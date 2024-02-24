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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 45+'
Стад Лозанна-Уши
0'
10' Желтая карточка
Christian Witzig
11' Желтая карточка
Nikolaj Moeller

Ход матча

10'
Christian Witzig
 
11'
Nikolaj Moeller
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
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Санкт-Галлен
Ничья
Стад Лозанна-Уши
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Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
36
Окороджи
Чима
6
Patrick
Sutter
64
Стеванович
Михайло
37
Christian
Witzig
24
Тома
Бастьен
19
Nikolaj
Moeller
10
Аколо
Чадрак
74
Вашу
Жереми
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
26
Диаките
Ибрахим
28
Махмуд
Элиес
17
Айдини
Альбан
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
99
Gabriel
Kyeremateng
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Стад Лозанна-Уши

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:5
С
4:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

4
5

Среднее время на гол

22
18

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
36

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 8 0.32
Жеббель Виллем 6 (1) 0.24
Шуберт Фабиан 3 0.12
Стеванович Михайло 3 0.12
Фалльци Альберт 3 0.12
Шмидт Исаак 2 0.08
Christian Witzig 1 0.04
Фон Моос Юлиан 1 0.04
Кинтилья Хорди 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Дзанотти Маттиа 1 0.04
Гёртлер Лукас 1 0.04
Nikolaj Moeller 1 0.04
Красничи Альбин 1 0.04
Фазлии Бетим 1 0.04
Милошевич Йован 1 0.04
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 5 0.2
Айдини Альбан 4 (1) 0.16
Mergim Qarri 3 0.12
Liridon Mulaj 3 0.12
Махмуд Элиес 2 0.08
Florian Danho 2 0.08
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.04
Lucas Pos 1 0.04
Mischa Eberhard 1 0.04
Giovani Bamba 1 0.04
Sahmkou Camara 1 0.04
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 8 2
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 5 0
Christian Witzig 5 0
Гёртлер Лукас 3 1
Фон Моос Юлиан 4 0
Abdoulay Diaby3 4 0
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 7 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Florian Danho 3 2
Махмуд Элиес 3 1
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Lucas Pos 4 0
Али Мохамед Абдалла 4 0
Valon Hamdiju 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Обексер Линус 3 0
Уэдраого Дилан 3 0
Liridon Mulaj 2 0
Айдини Альбан 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Стад Лозанна-Уши
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
7
Санкт-Галлен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Стад Лозанна-Уши
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
19

Упущенные победы

8
7
Санкт-Галлен
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (12)
38% (9)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Стад Лозанна-Уши
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
21

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

27
13
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
4
15%
3
23%
1-15
6
22%
3
23%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
7
26%
3
23%
61-75
3
11%
2
15%
76-90

Пропущено

15
24
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
3
13%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
5
33%
6
25%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
17 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
4
40%
4
33%
76-90

Пропущено

16
27
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
13%
4
15%
1-15
2
13%
6
22%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
4
25%
4
15%
46-60
5
31%
3
11%
61-75
0
0%
6
22%
76-90

Забито

37
25
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
5
14%
3
12%
1-15
8
22%
3
12%
16-30
5
14%
5
20%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
8
22%
6
24%
61-75
7
19%
6
24%
76-90

Пропущено

31
51
12 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 23
4
13%
7
14%
1-15
3
10%
8
16%
16-30
5
16%
10
20%
31-45
7
23%
7
14%
46-60
7
23%
7
14%
61-75
5
16%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2
Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

2:1
4 раза 33%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:3
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:3
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
9
3
1.5
3
9
4
8
2.5
3
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
3
9
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
17
7
10
14
1.5
6
18
5
19
2.5
2
22
4
20
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 24 15 6 3 51 - 22 51
2.
Серветт
 24 12 8 4 42 - 29 44
3.
Цюрих
 24 10 9 5 36 - 24 39
4.
Санкт-Галлен
 0:0 25 11 5 9 37 - 31 38
5.
Лугано
 24 10 4 10 43 - 39 34
6.
Люцерн
 24 10 4 10 32 - 35 34
7.
Винтертур
 24 9 6 9 44 - 49 33
8.
Базель
 1:0 25 9 4 12 30 - 37 31
9.
Ивердон
 0:1 25 8 6 11 32 - 49 30
10.
Грасcхоппер
 24 8 4 12 31 - 31 28
11.
Лозанна
 24 6 7 11 32 - 38 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 25 3 7 15 25 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 10 2 0 32 - 7 32
2.
Санкт-Галлен
 0:0 13 9 2 2 27 - 15 29
3.
Люцерн
 12 8 1 3 19 - 13 25
4.
Серветт
 12 7 4 1 25 - 14 25
5.
Ивердон
 0:1 13 7 3 3 22 - 20 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Грасcхоппер
 12 6 2 4 22 - 14 20
9.
Лозанна
 12 5 3 4 18 - 14 18
10.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
11.
Базель
 1:0 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 12 4 4 4 17 - 13 16
5.
Базель
 1:0 13 4 2 7 15 - 23 14
6.
Винтертур
 12 3 3 6 24 - 30 12
7.
Санкт-Галлен
 0:0 12 2 3 7 10 - 16 9
8.
Люцерн
 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 13 2 2 9 13 - 24 8
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 0:1 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 9
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Nikolaj Moeller получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Christian Witzig получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Стад Лозанна-Уши
1.60
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5.00
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6.50
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Санкт-Галлен
Стад Лозанна-Уши
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