Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Сиовас Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Валвейк

85' Озьякуп Огузхан не смог попасть в створ ударом издали

84' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Локеза Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Тактическая замена. Халилович Ален уходит с поля и его заменяет Джейден Брааф

78' Удар от ворот произведет Валвейк

77' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

76' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Оратмангун Рагнар пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

71' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Пинту Иву получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Пинту Иву на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

66' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Валвейк

65' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Валвейк

57' Удар от ворот произведет Валвейк

56' Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали

56' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

56' ШТАНГА! Пробил головой Гут Родриго прямо в каркас ворот!

55' Хорошую попытку сделал Сирхейс Кай . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Клеонизе Денильо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Валвейк

51' Кордоба Иньиго не смог попасть в створ ударом издали

51' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Мин Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Клеонизе Денильо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Удар от ворот произведет Валвейк

47' Удар от ворот произведет Валвейк

46' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника