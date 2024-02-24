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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 16192
Санкт-Галлен
1:0
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
10' Желтая карточка
Christian Witzig
11' Желтая карточка
Nikolaj Moeller
61' Желтая карточка
Уэдраого Дилан
72' Желтая карточка
Вашу Жереми
76' Желтая карточка
Айдини Альбан
90' Желтая карточка
Махмуд Элиес
1:0
90' Пенальти
Christian Witzig
90'+7

Ход матча

10'
Christian Witzig
 
11'
Nikolaj Moeller
 
46'
Фон Моос Юлиан
Nikolaj Moeller
 
61'
 
Уэдраого Дилан
62'
Жеббель Виллем
Patrick Sutter
 
63'
 
Liridon Mulaj
Gabriel Kyeremateng
72'
 
Вашу Жереми
76'
 
Айдини Альбан
82'
 
Али Мохамед Абдалла
Диаките Ибрахим
85'
Руис Виктор
Тома Бастьен
 
90'
 
Махмуд Элиес
90'
Christian Witzig
1:0

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 6 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 463 Количество передач 346
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Ати-Зиги
Лоуренс
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
36
Окороджи
Чима
6
Patrick
Sutter
64
Стеванович
Михайло
37
Christian
Witzig
24
Тома
Бастьен
19
Nikolaj
Moeller
10
Аколо
Чадрак
74
Вашу
Жереми
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
26
Диаките
Ибрахим
28
Махмуд
Элиес
17
Айдини
Альбан
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
99
Gabriel
Kyeremateng
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Стад Лозанна-Уши

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:5
С
4:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

4
5

Среднее время на гол

22
18

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
36

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 8 0.32
Жеббель Виллем 6 (1) 0.24
Шуберт Фабиан 3 0.12
Стеванович Михайло 3 0.12
Фалльци Альберт 3 0.12
Christian Witzig 2 (1) 0.08
Шмидт Исаак 2 0.08
Фон Моос Юлиан 1 0.04
Кинтилья Хорди 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Дзанотти Маттиа 1 0.04
Гёртлер Лукас 1 0.04
Nikolaj Moeller 1 0.04
Красничи Альбин 1 0.04
Фазлии Бетим 1 0.04
Милошевич Йован 1 0.04
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 5 0.2
Айдини Альбан 4 (1) 0.16
Mergim Qarri 3 0.12
Liridon Mulaj 3 0.12
Махмуд Элиес 2 0.08
Florian Danho 2 0.08
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.04
Lucas Pos 1 0.04
Mischa Eberhard 1 0.04
Giovani Bamba 1 0.04
Sahmkou Camara 1 0.04
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 8 2
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 5 0
Christian Witzig 5 0
Гёртлер Лукас 3 1
Фон Моос Юлиан 4 0
Abdoulay Diaby3 4 0
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 7 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Florian Danho 3 2
Махмуд Элиес 4 1
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Уэдраого Дилан 4 0
Lucas Pos 4 0
Али Мохамед Абдалла 4 0
Valon Hamdiju 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Вашу Жереми 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Стад Лозанна-Уши
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
7
Санкт-Галлен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Стад Лозанна-Уши
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
19

Упущенные победы

8
7
Санкт-Галлен
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
Стад Лозанна-Уши
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
21

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

28
13
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 17
4
14%
3
23%
1-15
6
21%
3
23%
16-30
5
18%
2
15%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
7
25%
3
23%
61-75
4
14%
2
15%
76-90

Пропущено

15
25
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
3
12%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
5
33%
7
28%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
18 Не забивали 16
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
4
40%
4
33%
76-90

Пропущено

16
27
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
13%
4
15%
1-15
2
13%
6
22%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
4
25%
4
15%
46-60
5
31%
3
11%
61-75
0
0%
6
22%
76-90

Забито

38
25
18 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
5
13%
3
12%
1-15
8
21%
3
12%
16-30
5
13%
5
20%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
8
21%
6
24%
61-75
8
21%
6
24%
76-90

Пропущено

31
52
12 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 24
4
13%
7
13%
1-15
3
10%
8
15%
16-30
5
16%
10
19%
31-45
7
23%
7
13%
46-60
7
23%
7
13%
61-75
5
16%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2
Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:3
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 24%
2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:3
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
9
4
1.5
3
9
4
9
2.5
3
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
5
1
11
1.5
3
10
1
11
2.5
2
11
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
17
8
10
15
1.5
6
19
5
20
2.5
2
23
4
21
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 24 15 6 3 51 - 22 51
2.
Серветт
 24 12 8 4 42 - 29 44
3.
Санкт-Галлен
 25 12 4 9 38 - 31 40
4.
Цюрих
 24 10 9 5 36 - 24 39
5.
Люцерн
 0:0 25 10 5 10 32 - 35 35
6.
Лугано
 24 10 4 10 43 - 39 34
7.
Винтертур
 24 9 6 9 44 - 49 33
8.
Базель
 25 9 4 12 31 - 37 31
9.
Ивердон
 25 8 6 11 32 - 50 30
10.
Грасcхоппер
 0:0 25 8 5 12 31 - 31 29
11.
Лозанна
 24 6 7 11 32 - 38 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 25 3 6 16 25 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 10 2 0 32 - 7 32
2.
Санкт-Галлен
 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Люцерн
 0:0 12 8 1 3 19 - 13 25
4.
Серветт
 12 7 4 1 25 - 14 25
5.
Ивердон
 13 7 3 3 22 - 21 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Грасcхоппер
 0:0 13 6 3 4 22 - 14 21
9.
Лозанна
 12 5 3 4 18 - 14 18
10.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 12 4 4 4 17 - 13 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 12 3 3 6 24 - 30 12
7.
Люцерн
 0:0 13 2 4 7 13 - 22 10
8.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
9.
Грасcхоппер
 0:0 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 9
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Nikolaj Moeller получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Christian Witzig получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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