варол
|6
|0.24
|Махиус Аймен
|4 (1)
|0.16
|Evans Maurin
|3
|0.12
|Сеспедес Борис
|3 (1)
|0.12
|Сотье Антони
|2
|0.08
|Лунгой Кристофер
|2
|0.08
|William Le Pogam
|1
|0.04
|Lizeiro
|1
|0.04
|Тижани Мохамед
|1
|0.04
|Аке Марли
|1
|0.04
|Клепач Михаель
|1
|0.04
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|3
|0.12
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.12
|Сигуа Габриэль
|3
|0.12
|Йованович Джордже
|2
|0.08
|Ван Бремен Финн
|2
|0.08
|Дубасин Жонатан
|2
|0.08
|Каде Антон
|2
|0.08
|Вейга Ренату
|2
|0.08
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.08
|Шмидт Доминик II
|1
|0.04
|Ндой Дан
|1
|0.04
|Джака Таулант
|1
|0.04
|Кололли Беньямин
|1
|0.04
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.04
|Мэлоун Морис
|1
|0.04
|Комас Арнау
|1
|0.04
|Хунцикер Андрин
|1
|0.04
|Romeo Beney
|1
|0.04
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Авдуллаху Леон
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|7
|1
|Тижани Мохамед
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Дель Фабро Дарио
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|1
|Сотье Антони
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|William Le Pogam
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Аке Марли
|2
|0
|Оморуйи Кевин
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|5
|1
|Джака Таулант
|4
|1
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Барри Тьерно
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Шмидт Доминик II
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Каде Антон
|3
|0
|Авдуллаху Леон
|3
|0
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Базель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
7
Ивердон
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Базель
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
5
15
Ивердон
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (13)
33% (8)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Базель
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
30
10
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
22
14
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
5
23%
2
14%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
7
32%
3
21%
76-90
Пропущено
19
23
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
3
13%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
4
21%
6
26%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
2
18%
5
31%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Пропущено
28
13
17 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
7%
2
15%
1-15
10
36%
1
8%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
3
11%
5
38%
61-75
7
25%
4
31%
76-90
Забито
33
30
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
7
21%
4
13%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
7
21%
2
7%
46-60
4
12%
8
27%
61-75
9
27%
7
23%
76-90
Пропущено
47
36
25 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
4
9%
5
14%
1-15
13
28%
4
11%
16-30
8
17%
5
14%
31-45
4
9%
4
11%
46-60
7
15%
8
22%
61-75
11
23%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1
Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0
Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3
Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0
Результаты матчей
Ивердон
Базель
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
84
48
39
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
177
915
717
321
321
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|51 - 22
|51
|2.
|24
|12
|8
|4
|42 - 29
|44
|3.
|24
|10
|9
|5
|36 - 24
|39
|4.
|0:0
|25
|11
|5
|9
|37 - 31
|38
|5.
|24
|10
|4
|10
|43 - 39
|34
|6.
|24
|10
|4
|10
|32 - 35
|34
|7.
|24
|9
|6
|9
|44 - 49
|33
|8.
|1:0
|25
|9
|4
|12
|30 - 37
|31
|9.
|0:1
|25
|8
|6
|11
|32 - 49
|30
|10.
|24
|8
|4
|12
|31 - 31
|28
|11.
|24
|6
|7
|11
|32 - 38
|25
|12.
|0:0
|25
|3
|7
|15
|25 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|32 - 7
|32
|2.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|3.
|12
|8
|1
|3
|19 - 13
|25
|4.
|12
|7
|4
|1
|25 - 14
|25
|5.
|0:1
|13
|7
|3
|3
|22 - 20
|24
|6.
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|7.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|12
|6
|2
|4
|22 - 14
|20
|9.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|11.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|12.
|0:0
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|2.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|3.
|12
|5
|1
|6
|24 - 22
|16
|4.
|12
|4
|4
|4
|17 - 13
|16
|5.
|1:0
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|6.
|12
|3
|3
|6
|24 - 30
|12
|7.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|8.
|12
|2
|3
|7
|13 - 22
|9
|9.
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|10.
|0:0
|13
|2
|2
|9
|13 - 24
|8
|11.
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|12.
|0:1
|12
|1
|3
|8
|10 - 29
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8