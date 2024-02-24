Тур: 25. Стадион: АФГ Арена.
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
10'
11'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
74
Вашу
Жереми
28
Махмуд
Элиес
24
Акичи
Огу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
История личных встреч
Санкт-Галлен
Стад Лозанна-Уши
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
4
5
Среднее время на гол
22
18
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
2.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
36
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|8
|0.32
|Жеббель Виллем
|6 (1)
|0.24
|Шуберт Фабиан
|3
|0.12
|Стеванович Михайло
|3
|0.12
|Фалльци Альберт
|3
|0.12
|Шмидт Исаак
|2
|0.08
|Christian Witzig
|1
|0.04
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.04
|Кинтилья Хорди
|1
|0.04
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.04
|Гёртлер Лукас
|1
|0.04
|Nikolaj Moeller
|1
|0.04
|Красничи Альбин
|1
|0.04
|Фазлии Бетим
|1
|0.04
|Милошевич Йован
|1
|0.04
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарби Исмаэль
|5
|0.2
|Айдини Альбан
|4 (1)
|0.16
|Mergim Qarri
|3
|0.12
|Liridon Mulaj
|3
|0.12
|Махмуд Элиес
|2
|0.08
|Florian Danho
|2
|0.08
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.04
|Lucas Pos
|1
|0.04
|Mischa Eberhard
|1
|0.04
|Giovani Bamba
|1
|0.04
|Sahmkou Camara
|1
|0.04
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|8
|2
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фалльци Альберт
|5
|0
|Christian Witzig
|5
|0
|Гёртлер Лукас
|3
|1
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Abdoulay Diaby3
|4
|0
|Станич Йозо
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акичи Огу
|7
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Florian Danho
|3
|2
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Кадима Райан
|4
|0
|Lucas Pos
|4
|0
|Али Мохамед Абдалла
|4
|0
|Valon Hamdiju
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|3
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Айдини Альбан
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Стад Лозанна-Уши
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
7
Санкт-Галлен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Стад Лозанна-Уши
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
19
Упущенные победы
8
7
Санкт-Галлен
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (12)
38% (9)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Стад Лозанна-Уши
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
21
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
27
13
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
4
15%
3
23%
1-15
6
22%
3
23%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
7
26%
3
23%
61-75
3
11%
2
15%
76-90
Пропущено
15
24
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
3
13%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
5
33%
6
25%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
17 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
4
40%
4
33%
76-90
Пропущено
16
27
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
13%
4
15%
1-15
2
13%
6
22%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
4
25%
4
15%
46-60
5
31%
3
11%
61-75
0
0%
6
22%
76-90
Забито
37
25
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
5
14%
3
12%
1-15
8
22%
3
12%
16-30
5
14%
5
20%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
8
22%
6
24%
61-75
7
19%
6
24%
76-90
Пропущено
31
51
12 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 23
4
13%
7
14%
1-15
3
10%
8
16%
16-30
5
16%
10
20%
31-45
7
23%
7
14%
46-60
7
23%
7
14%
61-75
5
16%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2
Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
2:1
4 раза 33%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:3
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:3
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
93
39
48
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
111
39
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
177
1014
618
519
222
420
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|51 - 22
|51
|2.
|24
|12
|8
|4
|42 - 29
|44
|3.
|24
|10
|9
|5
|36 - 24
|39
|4.
|0:0
|25
|11
|5
|9
|37 - 31
|38
|5.
|24
|10
|4
|10
|43 - 39
|34
|6.
|24
|10
|4
|10
|32 - 35
|34
|7.
|24
|9
|6
|9
|44 - 49
|33
|8.
|1:0
|25
|9
|4
|12
|30 - 37
|31
|9.
|0:1
|25
|8
|6
|11
|32 - 49
|30
|10.
|24
|8
|4
|12
|31 - 31
|28
|11.
|24
|6
|7
|11
|32 - 38
|25
|12.
|0:0
|25
|3
|7
|15
|25 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|32 - 7
|32
|2.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|3.
|12
|8
|1
|3
|19 - 13
|25
|4.
|12
|7
|4
|1
|25 - 14
|25
|5.
|0:1
|13
|7
|3
|3
|22 - 20
|24
|6.
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|7.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|12
|6
|2
|4
|22 - 14
|20
|9.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|11.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|12.
|0:0
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|2.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|3.
|12
|5
|1
|6
|24 - 22
|16
|4.
|12
|4
|4
|4
|17 - 13
|16
|5.
|1:0
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|6.
|12
|3
|3
|6
|24 - 30
|12
|7.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|8.
|12
|2
|3
|7
|13 - 22
|9
|9.
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|10.
|0:0
|13
|2
|2
|9
|13 - 24
|8
|11.
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|12.
|0:1
|12
|1
|3
|8
|10 - 29
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8