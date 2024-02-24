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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 3700
Ивердон
0:2
Конец матча
Базель
0'
30' Желтая карточка
Сигуа Габриэль
0:1
37' Гол
Сигуа Габриэль
45' Желтая карточка
Лунгой Кристофер
69' Желтая карточка
Шмидт Доминик
79' Красная карточка
Дель Фабро Дарио
0:2
83' Гол
Барри Тьерно
90'+5

Ход матча

19'
Лунгой Кристофер
Ташар Варол
 
30'
 
Сигуа Габриэль
37'
0:1
Сигуа Габриэль
(Шмидт Доминик II)
45'
Лунгой Кристофер
 
61'
 
Гауто Карлос Хуан
Дрэгер Мохамед
61'
 
Айети Альбиан
Сигуа Габриэль
69'
 
Шмидт Доминик
70'
Корнесс Доминик
Lizeiro
 
79'
Дель Фабро Дарио
 
82'
Vladan Vidakovic
Сеспедес Борис
 
82'
Каменович Димитрие
William Le Pogam
 
83'
Родригес Мауро
Махиус Аймен
 
83'
0:2
Барри Тьерно
(Какури Дион)
90'
 
Зе Арлет Жуниор
Каде Антон
90'
 
Мэлоун Морис
Барри Тьерно

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 7
  • 12 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 363 Количество передач 445
  • 45 Владение мячом, % 55
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
27
Ташар
Варол
5
Сеспедес
Борис
28
Lizeiro
9
Аке
Марли
11
Оморуйи
Кевин
81
Махиус
Аймен
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
28
Какури
Дион
6
Дрэгер
Мохамед
21
Сигуа
Габриэль
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
Ивердон
4-4-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Ивердон
Базель

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

С
2:1
С
3:2
ТМС
6:0
ТМС
0:6
К
0:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

3
3.33

Среднее время на гол

30
27

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
49

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 7 0.28
Ташар Варол 6 0.24
Махиус Аймен 4 (1) 0.16
Evans Maurin 3 0.12
Сеспедес Борис 3 (1) 0.12
Сотье Антони 2 0.08
Лунгой Кристофер 2 0.08
William Le Pogam 1 0.04
Lizeiro 1 0.04
Тижани Мохамед 1 0.04
Аке Марли 1 0.04
Клепач Михаель 1 0.04
Лусиф Хайтем 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 4 0.16
Фрай Фабиан 3 (1) 0.12
Сигуа Габриэль 3 0.12
Йованович Джордже 2 0.08
Ван Бремен Финн 2 0.08
Дубасин Жонатан 2 0.08
Каде Антон 2 0.08
Вейга Ренату 2 0.08
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.08
Шмидт Доминик II 1 0.04
Ндой Дан 1 0.04
Джака Таулант 1 0.04
Кололли Беньямин 1 0.04
Дрэгер Мохамед 1 0.04
Мэлоун Морис 1 0.04
Комас Арнау 1 0.04
Хунцикер Андрин 1 0.04
Romeo Beney 1 0.04
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Авдуллаху Леон 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 7 1
Тижани Мохамед 5 1
Ташар Варол 6 0
Дель Фабро Дарио 4 1
Махиус Аймен 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сеспедес Борис 4 0
Гуннарссон Никлас 2 1
Сотье Антони 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
William Le Pogam 2 0
Lizeiro 2 0
Родригес Мауро 2 0
Аке Марли 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 5 1
Джака Таулант 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Барри Тьерно 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Дрэгер Мохамед 3 0
Каде Антон 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0

Результаты матчей

Ивердон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Базель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
7
Ивердон
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Базель
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

5
15
Ивердон
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (13)
32% (8)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Базель
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

30
10

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
5
23%
2
13%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
7
32%
4
25%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
3
13%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
4
19%
5
22%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
2
18%
5
31%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Пропущено

28
13
17 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
7%
2
15%
1-15
10
36%
1
8%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
3
11%
5
38%
61-75
7
25%
4
31%
76-90

Забито

33
32
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
7
21%
4
13%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
3
9%
5
16%
31-45
7
21%
2
6%
46-60
4
12%
8
25%
61-75
9
27%
8
25%
76-90

Пропущено

49
36
26 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
4
8%
5
14%
1-15
13
27%
4
11%
16-30
9
18%
5
14%
31-45
4
8%
4
11%
46-60
7
14%
8
22%
61-75
12
24%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1
Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0
Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3
Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0

Результаты матчей

Ивердон
Базель

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
8
5
1.5
4
8
3
10
2.5
1
11
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
1
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
18
7
9
16
1.5
8
17
3
22
2.5
3
22
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 24 15 6 3 51 - 22 51
2.
Серветт
 24 12 8 4 42 - 29 44
3.
Санкт-Галлен
 25 12 4 9 38 - 31 40
4.
Цюрих
 24 10 9 5 36 - 24 39
5.
Люцерн
 0:0 25 10 5 10 32 - 35 35
6.
Лугано
 24 10 4 10 43 - 39 34
7.
Винтертур
 24 9 6 9 44 - 49 33
8.
Базель
 25 9 4 12 31 - 37 31
9.
Ивердон
 25 8 6 11 32 - 50 30
10.
Грасcхоппер
 0:0 25 8 5 12 31 - 31 29
11.
Лозанна
 24 6 7 11 32 - 38 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 25 3 6 16 25 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 10 2 0 32 - 7 32
2.
Санкт-Галлен
 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Люцерн
 0:0 12 8 1 3 19 - 13 25
4.
Серветт
 12 7 4 1 25 - 14 25
5.
Ивердон
 13 7 3 3 22 - 21 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Грасcхоппер
 0:0 13 6 3 4 22 - 14 21
9.
Лозанна
 12 5 3 4 18 - 14 18
10.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 12 4 4 4 17 - 13 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 12 3 3 6 24 - 30 12
7.
Люцерн
 0:0 13 2 4 7 13 - 22 10
8.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
9.
Грасcхоппер
 0:0 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 9
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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