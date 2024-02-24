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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Ивердон
0:1
Перерыв
Базель
0'
30' Желтая карточка
Сигуа Габриэль
0:1
37' Гол
Сигуа Габриэль
45' Желтая карточка
Лунгой Кристофер

Ход матча

19'
Лунгой Кристофер
Ташар Варол
 
30'
 
Сигуа Габриэль
37'
0:1
Сигуа Габриэль
(Шмидт Доминик II)
45'
Лунгой Кристофер
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Ивердон
Ничья
Базель
8.50
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4.50
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2.33
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Все Коэффициенты
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
27
Ташар
Варол
5
Сеспедес
Борис
28
Lizeiro
9
Аке
Марли
11
Оморуйи
Кевин
81
Махиус
Аймен
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
28
Какури
Дион
6
Дрэгер
Мохамед
21
Сигуа
Габриэль
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
Ивердон
4-4-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Ивердон
Базель

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

С
2:1
С
3:2
ТМС
6:0
ТМС
0:6
К
0:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

3
3.33

Среднее время на гол

30
27

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
49

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 7 0.28
Ташар Варол 6 0.24
Махиус Аймен 4 (1) 0.16
Evans Maurin 3 0.12
Сеспедес Борис 3 (1) 0.12
Сотье Антони 2 0.08
Лунгой Кристофер 2 0.08
William Le Pogam 1 0.04
Lizeiro 1 0.04
Тижани Мохамед 1 0.04
Аке Марли 1 0.04
Клепач Михаель 1 0.04
Лусиф Хайтем 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 3 0.12
Фрай Фабиан 3 (1) 0.12
Сигуа Габриэль 3 0.12
Йованович Джордже 2 0.08
Ван Бремен Финн 2 0.08
Дубасин Жонатан 2 0.08
Каде Антон 2 0.08
Вейга Ренату 2 0.08
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.08
Шмидт Доминик II 1 0.04
Ндой Дан 1 0.04
Джака Таулант 1 0.04
Кололли Беньямин 1 0.04
Дрэгер Мохамед 1 0.04
Мэлоун Морис 1 0.04
Комас Арнау 1 0.04
Хунцикер Андрин 1 0.04
Romeo Beney 1 0.04
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Авдуллаху Леон 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 7 1
Тижани Мохамед 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Дель Фабро Дарио 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Гуннарссон Никлас 2 1
Сотье Антони 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
William Le Pogam 2 0
Lizeiro 2 0
Родригес Мауро 2 0
Аке Марли 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 5 1
Джака Таулант 4 1
Ван Бремен Финн 5 0
Барри Тьерно 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Шмидт Доминик II 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Дрэгер Мохамед 3 0
Каде Антон 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0

Результаты матчей

Ивердон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Базель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
7
Ивердон
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Базель
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

5
15
Ивердон
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (13)
33% (8)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Базель
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

30
10

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

22
14
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
5
23%
2
14%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
7
32%
3
21%
76-90

Пропущено

19
23
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
3
13%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
4
21%
6
26%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
2
18%
5
31%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Пропущено

28
13
17 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
7%
2
15%
1-15
10
36%
1
8%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
3
11%
5
38%
61-75
7
25%
4
31%
76-90

Забито

33
30
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
7
21%
4
13%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
7
21%
2
7%
46-60
4
12%
8
27%
61-75
9
27%
7
23%
76-90

Пропущено

47
36
25 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
4
9%
5
14%
1-15
13
28%
4
11%
16-30
8
17%
5
14%
31-45
4
9%
4
11%
46-60
7
15%
8
22%
61-75
11
23%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1
Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0
Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3
Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0

Результаты матчей

Ивердон
Базель

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
8
4
1.5
4
8
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
17
7
9
15
1.5
7
17
3
21
2.5
3
21
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 24 15 6 3 51 - 22 51
2.
Серветт
 24 12 8 4 42 - 29 44
3.
Цюрих
 24 10 9 5 36 - 24 39
4.
Санкт-Галлен
 0:0 25 11 5 9 37 - 31 38
5.
Лугано
 24 10 4 10 43 - 39 34
6.
Люцерн
 24 10 4 10 32 - 35 34
7.
Винтертур
 24 9 6 9 44 - 49 33
8.
Базель
 1:0 25 9 4 12 30 - 37 31
9.
Ивердон
 0:1 25 8 6 11 32 - 49 30
10.
Грасcхоппер
 24 8 4 12 31 - 31 28
11.
Лозанна
 24 6 7 11 32 - 38 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 25 3 7 15 25 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 10 2 0 32 - 7 32
2.
Санкт-Галлен
 0:0 13 9 2 2 27 - 15 29
3.
Люцерн
 12 8 1 3 19 - 13 25
4.
Серветт
 12 7 4 1 25 - 14 25
5.
Ивердон
 0:1 13 7 3 3 22 - 20 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Грасcхоппер
 12 6 2 4 22 - 14 20
9.
Лозанна
 12 5 3 4 18 - 14 18
10.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
11.
Базель
 1:0 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 12 4 4 4 17 - 13 16
5.
Базель
 1:0 13 4 2 7 15 - 23 14
6.
Винтертур
 12 3 3 6 24 - 30 12
7.
Санкт-Галлен
 0:0 12 2 3 7 10 - 16 9
8.
Люцерн
 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 13 2 2 9 13 - 24 8
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 0:1 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 9
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
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