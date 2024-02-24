  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Валвейк
0:1
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
0:1
89' Гол
Сирхейс Кай
90'+8

Ход матча

46'
 
Озьякуп Огузхан
Ферати Арианит
57'
Маргарет Рихонелл
Клеонизе Денильо
 
70'
 
Оратмангун Рагнар
Петерсон Кристофер
71'
 
Маркело Натангело
Пинту Иву
78'
 
Браф Джейден
Халилович Ален
81'
Крамер Михил
Мин Давид
 
81'
Такидин Ильяс
Румерату Годфрид
 
89'
Стеванович Филип
Нимейер Рёвен
 
89'
0:1
Сирхейс Кай
(Оратмангун Рагнар)
90'
 
Вут Симен
Сирхейс Кай

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 444 Количество передач 361
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
6
Укили
Яссин
24
Румерату
Годфрид
7
Клеонизе
Денильо
27
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
9
Мин
Давид
99
Веррипс
Михаэл
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
19
Ферати
Арианит
6
Дуарте
Дерой
7
Кордоба
Иньиго
10
Халилович
Ален
8
Петерсон
Кристофер
9
Сирхейс
Кай
Валвейк
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-3-1-2

История личных встреч

Валвейк
Фортуна Ситтард

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

23 матча

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:2
ТМК
0:13
ПД
1:1
ПД
6:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
2:3
ВД(GD
2:1
ВД(GD
2:0
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.46
2.27

Среднее время на гол

61
39

Всего голов

36
37

Голов в среднем за матч

1.57
1.61

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
55

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 7 (4) 0.3
Укили Яссин 6 0.26
Мин Давид 3 (1) 0.13
Стеванович Филип 2 0.09
Клеонизе Денильо 1 0.04
Локеза Крис 1 0.04
Маргарет Рихонелл 1 0.04
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 6 (1) 0.26
Халилович Ален 4 (1) 0.17
Нослин Тейяни 3 0.13
Кордоба Иньиго 2 0.09
Гут Родриго 2 0.09
Озьякуп Огузхан 1 0.04
Дуарте Дерой 1 0.04
Розье Лорейнц 1 0.04
Бельхейр Мухамед 1 0.04
Робберехт Милан 1 0.04
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 7 0
Укили Яссин 5 0
Румерату Годфрид 3 1
Крамер Михил 4 0
Вассен Этьенн 2 1
Адевойе Шоун 1 1
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Леливелд Юлиан 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Локеза Крис 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 6 0
Сиовас Димитрис 4 0
Дейкс Митчелл 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Пинту Иву 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Кордоба Иньиго 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

Валвейк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Фортуна Ситтард
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
5
Валвейк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Фортуна Ситтард
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

5
15
Валвейк
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Фортуна Ситтард
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
4
57%
76-90

Пропущено

20
24
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
20%
6
25%
31-45
6
30%
2
8%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
6
30%
7
29%
29%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
3
19%
76-90

Пропущено

20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
6
30%
3
20%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
7
35%
3
20%
76-90

Забито

20
23
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
3
15%
7
30%
76-90

Пропущено

40
39
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
1
3%
1
3%
1-15
8
20%
6
15%
16-30
7
18%
9
23%
31-45
7
18%
4
10%
46-60
4
10%
9
23%
61-75
13
33%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1
Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3
Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0

Результаты матчей

Валвейк
Фортуна Ситтард

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
5
7
2
9
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
12
11
6
17
1.5
6
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 4:1 Заявка 23 21 2 0 74 - 11 65
2.
Фейеноорд
 Заявка 22 16 4 2 59 - 17 52
3.
Твенте
 Заявка 22 13 5 4 42 - 22 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 Заявка 22 10 6 6 54 - 46 36
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 22 9 7 6 37 - 29 34
7.
Утрехт
 Заявка 23 8 8 7 29 - 30 32
8.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 23 7 10 6 43 - 38 31
9.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 23 8 6 9 29 - 31 30
10.
Алмере Сити
 Заявка 22 7 6 9 22 - 37 27
11.
ПЕК Зволле
 1:4 Заявка 23 7 6 10 32 - 38 27
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
13.
Херенвен
 Заявка 22 7 4 11 34 - 44 25
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 22 4 9 9 35 - 45 21
16.
Валвейк
 Заявка 23 5 3 15 22 - 43 18
17.
Витесс
 Заявка 22 3 4 15 16 - 46 13
18.
Волендам
 Заявка 22 3 4 15 23 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 4:1 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
3.
Твенте
 Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
4.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 12 5 4 3 24 - 16 19
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 1:4 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 4:1 Заявка 12 10 2 0 41 - 6 32
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
6.
ПЕК Зволле
 1:4 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
8.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
9.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
11.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 11 2 6 3 19 - 22 12
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
16.
Валвейк
 Заявка 11 2 1 8 7 - 20 7
17.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 21 (9)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Валвейк 0:1 Фортуна Ситтард онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный