Тур: 23. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Йоей Кой
0:1
Конец матча
Ход матча
89'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 6
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
444 Количество передач 361
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманНападающий
-
27 Браф ДжейденНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Фортуна Ситтард
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
23 матча
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.7
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.46
2.27
Среднее время на гол
61
39
Всего голов
36
37
Голов в среднем за матч
1.57
1.61
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
55
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|7 (4)
|0.3
|Укили Яссин
|6
|0.26
|Мин Давид
|3 (1)
|0.13
|Стеванович Филип
|2
|0.09
|Клеонизе Денильо
|1
|0.04
|Локеза Крис
|1
|0.04
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.04
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|6 (1)
|0.26
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.17
|Нослин Тейяни
|3
|0.13
|Кордоба Иньиго
|2
|0.09
|Гут Родриго
|2
|0.09
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.04
|Дуарте Дерой
|1
|0.04
|Розье Лорейнц
|1
|0.04
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.04
|Робберехт Милан
|1
|0.04
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|7
|0
|Укили Яссин
|5
|0
|Румерату Годфрид
|3
|1
|Крамер Михил
|4
|0
|Вассен Этьенн
|2
|1
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Леливелд Юлиан
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|6
|0
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Пинту Иву
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Фортуна Ситтард
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
5
Валвейк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Фортуна Ситтард
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
5
15
Валвейк
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Фортуна Ситтард
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
13
20
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
4
57%
76-90
Пропущено
20
24
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
20%
6
25%
31-45
6
30%
2
8%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
6
30%
7
29%
29%
76-90
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
3
19%
76-90
Пропущено
20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
6
30%
3
20%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
7
35%
3
20%
76-90
Забито
20
23
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
3
15%
7
30%
76-90
Пропущено
40
39
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
1
3%
1
3%
1-15
8
20%
6
15%
16-30
7
18%
9
23%
31-45
7
18%
4
10%
46-60
4
10%
9
23%
61-75
13
33%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1
Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3
Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0
Результаты матчей
Валвейк
Фортуна Ситтард
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
48
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
57
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
1211
617
617
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|23
|21
|2
|0
|74 - 11
|65
|2.
|Заявка
|22
|16
|4
|2
|59 - 17
|52
|3.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|42 - 22
|44
|4.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 24
|39
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|54 - 46
|36
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|37 - 29
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|8.
|0:0 Заявка
|23
|7
|10
|6
|43 - 38
|31
|9.
|0:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 31
|30
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 37
|27
|11.
|1:4 Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 38
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|35 - 45
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 43
|18
|17.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|16 - 46
|13
|18.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|23 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 16
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|1:4 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|12
|10
|2
|0
|41 - 6
|32
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|6.
|1:4 Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|11.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 22
|12
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|17.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|21 (9)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6