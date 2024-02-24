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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Салернитана
0:2
Конец матча
Монца
0'
38' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
48' Желтая карточка
Мари Пабло
63' Желтая карточка
Иццо Армандо
72' Желтая карточка
Башич Тома
0:1
78' Гол
Мальдини Даниэль
0:2
83' Гол
Пессина Маттео
90'+5

Ход матча

38'
Пасалидис Триантафиллос
 
46'
 
Бондо Варрен
Кольпани Андреа
48'
 
Мари Пабло
61'
Боатенг Жером
Манолас Костас
 
61'
Чауна Лум
Вайссман Шон
 
63'
 
Иццо Армандо
67'
 
Мальдини Даниэль
Мота Дани
67'
 
Кальдирола Лука
Мари Пабло
72'
Башич Тома
 
73'
 
Кирьякопулос Георгиос
Иццо Армандо
73'
Диа Булайе
Башич Тома
 
73'
Ленговски Матеуш
Кастанос Григорис
 
78'
0:1
Мальдини Даниэль
(Гальярдини Роберто)
82'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Карбони Валентин
83'
0:2
Пессина Маттео
(Джурич Милан II)
87'
Сими Нванкво
Кандрева Антонио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 11
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 361 Количество передач 518
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Салернитана 17.1% (21)
X 39.8% (49)
Монца 43.1% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Очоа
Гильермо
4
Пасалидис
Триантафиллос
44
Манолас
Костас
24
Пеллегрино
Марко
59
Дзаноли
Алессандро
3
Брадарич
Домагой
26
Башич
Тома
18
Кулибали
Лассана
20
Кастанос
Григорис
87
Кандрева
Антонио
14
Вайссман
Шон
16
Ди
Грегорио
Микеле
19
Биринделли
Самуэле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
32
Пессина
Маттео
6
Гальярдини
Роберто
28
Кольпани
Андреа
21
Карбони
Валентин
47
Мота
Дани
11
Джурич
Милан
II
Салернитана
3-4-2-1
Монца
4-2-3-1

История личных встреч

Салернитана
Монца

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
3:0
СA
3:0
СA
3:0
СB
1:3
СB
3:0
КИЛП
1:1
КИЛП
0:1
СCA
2:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.25

Среднее время на гол

51
360

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
144

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.19
Диа Булайе 4 (1) 0.15
Кастанос Григорис 2 0.08
Чауна Лум 1 0.04
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.04
Фасио Федерико 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Маджоре Джулио 1 0.04
Кабрал Жоване 1 0.04
Вайссман Шон 1 0.04
Пирола Лоренцо 1 0.04
Мартеджани Агустин 1 0.04
Брадарич Домагой 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 7 0.27
Пессина Маттео 4 (3) 0.15
Коломбо Лоренцо 4 0.15
Мота Дани 3 0.12
Карбони Валентин 2 0.08
Гальярдини Роберто 1 0.04
Кальдирола Лука 1 0.04
Мальдини Даниэль 1 0.04
Марич Мирко 1 0.04
Бондо Варрен 1 0.04
Виньято Самуэле 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Джурич Милан II 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Маджоре Джулио 6 1
Индзаги Филиппо 6 0
Брадарич Домагой 5 0
Фасио Федерико 3 1
Маццокки Паскуале 4 0
Кастанос Григорис 4 0
Кандрева Антонио 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Башич Тома 2 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Пьероцци Никколо 2 0
Чауна Лум 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Диа Булайе 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 7 0
Палладино Раффаэле 3 2
Кальдирола Лука 4 1
Д'Амброзио Данило 4 1
Иццо Армандо 5 0
Биринделли Самуэле 5 0
Гальярдини Роберто 4 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 0
Пессина Маттео 3 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Бондо Варрен 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Джурич Милан II 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Салернитана
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Монца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

12
2
Салернитана
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Монца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

5
14
Салернитана
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Монца
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

21
12

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
6
43%
3
30%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Пропущено

28
18
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
5
18%
5
28%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
2
7%
4
22%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
12
43%
5
28%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
2
29%
1
6%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

24
13
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
13%
5
38%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
29%
29%
4
31%
76-90

Забито

21
26
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 10
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
3
14%
7
27%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
6
29%
5
19%
61-75
2
10%
8
31%
76-90

Пропущено

52
31
22 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 16
8
15%
10
32%
1-15
7
13%
0
0%
16-30
7
13%
4
13%
31-45
8
15%
4
13%
46-60
3
6%
4
13%
61-75
19
37%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2
Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0
Монца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0
Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0

Результаты матчей

Салернитана
Монца

Точный счет

1:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
6
7
2
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
16
10
5
21
1.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 25 16 4 5 49 - 31 52
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Лацио
 Заявка 25 12 4 9 31 - 26 40
8.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 25 9 9 7 23 - 22 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 1:0 Заявка 26 8 9 9 27 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 25 6 5 14 32 - 52 23
16.
Удинезе
 0:1 Заявка 26 3 14 9 25 - 39 23
17.
Сассуоло
 Заявка 25 5 5 15 31 - 48 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 25 4 7 14 23 - 46 19
20.
Салернитана
 Заявка 26 2 7 17 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 1:0 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
18.
Удинезе
 0:1 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
5.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
8.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
9.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
12.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
13.
Дженоа
 1:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
14.
Удинезе
 0:1 Заявка 13 2 6 5 9 - 19 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 123
    Салернитана 17.1% (21)
    X 39.8% (49)
    Монца 43.1% (53)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 0:2 Монца

    Исход игры
    Салернитана
    17.1% (21)
    Ничья
    39.8% (49)
    Монца
    43.1% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.29% (44)
    Меньше
    62.71% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    75.42% (89)
    Нет
    24.58% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (45)
    1:2 Монца
    22.8% (28)
    0:1 Монца
    14.6% (18)
    2:1 Салернитана
    8.9% (11)
    1:0 Салернитана
    4.9% (6)
    0:2 Монца
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    1:3 Монца
    1.6% (2)
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