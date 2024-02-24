Тур: 26. Стадион: Аречи. Главный судья: Фаббри Микаэль
0:2
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
48' Желтая карточкаМари Пабло
63' Желтая карточкаИццо Армандо
72' Желтая карточкаБашич Тома
0:1
78' ГолМальдини Даниэль
0:2
83' ГолПессина Маттео
90'+5
Ход матча
48'
63'
72'
73'
78'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
7 Угловые 11
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
361 Количество передач 518
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Башич
Тома
14
Вайссман
Шон
22
Мари
Пабло
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Вайссман ШонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Гомис ИронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диа БулайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Салернитана
Монца
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.25
Среднее время на гол
51
360
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2
0.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
144
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|5
|0.19
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.15
|Кастанос Григорис
|2
|0.08
|Чауна Лум
|1
|0.04
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.04
|Фасио Федерико
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Маджоре Джулио
|1
|0.04
|Кабрал Жоване
|1
|0.04
|Вайссман Шон
|1
|0.04
|Пирола Лоренцо
|1
|0.04
|Мартеджани Агустин
|1
|0.04
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольпани Андреа
|7
|0.27
|Пессина Маттео
|4 (3)
|0.15
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.15
|Мота Дани
|3
|0.12
|Карбони Валентин
|2
|0.08
|Гальярдини Роберто
|1
|0.04
|Кальдирола Лука
|1
|0.04
|Мальдини Даниэль
|1
|0.04
|Марич Мирко
|1
|0.04
|Бондо Варрен
|1
|0.04
|Виньято Самуэле
|1
|0.04
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Джурич Милан II
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Маджоре Джулио
|6
|1
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Кастанос Григорис
|4
|0
|Кандрева Антонио
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Пирола Лоренцо
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Пьероцци Никколо
|2
|0
|Чауна Лум
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|7
|0
|Палладино Раффаэле
|3
|2
|Кальдирола Лука
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Иццо Армандо
|5
|0
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|3
|0
|Пессина Маттео
|3
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Бондо Варрен
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Монца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
12
2
Салернитана
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Монца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
5
14
Салернитана
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Монца
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
6
43%
3
30%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Пропущено
28
18
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
5
18%
5
28%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
2
7%
4
22%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
12
43%
5
28%
76-90
Забито
7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
2
29%
1
6%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
24
13
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
13%
5
38%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
29%
29%
4
31%
76-90
Забито
21
26
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 10
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
3
14%
7
27%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
6
29%
5
19%
61-75
2
10%
8
31%
76-90
Пропущено
52
31
22 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 16
8
15%
10
32%
1-15
7
13%
0
0%
16-30
7
13%
4
13%
31-45
8
15%
4
13%
46-60
3
6%
4
13%
61-75
19
37%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2
Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0
Монца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0
Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0
Результаты матчей
Салернитана
Монца
Точный счет
1:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
311
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
67
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
1610
521
620
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|59 - 12
|63
|2.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|38 - 17
|54
|3.
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|49 - 31
|52
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|47 - 23
|45
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|45 - 30
|41
|7.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|9.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|10.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 22
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|36
|12.
|1:0 Заявка
|26
|8
|9
|9
|27 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|24 - 39
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|32 - 52
|23
|16.
|0:1 Заявка
|26
|3
|14
|9
|25 - 39
|23
|17.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|31 - 48
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|23 - 46
|19
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|13.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|18.
|0:1 Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|13.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|14.
|0:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 19
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
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|Жиру Оливье
|12 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 0:2 Монца
Исход игры
Салернитана
17.1% (21)
Ничья
39.8% (49)
Монца
43.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
37.29% (44)
Меньше
62.71% (74)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (45)
1:2 Монца
22.8% (28)
0:1 Монца
14.6% (18)
2:1 Салернитана
8.9% (11)
1:0 Салернитана
4.9% (6)
0:2 Монца
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:3 Монца
1.6% (2)
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